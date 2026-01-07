Първи случай за 2026 г. на фалшиви евробанкноти в страната

Криминалисти от Шумен заловиха мъж, прокарал в обращение фалшива евро банкнота.
Работата по случая започнала на 5 януари, след получен сигнал от собственик на търговски обект в града.
По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива. Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата.
Криминалисти от полицейското управление в града влезли в дирите на местен жител.
Вчера 35-годишният мъж е бил установен и задържан. В хода на предприетите оперативни действия е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града. Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:43 07.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:43 07.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "честен ционист":Споко, нали това иска ДД❗
А като НЕ слушкаш- а ла Гърция и Канада❗
Ако не си наясно - спряха им картовите разплащания и стачките приключиха за часове❗
14:45 07.01.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не сте запознат. Цифровото евро освен, че е нематериално, ще е биометрично възможно да бъде изхарчено от само един притежател, докато фермерът в Гърция и Канада като са му спряли картата е напазарувал вечерта с тази на жена си.
14:55 07.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "честен ционист":Така е НЕ СИ НАЯСНО как действа ДД ❗
Прочети два реда за двата случая и тогава ми разяснявай как жените им са пазарували‼️
15:03 07.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "честен ционист":Ти наясно ли си какво е СВЪРЗАНО ЛИЦЕ🤔❓
" ...без да е необходима съдебна заповед, банките замразяват личните сметки на всички, свързани с демонстрациите..."
Сега направи разлика между УЧАСТНИЦИ в стачките и СВЪРЗАНИ лица❗
А в Гърция положението бе още по-зле, ВСИЧКИ гърци можеха да теглят ДО 30€ на ден и НЕ можеха да плащат с картите си❗
Като ме СВЕТВАШ как жените им пазарували вечер-
първо попитай някой който е запознат с това време ❗
15:13 07.01.2026
7 Ходъ
15:23 07.01.2026