Жилищата поскъпват, а сделките намаляват

Продължава поскъпването на жилищата в големите български градове, въпреки отчетливото намаляване на броя на сделките. През второто тримесечие на 2026 г. цените на този тип имоти са били с 15,5% по-високи спрямо същия период на миналата година, докато продажбите са се свили с 18,1%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

"Много невъздържащо подскачащи и растящи са тези цени. Продължава ръст на стойностите спрямо същия период на 2025 г. Навсякъде увеличенията са двуцифрени на големите пазари", посочва Добромир Ганев, консултант, ментор и управител на агенция за недвижими имоти.

На тримесечна база цените са нараснали с 4,5%, след повишение от 6,2% през първите три месеца на годината. Най-силен ръст е отчетен в Пловдив – 5,8%, следван от Стара Загора с 2,9%, Варна с 2,8% и София с 2,4%. В Бургас е регистрирано понижение от 1,5%.

Разминаването между цените и активността е един от най-ясните сигнали за състоянието на пазара. Сделките намаляват на годишна база вече трето поредно тримесечие – с 22,5% в края на 2025 г., с 18,5% през първото и с 18,1% през второто тримесечие на 2026 г. Въпреки това по-малкият брой купувачи засега не води до поевтиняване на имотите.

Особено силно е поскъпването при съществуващите жилища. Техните цени са се увеличили със 17,6% за година, докато продажбите им са намалели с 19,2%. При новото строителство повишението на цените е 12,3%, а броят на сделките се свива с 15,4%. За две години съществуващите жилища са поскъпнали с около 36,4%, а новите – с 29%.

Значителен фактор остава и кредитният пазар. По данни на Българската народна банка жилищните кредити са достигнали 19,022 млрд. EUR в края на юли 2026 г., което е увеличение от 25,7% на годишна база. Средният лихвен процент по новите жилищни кредити през юли е 2,43%, а годишният процент на разходите – 2,77%.

На европейско равнище България също остава сред страните с най-силен ръст на жилищните цени. За първото тримесечие на 2026 г. поскъпването у нас е било 14,8% на годишна база при средно 5,1% за Европейския съюз. По този показател страната е била втора сред държавите с налични данни – след Португалия.

Така пазарът навлиза в по-особена фаза: търсенето отслабва по брой сделки, но цените продължават да се покачват, подкрепяни от бързото нарастване на жилищното кредитиране и ограниченото предлагане в част от големите градове.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg