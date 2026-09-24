Лудогорец ще изиграе две контроли по време на паузата

Лудогорец ще изиграе две контролни срещи по време на паузата без официални мачове. Новият старши треньор на тима Игор Йовичевич е включил в програмата проверки срещу румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча и Черно море.

Първата среща е на 27 септември, неделя, от 16:00 часа. Двубоят със СЧМ Ръмнику Вълча ще бъде при свободен вход, а стадионът ще отвори врати за феновете в 15:00 часа.

„Орлите“ ще продължат тренировъчния си процес на клубната база, като в програмата са предвидени и две контролни срещи, съобщиха от Лудогорец.

Втората проверка е насрочена за 4 октомври, неделя, от 17:00 часа. Тогава Лудогорец ще се изправи срещу Черно море.

Арда гостува в Разград на 12 октомври

Първият официален мач на Лудогорец след паузата ще бъде срещу Арда. Двубоят е насрочен за 12 октомври от 20:00 часа на „Хювефарма Арена“ в Разград.

Източници: БТА