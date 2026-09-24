Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец ще изиграе две контроли по време на паузата

Лудогорец ще изиграе две контроли по време на паузата

24 Септември, 2026 18:15 414 0

  • лудогорец-
  • игор йовичевич-
  • черно море-
  • арда-
  • контролни мачове

Разградчани ще срещнат СЧМ Ръмнику Вълча и Черно море, преди да приемат Арда в първия си официален мач след прекъсването.

Лудогорец ще изиграе две контроли по време на паузата - 1
Снимка: facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец ще изиграе две контролни срещи по време на паузата без официални мачове. Новият старши треньор на тима Игор Йовичевич е включил в програмата проверки срещу румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча и Черно море.

Първата среща е на 27 септември, неделя, от 16:00 часа. Двубоят със СЧМ Ръмнику Вълча ще бъде при свободен вход, а стадионът ще отвори врати за феновете в 15:00 часа.

„Орлите“ ще продължат тренировъчния си процес на клубната база, като в програмата са предвидени и две контролни срещи, съобщиха от Лудогорец.

Втората проверка е насрочена за 4 октомври, неделя, от 17:00 часа. Тогава Лудогорец ще се изправи срещу Черно море.

Арда гостува в Разград на 12 октомври

Първият официален мач на Лудогорец след паузата ще бъде срещу Арда. Двубоят е насрочен за 12 октомври от 20:00 часа на „Хювефарма Арена“ в Разград.

Източници: БТА


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове