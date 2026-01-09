В Кюстендил: Изплатиха с фалшиво евро печалба в игрална зала

Мъж от Кюстендил подаде сигнал за изплатена с фалшиви пари печалба от казино, съобщават от bTV. Сигналът е подаден на 8 януари от 27-годишен кюстендилец, той е предоставил банкнота от 100 евро, с която твърди, че му е изплатена печалба при хазартна игра в игрална зала в града.
От полицията в Кюстендил казаха за bTV, че е назначена експертиза и се проверяват твърденията на мъжа за това дали банкнотата му е дадена от посочената игрална зала. Досъдебно производство за прокарване на неистински парични средства е образувано вчера в Районна прокуратура-Кюстендил.
Предприети са незабавни процесуални действия по случая.
1 Трол
11:20 09.01.2026
2 така и мислех
11:25 09.01.2026
3 Всичко им е фалшиво на тези
11:29 09.01.2026
4 обучени разпознавачо продавачи
Коментиран от #5
11:33 09.01.2026
5 В същност
До коментар #4 от "обучени разпознавачо продавачи":Тези шарени хартийки не са банкноти. Нито сме оставили злато в банката, нито те обещават нещо за това листче.
11:53 09.01.2026