В Кюстендил: Изплатиха с фалшиво евро печалба в игрална зала

Мъж от Кюстендил подаде сигнал за изплатена с фалшиви пари печалба от казино, съобщават от bTV. Сигналът е подаден на 8 януари от 27-годишен кюстендилец, той е предоставил банкнота от 100 евро, с която твърди, че му е изплатена печалба при хазартна игра в игрална зала в града.

От полицията в Кюстендил казаха за bTV, че е назначена експертиза и се проверяват твърденията на мъжа за това дали банкнотата му е дадена от посочената игрална зала. Досъдебно производство за прокарване на неистински парични средства е образувано вчера в Районна прокуратура-Кюстендил.

Предприети са незабавни процесуални действия по случая.