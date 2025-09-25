Новини
Жена наръга смъртоносно мъж в Зимница при скандал

25 Септември, 2025 13:50 1 166 9

Образувано е досъдебно производство

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържаха 45-годишна жена за убийство на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22 ч. на 24 септември в частен имот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол, предаде кореспондентът на БТА.

При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, вследствие на което той е починал. Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.


  • 1 Някой

    17 0 Отговор
    Тук Истанбулската конвенция няма какво да каже - убития е мъж, а не жена. Не се брои за домашно насилие.

    Коментиран от #7

    13:54 25.09.2025

  • 2 Вижте ги

    7 2 Отговор
    Полицейска Служба за Терор убива масово Българи,направена от лицето Бойко Методиев Борисов!
    Влизат в мозъка и управляват жертвата ,жертвата винаги е виновна! Тези ще ви избият всички до един!

    13:59 25.09.2025

  • 3 Асен

    8 0 Отговор
    Ако се питате къде е дивият запад може смело да кажете че това е България.

    13:59 25.09.2025

  • 4 Седящия бик

    13 0 Отговор
    Апачките са люти жени. За честта си може и целия катун да похарчи. Щом има кръв, колове, ножове и други оръжия от тежката артилерия, значи в дъното е някоя немита засукана индианка. Сега ще я приберат и ще прекара доста време в зандана на бледоликите. Надяваме се великия Вожд Дебелия Шопар да задейства системата да получи малка присъда. Или поне другия Вожд Пияния Сокол да оправят работата.

    14:01 25.09.2025

  • 5 Здрасти

    6 1 Отговор
    Добре че оставиха ракията на хората, за малко да им вземат най ценното

    14:04 25.09.2025

  • 6 иде глад

    4 0 Отговор
    Жена наръфа смъртоносно мъж в зимника при скандал.

    14:06 25.09.2025

  • 7 юрист

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    истанбулската конвенция не защитава мъжете! искаме нова конвенция за защита на мъжете от домашно насилие!

    14:09 25.09.2025

  • 8 Иинтелект

    6 0 Отговор
    Зимница, Чубра, Славянци. Страшно е, само от етноса!

    14:15 25.09.2025

  • 9 Някой

    1 0 Отговор
    Я сега жените да кажат това "домашно насилие" ли е или не е?
    Ако е "домашно насилие" да я осъдят със същата присъда като мъж убил жена си.

    Когато мъж убие жена си всички жени започват да кудкудякат ..., защо сега е тихо?

    14:36 25.09.2025