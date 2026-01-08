Убилият жена си с лопата в София, остава за постоянно в ареста

Апелативните магистрати в София отказаха да изменят мярката за неотклонение на Валентин Василев, обвинен в убийството на жена си - Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал „Надежда 1“.

На 8 януари състав на Апелативен съд - София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без уважение жалбата на обвиняемия за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека. Според съда приложените по делото доказателства са достатъчни, за да бъде направен обосновано предположение, че именно обвиняемият Валентин Василев умишлено е умъртвил жената, с която е живеел, по особено жесток начин и в условията на домашно насилие, предаде БГНЕС.

Магистратите отчето риск от укриване, тъй като по делото има данни, че обвиняемият често сменя адресите, на които пребивава, без да се регистрира на тях. Съдът посочи, че е налице и риск от извършване на престъпление и оказване на влияние върху свидетели.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.