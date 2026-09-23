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Фиктивни сделки с имоти с цел получаване на турско гражданство

Фиктивни сделки с имоти с цел получаване на турско гражданство

23 Септември, 2026 08:33 868 13

  • турция-
  • гражданство-
  • сделки-
  • имоти

Турските власти са запорирали 2000 имота в хода на разследване

Фиктивни сделки с имоти с цел получаване на турско гражданство - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турските власти разкриха мащабна схема за придобиване на гражданство чрез фиктивни сделки с недвижими имоти. Обект на разследване са 1070 души, получили турско гражданство във връзка със спорните инвестиции, съобщават TRT Haber и Anadolu Ajansı.

Според турското Министерство на вътрешните работи 263 от тях са инвеститори, а останалите 807 са членове на техните семейства. Започнала е административна процедура за отмяна на гражданството.

Разследването се води от Истанбулската главна прокуратура. Проверени са сделки с имоти на 734 чуждестранни граждани, като при 274 от тях са установени предполагаеми фиктивни операции. Общата им стойност надхвърля 3,5 млрд. турски лири.

Според прокуратурата необходимите средства в чуждестранна валута в действителност не са постъпвали в Турция, а чрез финансови операции е създавано впечатление, че инвестициите са извършени. Разследващите проверяват и случаи на изкуствено завишени оценки на имоти.

В Турция чужденци могат да кандидатстват за гражданство при покупка на недвижим имот за най-малко 400 000 долара, при изпълнение на останалите законови изисквания.

В рамките на операцията са издадени заповеди за задържане на 88 заподозрени, като десетки вече са арестувани. Наложени са обезпечителни мерки върху 2011 имота, хотел, 86 превозни средства, две яхти и 42 банкови сметки. Под контрол са поставени и 30 дружества.

Турското вътрешно министерство съобщава, че при по-широките проверки на програмата за инвестиционно гражданство досега са отменени решенията за гражданство на 5391 инвеститори и членове на техните семейства заради нередности, свързани с инвестициите.

Разследването на настоящата схема продължава.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хо Хо хо

    4 3 Отговор
    пуешко гражданство

    08:49 23.09.2026

  • 2 хахахахахаха

    4 3 Отговор
    че кой е толклва изпаднал за да иска турско гражданство??? вероятно кюрди или мароканци нормалните хора не са толкова зле…

    Коментиран от #4, #11

    08:58 23.09.2026

  • 3 Комшууу, будали

    2 0 Отговор
    елате да ви дадем юрнек

    09:06 23.09.2026

  • 4 роснаци и окраинци

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "хахахахахаха":

    не са спрели

    09:13 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Амадо

    1 0 Отговор
    Нееееее, не може така

    09:26 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Амадо

    3 0 Отговор
    Олиии, ами чи то никой не ще бълг арску...Ко ши пряим с тез имоте дет ги накупииме ? На кой ши ги прудаваме?

    09:28 23.09.2026

  • 11 Как кой?

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хахахахахаха":

    Македонци, сърби и руснаци. Предимно имащи малко пари, като теб на пример.

    09:28 23.09.2026

  • 12 Амадо

    4 0 Отговор
    Олиии, ами чи то никой не ще нашу гражданство. Ко ши праим с тез имоте дет ги накупииме ? На кой ши ги прудаваме?

    09:28 23.09.2026

  • 13 Амадо

    2 1 Отговор
    Оле ами чи то никой не ще нашу гражданство. Ко ши праим с тез имоте дет ги накупииме ? На кой ши ги прудаваме?

    09:29 23.09.2026