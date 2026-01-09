Задържаха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско

Задържаха за срок до 72 часа 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско. Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост.

Според доказателствата престъплението е извършено в периода от октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. 10-годишното момиче е разпитано в специално обособено помещение „Синя стая“.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо предполагаемия насилник.