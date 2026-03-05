Саудитската лига не спира: Футболът продължава въпреки напрежението в Иран и региона

Въпреки бурните облаци на несигурност, надвиснали над Близкия изток, Саудитската професионална лига (СПЛ) демонстрира решителност и обяви, че шампионатът няма да бъде прекъснат. Това решение идва на фона на нарастващото напрежение между Иран и съседните държави, което разтърси не само политическата, но и спортната сцена в региона.

Последните дни донесоха тревожни новини – атаки с дронове по американското посолство в Рияд и удари по стратегическия мост Крал Фахд, свързващ Саудитска Арабия и Бахрейн. Саудитското министерство на отбраната директно обвини Иран за тези действия, което допълнително разпали страховете сред местното население и чуждестранните граждани.

Въпреки официалното уверение от страна на СПЛ, че всички мерки за сигурност са взети и ситуацията се следи изкъсо, атмосферата сред футболистите и треньорите остава напрегната. Много от чуждестранните играчи вече са предприели стъпки да изведат семействата си от страната, а някои дори обмислят напускане на клубовете си. "Получихме писмо, че всичко е под контрол, но реалността е различна – хората са уплашени, а предупрежденията за избягване на определени места са ежедневие", споделя служител от лигата, пожелал анонимност.

Докато Саудитска Арабия настоява, че футболът трябва да продължи, други държави в региона взеха противоположни мерки. Катар, например, замрази всички спортни събития до второ нареждане, което поставя под въпрос провеждането на дългоочаквания сблъсък между Испания и Аржентина във Финалисима, насрочен за 27 март в Доха. Азиатската футболна конфедерация също реагира, като отложи някои от мачовете в Шампионската лига.

Въпреки всичко, тренировките в Саудитска Арабия продължават по план, а уикендът обещава нови футболни емоции. В четвъртък ще се изиграят срещите Ал Холуд – Ал Кадсия и Дамак – Ал Рияд, а лидерът Ал Насър ще премери сили с Неом в събота. Единственото изключение е двубоят от Азиатската Шампионска лига между Ал Насър и Ал Уасъл, който бе отложен заради усложнената обстановка.

Решението на СПЛ да не прекъсва първенството е смело, но и спорно. Докато някои го възприемат като знак за стабилност и нормалност, други го определят като ненужен риск за здравето и сигурността на всички участници.