Задържаха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско

Задържаха за срок до 72 часа 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско. Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост.
Според доказателствата престъплението е извършено в периода от октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. 10-годишното момиче е разпитано в специално обособено помещение „Синя стая“.
Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо предполагаемия насилник.
1 Това
Коментиран от #7
14:26 09.01.2026
2 принца от максуда
Коментиран от #5
14:28 09.01.2026
3 Българин
14:28 09.01.2026
4 Даа...
Сега само трябва да намерят някоя снимка с тоя neд-фил на фона на някой плакат на ПП-ДБ и да го пуснат на патеричката cKoneйкин да го разпространи чрез ботовете в социалните мрежи.
14:29 09.01.2026
5 Българин
До коментар #2 от "принца от максуда":Вашите не могат да избутат до 72 години в 99,9% от случаите.
14:29 09.01.2026
6 ППДБ/ЛГБТ
14:30 09.01.2026
7 Даже
До коментар #1 от "Това":И вожд на Индияското племе не може да бъде,но виж тая 10- годишната са я готвили за булка ама той изпреварил с подготовката и за това...
При това не си е ...платил...
14:33 09.01.2026
8 Тома
14:41 09.01.2026
9 Пешо Кпствндилецо
14:46 09.01.2026
10 Това
14:48 09.01.2026
11 пеев сфиневски
завиждате щото сте бедни, а сте бедни щото сте дребни
14:49 09.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.