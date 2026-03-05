Бивш главен секретар на МВР: Министерството е силно политизирано, а това е проблем

Трудно се работи в момента. След 35 години стаж в системата на МВР, видял съм много неща, но винаги нещата се ограничаваха до смени на директор, зам.-директор, а долу експертизата се запазваше. При министерстването на Калин Стоянов бе извършена една тотална смяна на ръководния състав на три нива надолу – директори, началници. Тотално бе подменен ръководният състав. Това заяви Петър Тодоров, бивш главен секретар на МВР, пред БНТ.

„При Калин Стоянов критериите бяха напълно пренебрегнати. Бяха сменени 17 директори. Директорите от времето на Стоянов и надолу ръководният състав бяха брутално сменени с обвързани хора, пробити, с ниска експертиза. Промените на Даниел Митов бяха минимални. Хората могат да сравнят резултатите и начините, по които се провеждаха изборите по време на служебните кабинети и през 2024 г.“, смята той.

Той приветства изборът на хора с експертна подготовка, необвързани. Подчерта, че преди това са се слагали хора с огромни досиета за злоупотреби, обвързаности, корупционни прояви, за да бъдат „удобни” и да се контролират.

„Големият проблем в МВР е, че през последните години е силно политизирано. Махането на политиката е проблем, който трябва да се реши“, каза още Тодоров.

Той разказа за случая с Митко от Цалапица: „Хронологията е следната: на 20 юли 2023 г вечерта късно момчето изчезва, два дена по-късно бащата подава за местоиздирване в районното в Стамболийски. В понеделник вече момчето е обявено за национално издирване. Васил Костадинов започва да работи по случая още на 25. Близнаците са установени на морето. Борислав казва, че ще посочи къде е трупа на 27 рано сутринта. Костадинов ми се обади, каза, че знаят къде е Бизюрев, осигурихме наблюдение от германските служби. Обадих се на Борислав Сарафов в 8 сутринта и го помолих за европейска заповед за арест. До 17 часа, въпреки три мои обаждания, не беше издадена такава заповед. В 16:30 изтече информация за трупа, и когато беше издадена заповедта, лицето го нямаше. Къде е вината на Костадинов?”

„Беше сбъркана медийната политика на МВР за „Петрохан-Околчица”. Не може ръководството да се скрие и да изчезне, недопустимо е“, категоричен е той.

Той адмирира действията на министър Емил Дечев до момента и мисли, че може да сме спокойни за провеждането на изборите.

Тодоров ще участва в проекта на Румен Радев, ако бъде поканен.