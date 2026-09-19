Интересът към морските имоти продължава, въпреки края на лятото (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в Приморско. Имотът е с площ 115 кв.м и се намира на последен етаж от луксозна сграда. До него се стига посредством частен асансьор. Бъдещият собственик получава и покривна тереса с площ 100 кв.м.

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