Фиктивни сделки с имоти с цел получаване на турско гражданство

Турските власти разкриха мащабна схема за придобиване на гражданство чрез фиктивни сделки с недвижими имоти. Обект на разследване са 1070 души, получили турско гражданство във връзка със спорните инвестиции, съобщават TRT Haber и Anadolu Ajansı.
Според турското Министерство на вътрешните работи 263 от тях са инвеститори, а останалите 807 са членове на техните семейства. Започнала е административна процедура за отмяна на гражданството.
Разследването се води от Истанбулската главна прокуратура. Проверени са сделки с имоти на 734 чуждестранни граждани, като при 274 от тях са установени предполагаеми фиктивни операции. Общата им стойност надхвърля 3,5 млрд. турски лири.
Според прокуратурата необходимите средства в чуждестранна валута в действителност не са постъпвали в Турция, а чрез финансови операции е създавано впечатление, че инвестициите са извършени. Разследващите проверяват и случаи на изкуствено завишени оценки на имоти.
В Турция чужденци могат да кандидатстват за гражданство при покупка на недвижим имот за най-малко 400 000 долара, при изпълнение на останалите законови изисквания.
В рамките на операцията са издадени заповеди за задържане на 88 заподозрени, като десетки вече са арестувани. Наложени са обезпечителни мерки върху 2011 имота, хотел, 86 превозни средства, две яхти и 42 банкови сметки. Под контрол са поставени и 30 дружества.
Турското вътрешно министерство съобщава, че при по-широките проверки на програмата за инвестиционно гражданство досега са отменени решенията за гражданство на 5391 инвеститори и членове на техните семейства заради нередности, свързани с инвестициите.
Разследването на настоящата схема продължава.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хо Хо хо
08:49 23.09.2026
2 хахахахахаха
Коментиран от #4, #11
08:58 23.09.2026
3 Комшууу, будали
09:06 23.09.2026
4 роснаци и окраинци
До коментар #2 от "хахахахахаха":не са спрели
09:13 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Амадо
09:26 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Амадо
09:28 23.09.2026
11 Как кой?
До коментар #2 от "хахахахахаха":Македонци, сърби и руснаци. Предимно имащи малко пари, като теб на пример.
09:28 23.09.2026
12 Амадо
09:28 23.09.2026
13 Амадо
09:29 23.09.2026