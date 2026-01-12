Новини
Делото за побоя над Слави Ангелов се гледа на втора инстанция

12 Януари, 2026 07:48 611 4

Жестокото нападение над журналиста стана на 17 март 2020 г.

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново заседание по делото за побоя над главния редактор на „168 часа“ Слави Ангелов в Софийския апелативен съд.

През януари миналата година тримата подсъдими получиха по 5 г. затвор на първа инстанция. Жестокото нападение над журналиста стана на 17 март 2020 г. малко преди 21 часа близо до кооперацията, в която живее. Боят беше с железни тръби, юмруци и ритници.


  • 3 Перо

    6 0 Отговор
    Делото ще приключи окончателно след четвърт век, благодарение на скъпо платената, “кадърна и работеща” съдебна система, която сама си определя доходите!

    08:10 12.01.2026

  • 4 Александър 3

    1 0 Отговор
    Много бързо бре ! Браво на Сарафов !

    08:19 12.01.2026