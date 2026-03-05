Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бивш главен секретар на МВР: Министерството е силно политизирано, а това е проблем

5 Март, 2026 08:36 732 10

Трудно се работи в момента. След 35 години стаж в системата на МВР, видял съм много неща, но винаги нещата се ограничаваха до смени на директор, зам.-директор, а долу експертизата се запазваше

Бивш главен секретар на МВР: Министерството е силно политизирано, а това е проблем - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трудно се работи в момента. След 35 години стаж в системата на МВР, видял съм много неща, но винаги нещата се ограничаваха до смени на директор, зам.-директор, а долу експертизата се запазваше. При министерстването на Калин Стоянов бе извършена една тотална смяна на ръководния състав на три нива надолу – директори, началници. Тотално бе подменен ръководният състав. Това заяви Петър Тодоров, бивш главен секретар на МВР, пред БНТ.

„При Калин Стоянов критериите бяха напълно пренебрегнати. Бяха сменени 17 директори. Директорите от времето на Стоянов и надолу ръководният състав бяха брутално сменени с обвързани хора, пробити, с ниска експертиза. Промените на Даниел Митов бяха минимални. Хората могат да сравнят резултатите и начините, по които се провеждаха изборите по време на служебните кабинети и през 2024 г.“, смята той.

Той приветства изборът на хора с експертна подготовка, необвързани. Подчерта, че преди това са се слагали хора с огромни досиета за злоупотреби, обвързаности, корупционни прояви, за да бъдат „удобни” и да се контролират.

„Големият проблем в МВР е, че през последните години е силно политизирано. Махането на политиката е проблем, който трябва да се реши“, каза още Тодоров.

Той разказа за случая с Митко от Цалапица: „Хронологията е следната: на 20 юли 2023 г вечерта късно момчето изчезва, два дена по-късно бащата подава за местоиздирване в районното в Стамболийски. В понеделник вече момчето е обявено за национално издирване. Васил Костадинов започва да работи по случая още на 25. Близнаците са установени на морето. Борислав казва, че ще посочи къде е трупа на 27 рано сутринта. Костадинов ми се обади, каза, че знаят къде е Бизюрев, осигурихме наблюдение от германските служби. Обадих се на Борислав Сарафов в 8 сутринта и го помолих за европейска заповед за арест. До 17 часа, въпреки три мои обаждания, не беше издадена такава заповед. В 16:30 изтече информация за трупа, и когато беше издадена заповедта, лицето го нямаше. Къде е вината на Костадинов?”

„Беше сбъркана медийната политика на МВР за „Петрохан-Околчица”. Не може ръководството да се скрие и да изчезне, недопустимо е“, категоричен е той.

Той адмирира действията на министър Емил Дечев до момента и мисли, че може да сме спокойни за провеждането на изборите.

Тодоров ще участва в проекта на Румен Радев, ако бъде поканен.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 5 Отговор
    Разбрахте ли защо МВР не работи добре ?! Защото разни НПО идиотчета на Паветниците не се интересуват от професионалисти, а подреждат схема за крадене на изборите !!! С флашките... Никой никога не се е интересувал МВР да работи, а се е интересувал да овладее МВР!!! Сега примерно, ще замитат Петрохан!!!

    08:38 05.03.2026

  • 2 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #9

    08:39 05.03.2026

  • 3 Дзак

    5 0 Отговор
    От което се възползват мутроподобни мръсници!

    08:39 05.03.2026

  • 4 Даа

    6 2 Отговор
    Едно голямо браво за смелостта на вътрешния министър! Всички назначения в МВР са на Шиши! Още от първото служебно правителство на Празноглавчев ( Главчев ). Всички тези, които служиха вярно само на ГЕРБ/ДПС и си затваряха очите за фалшификация и купуване гласове....

    08:42 05.03.2026

  • 5 КАКТО И ВСИЧКИ

    3 0 Отговор
    СЛУЖБИ ПРОКУРАТУРА СЪД АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТЧЕТА БИЗНЕСМЕНТИ. И КОЙ КОЙ ГО НАПРАВИ ТОЙ ТУУУЛУП ЕДИН И ШИШ БЕЯ. И ЗАЩО ГО НАПРАВИХА. ЗА ДА СИ КРАДАТ НА ВОЛЯ И НИКОЙ ДА НЕ ИМ ДЪРЖИ СМЕТКА. НО НАРОДА ЩЕ ГИ ИЗДУХА И ДАНО ТОЗИ КОЙТО ДОЙДЕ ДА ГИ ОСЪДИ ЗА ГРАБЕЖИТЕ.

    08:47 05.03.2026

  • 6 Веселин Маринов

    2 0 Отговор
    Родната полю ция ни пази

    08:50 05.03.2026

  • 7 на село

    0 0 Отговор
    В Министерството трябваше да назначат пенсионираните военни и нещата щяха да се оправят от първия ден. Бившите военнослужещи имат голям опит с отношенията и службата с цивилните хора. Много от неразбориите и престъпленията в обществото военните нямаше да допуснат, да се случат. Но,полицейското министерство не се обърна към военното и последствията, като войната по пътищата,кражби,частни насилия и убийства,кражби на имущества и пари,са налице и днес.А нещата можеха да бъдат поправени и да не се допускат повторения на престъпленията.

    08:51 05.03.2026

  • 8 Боби

    0 0 Отговор
    Нищо не се е променило там, прокуратурата и МВР все още функционират по съветски модел. Милиционерите, техните деца и внуци не са си отишли, там са, дори и след пенсия.

    08:56 05.03.2026

  • 9 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Аз като ги прегриза със зъби и ти подам голямата листовка да се запознаеш с моята партия, така ще се политизираш, че само моята бюлетина ще буташ в урната...

    08:56 05.03.2026

  • 10 Шопо

    0 0 Отговор
    МВР е организирана престъпна група.

    08:57 05.03.2026

