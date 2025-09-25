Жена наръга смъртоносно мъж в Зимница при скандал

Задържаха 45-годишна жена за убийство на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22 ч. на 24 септември в частен имот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол, предаде кореспондентът на БТА.
При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, вследствие на което той е починал. Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.
1 Някой
Коментиран от #7
13:54 25.09.2025
2 Вижте ги
Влизат в мозъка и управляват жертвата ,жертвата винаги е виновна! Тези ще ви избият всички до един!
13:59 25.09.2025
3 Асен
13:59 25.09.2025
4 Седящия бик
14:01 25.09.2025
5 Здрасти
14:04 25.09.2025
6 иде глад
14:06 25.09.2025
7 юрист
До коментар #1 от "Някой":истанбулската конвенция не защитава мъжете! искаме нова конвенция за защита на мъжете от домашно насилие!
14:09 25.09.2025
8 Иинтелект
14:15 25.09.2025
9 Някой
Ако е "домашно насилие" да я осъдят със същата присъда като мъж убил жена си.
Когато мъж убие жена си всички жени започват да кудкудякат ..., защо сега е тихо?
14:36 25.09.2025