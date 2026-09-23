Фиктивни сделки с имоти с цел получаване на турско гражданство

Турските власти разкриха мащабна схема за придобиване на гражданство чрез фиктивни сделки с недвижими имоти. Обект на разследване са 1070 души, получили турско гражданство във връзка със спорните инвестиции, съобщават TRT Haber и Anadolu Ajansı.

Според турското Министерство на вътрешните работи 263 от тях са инвеститори, а останалите 807 са членове на техните семейства. Започнала е административна процедура за отмяна на гражданството.

Разследването се води от Истанбулската главна прокуратура. Проверени са сделки с имоти на 734 чуждестранни граждани, като при 274 от тях са установени предполагаеми фиктивни операции. Общата им стойност надхвърля 3,5 млрд. турски лири.

Според прокуратурата необходимите средства в чуждестранна валута в действителност не са постъпвали в Турция, а чрез финансови операции е създавано впечатление, че инвестициите са извършени. Разследващите проверяват и случаи на изкуствено завишени оценки на имоти.

В Турция чужденци могат да кандидатстват за гражданство при покупка на недвижим имот за най-малко 400 000 долара, при изпълнение на останалите законови изисквания.

В рамките на операцията са издадени заповеди за задържане на 88 заподозрени, като десетки вече са арестувани. Наложени са обезпечителни мерки върху 2011 имота, хотел, 86 превозни средства, две яхти и 42 банкови сметки. Под контрол са поставени и 30 дружества.

Турското вътрешно министерство съобщава, че при по-широките проверки на програмата за инвестиционно гражданство досега са отменени решенията за гражданство на 5391 инвеститори и членове на техните семейства заради нередности, свързани с инвестициите.

Разследването на настоящата схема продължава.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg