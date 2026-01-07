Първи случай за 2026 г. на фалшиви евробанкноти в страната

Криминалисти от Шумен заловиха мъж, прокарал в обращение фалшива евро банкнота.

Работата по случая започнала на 5 януари, след получен сигнал от собственик на търговски обект в града.

По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива. Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата.

Криминалисти от полицейското управление в града влезли в дирите на местен жител.

Вчера 35-годишният мъж е бил установен и задържан. В хода на предприетите оперативни действия е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града. Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.