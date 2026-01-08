Новини
Крими »
Убилият жена си с лопата в София, остава за постоянно в ареста

Убилият жена си с лопата в София, остава за постоянно в ареста

8 Януари, 2026 15:59 363 0

  • лопата-
  • арест-
  • трафопост-
  • сгс-
  • валентин василев-
  • петрана петкова

На 8 януари състав на Апелативен съд - София потвърди определението на СГС

Убилият жена си с лопата в София, остава за постоянно в ареста - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативните магистрати в София отказаха да изменят мярката за неотклонение на Валентин Василев, обвинен в убийството на жена си - Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал „Надежда 1“.

На 8 януари състав на Апелативен съд - София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без уважение жалбата на обвиняемия за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека. Според съда приложените по делото доказателства са достатъчни, за да бъде направен обосновано предположение, че именно обвиняемият Валентин Василев умишлено е умъртвил жената, с която е живеел, по особено жесток начин и в условията на домашно насилие, предаде БГНЕС.

Магистратите отчето риск от укриване, тъй като по делото има данни, че обвиняемият често сменя адресите, на които пребивава, без да се регистрира на тях. Съдът посочи, че е налице и риск от извършване на престъпление и оказване на влияние върху свидетели.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ