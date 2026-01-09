Новини
Задържаха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско

9 Януари, 2026 14:24 1 047 12

  • блудство-
  • благоевградско

Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост

Задържаха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Задържаха за срок до 72 часа 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско. Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост.

Според доказателствата престъплението е извършено в периода от октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. 10-годишното момиче е разпитано в специално обособено помещение „Синя стая“.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо предполагаемия насилник.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    13 0 Отговор
    не може да бъде нито мъж , нито пък човек !

    Коментиран от #7

    14:26 09.01.2026

  • 2 принца от максуда

    10 0 Отговор
    от наште

    Коментиран от #5

    14:28 09.01.2026

  • 3 Българин

    10 10 Отговор
    Ама как 72 годишен? 72 годишните са раждани през времето на комунизЪма и социализЪма. Възпитани с чест, морал, достойнство и т.н. хибридни простотии.

    14:28 09.01.2026

  • 4 Даа...

    4 6 Отговор
    Още един ГЕРБeapcт ...
    Сега само трябва да намерят някоя снимка с тоя neд-фил на фона на някой плакат на ПП-ДБ и да го пуснат на патеричката cKoneйкин да го разпространи чрез ботовете в социалните мрежи.

    14:29 09.01.2026

  • 5 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "принца от максуда":

    Вашите не могат да избутат до 72 години в 99,9% от случаите.

    14:29 09.01.2026

  • 6 ППДБ/ЛГБТ

    10 5 Отговор
    Тоя е от нашите.

    14:30 09.01.2026

  • 7 Даже

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    И вожд на Индияското племе не може да бъде,но виж тая 10- годишната са я готвили за булка ама той изпреварил с подготовката и за това...
    При това не си е ...платил...

    14:33 09.01.2026

  • 8 Тома

    6 1 Отговор
    Този циганин е като дявола.Като няма работа започвал да си е.. децата

    14:41 09.01.2026

  • 9 Пешо Кпствндилецо

    3 0 Отговор
    Тоя ако го фана, че го тура на чингело на доле с главата да виси като ягне и че го остава да го изкльофат гаргите.

    14:46 09.01.2026

  • 10 Това

    4 2 Отговор
    е нармално за електората на сфи нята

    14:48 09.01.2026

  • 11 пеев сфиневски

    2 1 Отговор
    стига с тая българска омраза към моите ора и приятели олигарси
    завиждате щото сте бедни, а сте бедни щото сте дребни

    14:49 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.