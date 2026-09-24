Жилищата поскъпват, а сделките намаляват

Продължава поскъпването на жилищата в големите български градове, въпреки отчетливото намаляване на броя на сделките. През второто тримесечие на 2026 г. цените на този тип имоти са били с 15,5% по-високи спрямо същия период на миналата година, докато продажбите са се свили с 18,1%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
"Много невъздържащо подскачащи и растящи са тези цени. Продължава ръст на стойностите спрямо същия период на 2025 г. Навсякъде увеличенията са двуцифрени на големите пазари", посочва Добромир Ганев, консултант, ментор и управител на агенция за недвижими имоти.
На тримесечна база цените са нараснали с 4,5%, след повишение от 6,2% през първите три месеца на годината. Най-силен ръст е отчетен в Пловдив – 5,8%, следван от Стара Загора с 2,9%, Варна с 2,8% и София с 2,4%. В Бургас е регистрирано понижение от 1,5%.
Разминаването между цените и активността е един от най-ясните сигнали за състоянието на пазара. Сделките намаляват на годишна база вече трето поредно тримесечие – с 22,5% в края на 2025 г., с 18,5% през първото и с 18,1% през второто тримесечие на 2026 г. Въпреки това по-малкият брой купувачи засега не води до поевтиняване на имотите.
Особено силно е поскъпването при съществуващите жилища. Техните цени са се увеличили със 17,6% за година, докато продажбите им са намалели с 19,2%. При новото строителство повишението на цените е 12,3%, а броят на сделките се свива с 15,4%. За две години съществуващите жилища са поскъпнали с около 36,4%, а новите – с 29%.
Значителен фактор остава и кредитният пазар. По данни на Българската народна банка жилищните кредити са достигнали 19,022 млрд. EUR в края на юли 2026 г., което е увеличение от 25,7% на годишна база. Средният лихвен процент по новите жилищни кредити през юли е 2,43%, а годишният процент на разходите – 2,77%.
На европейско равнище България също остава сред страните с най-силен ръст на жилищните цени. За първото тримесечие на 2026 г. поскъпването у нас е било 14,8% на годишна база при средно 5,1% за Европейския съюз. По този показател страната е била втора сред държавите с налични данни – след Португалия.
Така пазарът навлиза в по-особена фаза: търсенето отслабва по брой сделки, но цените продължават да се покачват, подкрепяни от бързото нарастване на жилищното кредитиране и ограниченото предлагане в част от големите градове.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Броят на сделките намалява, защото масовият купувач с нормални доходи вече е напълно изтласлан от пазара. Тези малко сделки, които се сключват, се правят от хора с много големи спестявания или много високи доходи. Тъй като те купуват скъпи, луксозни или премиум имоти, това изкуствено вдига средната цена на статистиката, въпреки че общият брой продажби пада.
Също така това са сделки на зелено и на високи цени сключени преди 2-3 години които се регистрират сега на акт 16
Спадът в броя на сделките е първият ясен сигнал, че купувачите са ударили спирачка. Исторически обаче, цените на недвижимите имоти реагират с 6 до 12 месеца закъснение след спада на сделките. Продавачите все още живеят с усещането за бума от предходните години и отказват да приемат новата реалност, че купувачите вече не могат да си позволят тези нива.
17:34 24.09.2026
2 Аз Кочо
17:40 24.09.2026
3 Само питам
17:43 24.09.2026
4 Логично
Който си мисли че каквото хвърчи се лапа си е негов проблем.
Коментиран от #6, #8, #9
17:44 24.09.2026
5 Неразбрал
17:44 24.09.2026
6 Никой не продава на загуба
До коментар #4 от "Логично":Само този на който му липсват пари или се е на бълбукал с кредити да си купи зидария която не се яде и ламарина чисто нова на която цената ѝ е паднала в момента в който е излязла от шоурума с една трета.
17:45 24.09.2026
7 Експерт
Хора, теглили кредити с цел спекулативна покупка и след това препродажба на печалба какво ще правят като никой не им дава исканата от тях спекулативна цена - имат вариант или да чакат или да свалят цената. В началото ще искат лекичко да свалят с 5%, ама 5% от 3000 е 150 евро = 2850 е/кв, което пак е супер балонна цена. После ще свали 10% и така нататак докато види, че единственият шанс е на 1500 е/кв - като тук говорим за София само и то в хубавите квартали. По другите ще падне под 1000 е/кв 100%.
17:50 24.09.2026
8 Строителна дива мафия
До коментар #4 от "Логично":Хайде да не се знае за какви надценки и какъв балон става въпрос, че печелившите си хвърлят милионите по казината на света. Балон, но който иска си дава парите за керпич и тенеке.
17:50 24.09.2026
9 Аз Кочо
До коментар #4 от "Логично":Това са твоите глупости. Строителите работят на 200. Пр печалба докато американската фирма Ленар намалява матжа на печалба за да продава. И в сащ всичко поскъпна НО
Какво каза строителят Ленар за трудния пазар на жилища: Средната продажна цена е намаляла с 24% от пика, връщайки се към 2017
Средната продажна цена, включително стимулите, спадна допълнително, както на продадено жилище, така и на квадратен фут. Това се случи до голяма степен за сметка на брутния марж, който падна до 15,6% от 17,8% преди година и от 29,5% през второто тримесечие на 2022 г., когато страхът от пропускане на собственост (FOMO) достигна пика. Усилията за намаляване на строителните разходи – те намаляха с „13% през последните няколко години“, се казва в съобщението – също помогнаха. Но цените на земята се повишиха.
Средната цена на жилище, доставено през второто тримесечие, е спаднала с 4,6% на годишна база до 371 000 долара, „главно поради продължаващата слабост на пазара“ и „отразявайки приблизително 12,9% стимули, заедно с корекции на базовата цена, необходими за поддържане на обема на пазар, където достъпността остава определящата константа“, заяви компанията. Тази цена се е върнала там, където е била първоначално през 2017 г., и е намаляла с 24,4% спрямо третото тримесечие на 2022 г.
17:50 24.09.2026