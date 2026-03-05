Новини
Свят »
Ливан »
Израелски удар в Северен Ливан уби лидер на „Хамас“

Израелски удар в Северен Ливан уби лидер на „Хамас“

5 Март, 2026 08:31 741 26

  • северен ливан-
  • ливан-
  • удар-
  • лидер-
  • хамас-
  • израелски удар

Той е първият представител на групировката, загинал от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран

Израелски удар в Северен Ливан уби лидер на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелски въздушен удар в населен с палестинци бежански лагер в Северен Ливан е убил лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“, предаде ливанската новинарска агенция ННА, предава БТА.

Уасим Атала ал Али и съпругата му са загинали през нощта при нападение на „вражески дрон, насочен към дома им“ в лагера „Бедави“, близо до крайбрежния ливански град Триполи, уточнява ННА.

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота, отбелязва Франс прес.

Трансграничното нападение на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. даде началото на двегодишна война между Израел и групировката в ивицата Газа. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху многократно е заявявал, че целта му е да унищожи изцяло „Хамас“.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво прави

    14 10 Отговор
    Какво прави лидер на Хамас в палестински БЕЖАНСКИ лагер? Ползва палестинците за жив щит? Обичайна практика сред ислямските мачовци.

    Коментиран от #2, #6, #10

    08:36 05.03.2026

  • 2 Тоя па

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "какво прави":

    Ти що верваш на евреите ?! Те си бомбандират бежански лагери и избиват жени и деца от години!

    Коментиран от #8

    08:41 05.03.2026

  • 3 пиночет

    10 10 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло

    08:42 05.03.2026

  • 4 Шопо

    10 8 Отговор
    Другаря Ким е подготвил ракета с ядрена бойна глава и я е настроил да падне в Исраел, чака само да му пратят един Иранец да натисне копчето.
    Другаря Ким се оплаква че Исраел е с много малка територия и е трудно за уцелване.

    08:42 05.03.2026

  • 5 Само аз ли забелязвам

    8 5 Отговор
    че медиите хич не се интересуват от купона в Израел и ушатия???
    Или им е забранено?

    Коментиран от #7, #13, #19, #25

    08:42 05.03.2026

  • 6 БАРС

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "какво прави":

    А БАНДЕРОВЦИТЕ В УКРАИНА СЪЩОТО ПРАВЯТ ДАЖЕ И ЗАСТРЕЛВА АКО ИСКАТ ДА СЕ ЕВАКУИРАЛИ МИРНОТО РУСКО НАСЕЛЕНИЕ НА ДОНБАС.МИСЛЯ СЕ И ТЕ СА МЧОВЦИ.НО НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО Е ПОСЛЕ КАТО РАШКИТЕ ГИ ПЛЕНЯТ ТА ДА ВИДИШ КАК ТРЕПЕРЯТ И ПЛАЧАТ И СЕ МОЛЯТ ДАЖЕ.ТАКА ЧЕ ТОВА Е ПРИРОДА А НА ТЕРОРИСТИЕ.НОдруго ми е ИНТЕРЕСТНО ТИЯ РЪКОВОДИТЕЛИ на хамас НЯМАТ край и ЦЯЛА СТАТИЯ хза един убит.

    08:43 05.03.2026

  • 7 така е

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":

    Руските медии не намират хляб за пропагандата си, когато съюзниците на москва ядат пердах.

    Коментиран от #18

    08:43 05.03.2026

  • 8 Шопо

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па":

    Ционистите могат да побеждават само жени деца и старци, после викат САЩ да се бият с мъжете.

    08:45 05.03.2026

  • 9 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 3 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    08:45 05.03.2026

  • 10 Или по-скоро е оправдание

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "какво прави":

    за ударите по палестински БЕЖАНСКИ лагер.

    С медиите си соросови тролове ще замажат нещата

    08:47 05.03.2026

  • 11 Иванич

    4 2 Отговор
    Всички коментатори тази сутрин по телевизиите обвинява ха Иран за конфликта, такова лицемерие.

    08:47 05.03.2026

  • 12 ватенките в шаш и паника

    5 3 Отговор
    Дугин реве:Ако Тръмп успее в Иран ще се опита да ликвидира Путин.
    Салавьов реве:Следващите сме ние.

    08:49 05.03.2026

  • 13 Щом медиите не пишат нищо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":

    значи нищо не се случва там! Само скука!

    08:50 05.03.2026

  • 14 Мунчовист

    4 2 Отговор
    Иран не трябваше да започва тази война.Нвма карти.

    08:50 05.03.2026

  • 15 Слав Израел

    4 4 Отговор
    Унищожава тероризма по света

    08:52 05.03.2026

  • 16 Мартин

    3 4 Отговор
    Долна и мръсна сган са хамасците .Крият се в бежански лагери и училища сред жени и деца.

    08:54 05.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Тези лидери мрат като мухи. Стане лидер и след два дни пътува към Аллах.

    Коментиран от #20

    08:54 05.03.2026

  • 18 По-скоро

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    защото нищо интересно не става там! Пък и читателите им не се интесуват какво става в Израел.

    08:54 05.03.2026

  • 19 Не, просто

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":

    много ви лъжат в пенсионерския клуб и затова си мислите, че медиите крият нещо от вас, а то всъщност не е така :)))

    08:58 05.03.2026

  • 20 Не разбирам

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    това какво помогна на света?

    Коментиран от #22

    08:59 05.03.2026

  • 21 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    1 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    09:00 05.03.2026

  • 22 Всяко ликвидиране на терористи

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не разбирам":

    спасява човешки животи.

    09:00 05.03.2026

  • 23 Емо

    0 0 Отговор
    Екстра!

    09:00 05.03.2026

  • 24 Амадор Ривас

    0 0 Отговор
    Сефте...Това новина ли е?

    09:01 05.03.2026

  • 25 Какво ми дреме за Израел паднала една

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":

    Ракета

    Гледай какво шоу пада във Иран по 10 хиляди ракети на ден падат там
    Той ме занимава със Израел!!

    09:02 05.03.2026

  • 26 Най- обичам да чета

    0 0 Отговор
    за победите на Зеленски и ушатия!
    Какво остана от държавите им, не ме интересува! Защото е руска пропаганда!

    09:02 05.03.2026