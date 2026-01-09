Новини
Крими »
Пренареждане на наркоканалите: Трафикантите чакат празници, за да прекарат дрога през границата

Пренареждане на наркоканалите: Трафикантите чакат празници, за да прекарат дрога през границата

9 Януари, 2026 09:47 495 4

  • наркоканали-
  • промяна-
  • трафиканти-
  • празници-
  • дрога-
  • граници

Профилът на трафикантите по високите етажи също не е същият. „Преди години това бяха предимно слабообразовани хора, сега са интелигентни хора – с широк поглед за много неща", коментира още Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция „Митници“

Пренареждане на наркоканалите: Трафикантите чакат празници, за да прекарат дрога през границата - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 740 кг марихуана заловиха митничарите на „Капитан Андреево“ преди дни. Огромното количество дрога беше открито в камион, пътуващ от Нидерландия за Турция. Подробности за случая разкри в „Тази сутрин“ по bTV Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция „Митници“.

По думите му наркотичното вещество е на стойност малко над 6 млн. евро и е открито в товара, между легалната стока – 5 сандъка с над 600 пакета с марихуана.

„Всеки ден се натъкваме на нови и интересни укрития, със сигурност ролята на трафикантите е по-лесна, отколкото нашата. За нас е важно да налучкаме по какъв начин ще бъдем изненадани, тъй като наркотрафикантите проучват какви са слабостите на различните пунктове, на различните държави. Един от методите е преминаването на голям празник, в случая за България на Богоявление“, коментира Бакалов.

Той обясни, че камионът е пътувал от България за Турция: „В Близкия изток благосъстоянието на хората позволява по-скъпи наркотици да се търсят. В Леванте изразиха притеснение, че през последните години кокаинът навлиза и там. Марихуаната и метамфетаминът са търсени вече и в тези региони, не само в Европа. Пазарът в Турция е огромен, туристическият поток също“.

Бакалов коментира, че динамиката в трафика на наркотици се е променила значително през последните 20 години. Профилът на трафикантите по високите етажи също не е същият.

„Преди години това бяха предимно слабообразовани хора, сега са интелигентни хора – с широк поглед за много неща. Това естествено затруднява работата на правоохранителните органи в глобален аспект. Отразява се и на масовата употреба и разнообразието на наркотични вещества“, каза още той.

Според него всички наркотични вещества са опасни, но употребата на фентанил е особено рискова. При него смъртните случаи са изключително висок процент и използването му е „игра на руска рулетка“.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврот го няма

    2 0 Отговор
    От миналата година питам БНБ, колко банкноти пускат в обръщение? Отговор няма, това трябва да е публична информация, никой журналист не пита, защо? Мълчанието е повече от показателно.

    09:48 09.01.2026

  • 2 много скрити канали

    0 0 Отговор
    мадуро хванаха за наркотрафик . а той явно няма много общо . каналите си вървят . и хващат по 1400 с наркотици на година . 10 години са около 14 000 . има и фалшиви . с дръгчег . пили лекарсва също . 15 канала с 380 наркокартела . и търговия . да ги хващат .

    10:01 09.01.2026

  • 3 факуса

    0 0 Отговор
    ама що не стреляте кат тръмпито бе,хванал си го, разстрел направо на пункта

    10:02 09.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Изчаква се новото правителство, за да си дойде всичко на мястото. А пък след подредбата на новият парламент - разпределението на каналите ще бъде окончателно

    10:03 09.01.2026