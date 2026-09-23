САЩ връщат на Гамбия 2,5 милиона долара от продажбата на имот

Правителството на САЩ ще преведе 2,5 млн. USD на Министерството на финансите на Гамбия, приходи от продажбата на имението в Мериленд, принадлежащо на семейството на бившия президент на Гамбия Яйя Джаме (1996-2017), според новинарския портал Africa News.

Споразумението е подписано между двете страни, съобщава новинарският портал. Средствата ще бъдат използвани за изплащане на обезщетения на гамбийски граждани, пострадали по време на управлението на Джаме. Тези плащания ще бъдат извършени съгласно Закона за обезщетение на жертвите, приет през 2023 г.

Имението с площ от 820 квадратни метра е закупено от семейство Джаме през 2010 г. за 3,5 млн. USD. Дванадесет години по-късно то е конфискувано от правителството на САЩ след съдебно решение. Съдът постанови, че семейството на бившия президент е използвало подкупи и е присвоило гамбийски публични средства, за да закупи имота. Имението е продадено през лятото на 2023 г. за 2,6 млн. USD.

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