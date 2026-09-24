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КС остави в сила правилата, по които Йотова разпредели местата в ЦИК

КС остави в сила правилата, по които Йотова разпредели местата в ЦИК

24 Септември, 2026 18:12 475 4

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Решението е взето на заседание на 24 септември по конституционно дело №14/2026 г., образувано по искане на 49 народни представители от 52-рото Народно събрание

КС остави в сила правилата, по които Йотова разпредели местата в ЦИК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционен съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на правилата, с които вицепрезидентът Илияна Йотова определи процедурата за разпределение на квотите и ръководните позиции в Централна избирателна комисия.

Решението е взето на заседание на 24 септември по конституционно дело №14/2026 г., образувано по искане на 49 народни представители от 52-рото Народно събрание, с докладчик съдия Янаки Стоилов.

Предмет на спора бяха т. 3.1., т. 3.2., т. 3.3. и Приложение №1 към т. 3.2. от Правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК, определени с Указ №170 от 29 май 2026 г. на президента на Република България.

Спорът – за начина на разпределение на местата

Спорът произтича от разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс, която допуска два различни начина за разпределяне на местата в ЦИК. Двата варианта водят до различен краен резултат при разпределението на квотите между парламентарно представените партии и коалиции.

Според Конституционния съд законът не е достатъчно детайлен, за да определи дали президентът е длъжен да следва един конкретен математически алгоритъм, или разполага с право на избор между допустимите варианти, стига да бъде спазено законовото изискване нито една партия или коалиция да не получи мнозинство в комисията.

Съдът приема, че с приетите правила и приложената към тях методика президентската институция не е въвела нови правила извън предвиденото в Изборния кодекс, а е приложила съществуващата законова уредба.

Няма нарушение на конституционните принципи

В решението си Конституционният съд приема, че оспорените правила не нарушават принципите на правовата държава, общото, равното и прякото избирателно право, както и принципа на политическия плурализъм.

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с 11 гласа „за“, като съдия Соня Янкулова е подписала решението с особено мнение.


България
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