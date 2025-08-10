Новини
Тройно по-висока начална цена при отчуждаване на земеделски земи

10 Август, 2025 09:28 606 3

  • земеделска земя-
  • обезщетения-
  • отчуждаване-
  • начална цена

Досега тези обезщетения бяха много ниски и не отговаряха на пазарните реалности

Тройно по-висока начална цена при отчуждаване на земеделски земи - 1
Снимка: М. Богданова
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тройно се вдига началната цена за обезщетение при отчуждаване на земеделски земи. Новите цени са определени с министерско постановление за промени в наредбата за реда за определяне на цени на частни имоти, които държавата иска за свои нужди.

С промените в наредбата на практика, при отчуждаване от страна на държавата на определен имот, който е земеделска земя, собствениците му ще получават по-високи обезщетения. До момента тези обезщетения бяха много ниски и не отговаряха на пазарните реалности и промените в икономическите условия за последните 25 години, тъй като за определянето им се ползваха остарели начални цени, уточнява БНР.

Новите стойности предвиждат обезщетението за първа категория земеделска земя да започва от 1981 лв. за декар, за втора – от 1824 лв./дка. Собствениците на земи трета и четвърта категория ще получават съответно 1573 лв./дка и 1352 лв./дка начална цена, а от пета до десета категория обезщетението може да варира от 975 до 189 лв./дка.

Некатегоризираната земя пък ще се обезщетява с минимум 126 лв./дка, предвижда още промяната в наредбата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Къде е това 1800 лева декара?

    4 0 Отговор
    Очуждение, значи конфискация. Държавата да купува от собственика на пазарна цена.

    09:35 10.08.2025

  • 2 Над

    0 0 Отговор
    70% от земята е присвоена , буквално заграбена с невиждани далавери със съдействието на адвокати , нотариуси , общинари и мутри ! Панелкажии станаха чорбаджии на чуждата земя .

    09:46 10.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.