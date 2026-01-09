Новини
Крими »
В Кюстендил: Изплатиха с фалшиво евро печалба в игрална зала

9 Януари, 2026 11:04 855 5

В Кюстендил: Изплатиха с фалшиво евро печалба в игрална зала - 1
Мария Атанасова

Мъж от Кюстендил подаде сигнал за изплатена с фалшиви пари печалба от казино, съобщават от bTV. Сигналът е подаден на 8 януари от 27-годишен кюстендилец, той е предоставил банкнота от 100 евро, с която твърди, че му е изплатена печалба при хазартна игра в игрална зала в града.

От полицията в Кюстендил казаха за bTV, че е назначена експертиза и се проверяват твърденията на мъжа за това дали банкнотата му е дадена от посочената игрална зала. Досъдебно производство за прокарване на неистински парични средства е образувано вчера в Районна прокуратура-Кюстендил.

Предприети са незабавни процесуални действия по случая.


Кюстендил / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Шумяла му е на измама тази банкнота и е реагирал мигновено.

    11:20 09.01.2026

  • 2 така и мислех

    4 0 Отговор
    Той и предния с 50те евро е много вероятно да са печалба от казино. Там ще трябват по-здрави проверки.

    11:25 09.01.2026

  • 3 Всичко им е фалшиво на тези

    4 1 Отговор
    Ето така печели и България от еврото, като този кюстендилец. ЕСмамници!

    11:29 09.01.2026

  • 4 обучени разпознавачо продавачи

    0 0 Отговор
    са се навъдили навсякъде .ако са го преметнали в казиното сега го хвана и продавеца . двойна мъка . затова не фалшифицират 1000 и 10 000 евро банкноти . продавеца веднага би ги обявил за фалшименто . има един лежал в затвора . показват го по телевизията . рисувал долари и марки . та има такива хора . затова истинските банкноти имат защити .

    Коментиран от #5

    11:33 09.01.2026

  • 5 В същност

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "обучени разпознавачо продавачи":

    Тези шарени хартийки не са банкноти. Нито сме оставили злато в банката, нито те обещават нещо за това листче.

    11:53 09.01.2026