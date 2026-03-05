Израелски удар в Северен Ливан уби лидер на „Хамас“

Израелски въздушен удар в населен с палестинци бежански лагер в Северен Ливан е убил лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“, предаде ливанската новинарска агенция ННА, предава БТА.
Уасим Атала ал Али и съпругата му са загинали през нощта при нападение на „вражески дрон, насочен към дома им“ в лагера „Бедави“, близо до крайбрежния ливански град Триполи, уточнява ННА.
Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота, отбелязва Франс прес.
Трансграничното нападение на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. даде началото на двегодишна война между Израел и групировката в ивицата Газа. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху многократно е заявявал, че целта му е да унищожи изцяло „Хамас“.
1 какво прави
Коментиран от #2, #6, #10
08:36 05.03.2026
2 Тоя па
До коментар #1 от "какво прави":Ти що верваш на евреите ?! Те си бомбандират бежански лагери и избиват жени и деца от години!
Коментиран от #8
08:41 05.03.2026
3 пиночет
08:42 05.03.2026
4 Шопо
Другаря Ким се оплаква че Исраел е с много малка територия и е трудно за уцелване.
08:42 05.03.2026
5 Само аз ли забелязвам
Или им е забранено?
Коментиран от #7, #13, #19, #25
08:42 05.03.2026
6 БАРС
До коментар #1 от "какво прави":А БАНДЕРОВЦИТЕ В УКРАИНА СЪЩОТО ПРАВЯТ ДАЖЕ И ЗАСТРЕЛВА АКО ИСКАТ ДА СЕ ЕВАКУИРАЛИ МИРНОТО РУСКО НАСЕЛЕНИЕ НА ДОНБАС.МИСЛЯ СЕ И ТЕ СА МЧОВЦИ.НО НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО Е ПОСЛЕ КАТО РАШКИТЕ ГИ ПЛЕНЯТ ТА ДА ВИДИШ КАК ТРЕПЕРЯТ И ПЛАЧАТ И СЕ МОЛЯТ ДАЖЕ.ТАКА ЧЕ ТОВА Е ПРИРОДА А НА ТЕРОРИСТИЕ.НОдруго ми е ИНТЕРЕСТНО ТИЯ РЪКОВОДИТЕЛИ на хамас НЯМАТ край и ЦЯЛА СТАТИЯ хза един убит.
08:43 05.03.2026
7 така е
До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":Руските медии не намират хляб за пропагандата си, когато съюзниците на москва ядат пердах.
Коментиран от #18
08:43 05.03.2026
8 Шопо
До коментар #2 от "Тоя па":Ционистите могат да побеждават само жени деца и старци, после викат САЩ да се бият с мъжете.
08:45 05.03.2026
9 Пасивен Кремълски педофил с токчета
08:45 05.03.2026
10 Или по-скоро е оправдание
До коментар #1 от "какво прави":за ударите по палестински БЕЖАНСКИ лагер.
С медиите си соросови тролове ще замажат нещата
08:47 05.03.2026
11 Иванич
08:47 05.03.2026
12 ватенките в шаш и паника
Салавьов реве:Следващите сме ние.
08:49 05.03.2026
13 Щом медиите не пишат нищо
До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":значи нищо не се случва там! Само скука!
08:50 05.03.2026
14 Мунчовист
08:50 05.03.2026
15 Слав Израел
08:52 05.03.2026
16 Мартин
08:54 05.03.2026
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
08:54 05.03.2026
18 По-скоро
До коментар #7 от "така е":защото нищо интересно не става там! Пък и читателите им не се интесуват какво става в Израел.
08:54 05.03.2026
19 Не, просто
До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":много ви лъжат в пенсионерския клуб и затова си мислите, че медиите крият нещо от вас, а то всъщност не е така :)))
08:58 05.03.2026
20 Не разбирам
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":това какво помогна на света?
Коментиран от #22
08:59 05.03.2026
21 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
09:00 05.03.2026
22 Всяко ликвидиране на терористи
До коментар #20 от "Не разбирам":спасява човешки животи.
09:00 05.03.2026
23 Емо
09:00 05.03.2026
24 Амадор Ривас
09:01 05.03.2026
25 Какво ми дреме за Израел паднала една
До коментар #5 от "Само аз ли забелязвам":Ракета
Гледай какво шоу пада във Иран по 10 хиляди ракети на ден падат там
Той ме занимава със Израел!!
09:02 05.03.2026
26 Най- обичам да чета
Какво остана от държавите им, не ме интересува! Защото е руска пропаганда!
09:02 05.03.2026