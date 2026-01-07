Новини
Крими »
Първи случай за 2026 г. на фалшиви евробанкноти в страната

7 Януари, 2026 14:38 1 236 7

  • банкнота-
  • фалшива-
  • евро-
  • еврозона

35-годишният мъж е бил установен и задържан

Първи случай за 2026 г. на фалшиви евробанкноти в страната - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминалисти от Шумен заловиха мъж, прокарал в обращение фалшива евро банкнота.

Работата по случая започнала на 5 януари, след получен сигнал от собственик на търговски обект в града.

По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива. Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата.

Криминалисти от полицейското управление в града влезли в дирите на местен жител.

Вчера 35-годишният мъж е бил установен и задържан. В хода на предприетите оперативни действия е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града. Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
  • 1 честен ционист

    4 5 Отговор
    Само цифровото евро (по същество купонна система) е панацеята за шмекера Ганчо.

    Коментиран от #3

    14:43 07.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Няма да е последен❗

    14:43 07.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Споко, нали това иска ДД❗
    А като НЕ слушкаш- а ла Гърция и Канада❗


    Ако не си наясно - спряха им картовите разплащания и стачките приключиха за часове❗

    Коментиран от #4

    14:45 07.01.2026

  • 4 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не сте запознат. Цифровото евро освен, че е нематериално, ще е биометрично възможно да бъде изхарчено от само един притежател, докато фермерът в Гърция и Канада като са му спряли картата е напазарувал вечерта с тази на жена си.

    Коментиран от #5, #6

    14:55 07.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Така е НЕ СИ НАЯСНО как действа ДД ❗
    Прочети два реда за двата случая и тогава ми разяснявай как жените им са пазарували‼️

    15:03 07.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ти наясно ли си какво е СВЪРЗАНО ЛИЦЕ🤔❓
    " ...без да е необходима съдебна заповед, банките замразяват личните сметки на всички, свързани с демонстрациите..."
    Сега направи разлика между УЧАСТНИЦИ в стачките и СВЪРЗАНИ лица❗
    А в Гърция положението бе още по-зле, ВСИЧКИ гърци можеха да теглят ДО 30€ на ден и НЕ можеха да плащат с картите си❗
    Като ме СВЕТВАШ как жените им пазарували вечер-
    първо попитай някой който е запознат с това време ❗

    15:13 07.01.2026

  • 7 Ходъ

    0 0 Отговор
    М , че то и той може да не е знаел и да са му набутани..Не всички сме имали допир до 50 евро или нагоре, че даже и по-дребни

    15:23 07.01.2026