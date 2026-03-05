Израелски удар в Северен Ливан уби лидер на „Хамас“

Израелски въздушен удар в населен с палестинци бежански лагер в Северен Ливан е убил лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“, предаде ливанската новинарска агенция ННА, предава БТА.

Уасим Атала ал Али и съпругата му са загинали през нощта при нападение на „вражески дрон, насочен към дома им“ в лагера „Бедави“, близо до крайбрежния ливански град Триполи, уточнява ННА.

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота, отбелязва Франс прес.

Трансграничното нападение на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. даде началото на двегодишна война между Израел и групировката в ивицата Газа. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху многократно е заявявал, че целта му е да унищожи изцяло „Хамас“.