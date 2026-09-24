Запознайте се с най-луксозното Renault в историята

Renault реши да вдигне залога в премиум сегмента, представяйки най-скъпия и ексклузивен сериен модел в цялата си съвременна история. Наследникът на върховите позиции в гамата носи името Renault Rafale Hypnotic и дебютира като строго лимитирана серия, чийто тираж ще бъде ограничен до едва 1 500 номерирани бройки за цяла Европа.

Новото издание стъпва върху техническата основа на върховия Rafale E-Tech 4x4 с мощност 300 конски сили, но залага на изключително тъмна и загадъчна естетика. Външността се отличава с уникален сатенен цвят Forest Black (горско черно), допълнен от изцяло черна радиаторна решетка, гланцово черни акценти по рамката на покрива и задния спойлер, както и масивни 21-цолови джанти, също със сатенен завършек. Задния капак и детайлите гордо носят тъмни емблеми на спортното поразделение Atelier Alpine.

Вътрешността на модела посреща пътниците с комбинация от титаниево черно алкантара покритие и текстуриран текстил, изпъстрени с класическите френски трикольорни шевове в синьо, бяло и червено. Облегалките на седалките разполагат с осветено лого на Alpine, а централната конзола е украсена с индивидуална номерирана плочка, подчертаваща колекционерската стойност на возилото. Като върхов флагман, Hypnotic идва с максимално стандартно оборудване, включващо интелигентния затъмняващ се панорамен покрив Solarbay, озвучителна система Harman Kardon от висок клас, head-up дисплей и отопляемо челно стъкло.

Задвижването е поверено на усъвършенстваната plug-in хибридна система, съчетаваща турбодвигател и три електромотора, които осигуряват пълно предаване на мощността към четирите колела. Благодарение на батерията с капацитет от 22 kWh, кросоувър купето може да измине до 105 километра в изцяло електрически режим по цикъла WLTP. Шасито разполага с адаптивно окачване с камера за предвиждане на пътните условия и система за завиване на четирите колела 4Control Advanced.

Поръчките за ексклузивния модел се отварят на 1 октомври 2026 година в 14 европейски държави, включително и на българския пазар, като първите клиенти ще получат автомобилите си в края на годината. Цената във Франция стартира от 63 550 евро, позиционирайки върховото предложение на Renault на територията на утвърдени германски премиум конкуренти. Първата му публична поява пред широката публика ще се състои на предстоящия автосалон в Париж през октомври.