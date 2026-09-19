Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Интересът към морските имоти продължава, въпреки края на лятото (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интересът към морските имоти продължава, въпреки края на лятото (ВИДЕО)

19 Септември, 2026 08:00 603 5

  • imot.bg-
  • приморско-
  • жилище-
  • панорама-
  • лукс

Луксозно обзаведен апартамент в Приморско се оферира за 325 000 EUR

Интересът към морските имоти продължава, въпреки края на лятото (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в Приморско. Имотът е с площ 115 кв.м и се намира на последен етаж от луксозна сграда. До него се стига посредством частен асансьор. Бъдещият собственик получава и покривна тереса с площ 100 кв.м.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    5 0 Отговор
    Да! Да! Да!
    Искам го!

    08:14 19.09.2026

  • 2 Мда...

    4 0 Отговор
    Нямат спирка лъжите брокерски

    08:17 19.09.2026

  • 3 Воден мадагавур

    3 1 Отговор
    Е, който няма пари за Приморско, да купува в Монако 😂

    08:26 19.09.2026

  • 4 Ха ха ха ха ...

    2 2 Отговор
    325 000 EUR не струва нищо в kенеfа на Европа, даже да е на пъпа на София, на тия цени се купува само в бяла държава

    08:36 19.09.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Приморско е хубав Град. Като си тръгнат навлеците сигурно е приятно.

    08:48 19.09.2026