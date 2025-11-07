Бургаско семейство с дете е било на косъм да бъде пометено от Шкодата с мигранти край КПП "Пода"

Спасени са няколко човешки живота, заради адекватната реакция. Бургаско семейство с дете е било на косъм да бъде пометено от Шкодата с мигрантите край КПП "Пода", затова там полицаите не са направили опит да спрат опасния шофьор.

Това стана ясно от извънредния брифинг на директорът на РДГП Бургас ст. комисар Лъчезар Момчев, зам.-директорът на ОДМВР Бургас комисар Ради Пенев, началникът на "Охранителна полиция" и КАТ към ОДМВР Бургас комисар Марин Димитров за гонката, при която загинаха снощи шестима мъже от Афганистан, уточни "Флагман".

Директорът на РДГП Бургас ст. комисар Лъчезар Момчев разказа, че в 21:20 ч. снощи гранично-полицейският наряд от Царево е установил лекия автомобил, който отговаря на профила на извозващ незаконни мигранти. Направен е бил опит да бъде спрян със звуков и светлинен сигнал, но водачът е отказал да се подчини.

След това е била задействана процедура с другите служби на МВР за заградителни мероприятията. Автомобилът с мигрантите се движи много рисково и непосредствено преди неговото спиране, е избутвал движещия се пред него лек автомобил - на бургаско семейство. Това застрашава и сигурността на полицейските служители, допълни още старши комисар Момчев.

"Взето е решение да се предпазят невинните хора. Така би се застрашил техният живот, ако бяхме предприели действия", подчерта директорът на "Гранична полиция".

Така водачът на Шкодата е продължил да се движи по бул. "Тодор Александров" и е навлязъл към гъстонаселените райони на Бургас, където полицейски наряд е използвал лента за принудително спиране. Румънският гражданин е направил опит да я избегне, но заради високата скорост и дъжда, е загубил контрол над колата и така се достига до инцидента.

"Мигрантите са от Афганистан. По-голямата част от трафикантите в последно време са чужденци. Задържаният е млад човек. Текат процесуално-следствени действия", уточни началникът на "Охранителна полиция" и КАТ към ОДМВР Бургас комисар Марин Димитров.

"Пострадалите мигранти са в болница, в добро здравословно състояние. Крайната им точка е била Западна Европа. Натоварени са в зоната за отговорност на ГПУ-Царево, като в близост до Приморско Шкодата е забелязана. Загиналите мъже са починали вследствие на силния удар на автомобила - първо в билборда, след това излетял на голямо разстояние и попада на брега на езерото", допълни още старши комисар Момчев.

"От 2022 г., след тежкия инцидент, беше създадена процедура на взаимодействие с "Гранична полиция". Дежурните части се разполагат на определени места за противодействие и недопускане на такива водачи да бъдат опасни за други граждани, навлизайки в населени места. Процедурата е приложена в пълна степен, всички екипи на ОДМРВ-Бургас са били разположени на позиции.

Пет екипа са били в готовност на бул. „Тодор Александров” до изхода на Бургас. Били са готови да реагират с ленти за принудително спиране. Избрано е правилното място, където да се приложи тази процедура, за да не се допусне автомобилът да продължи движението си и да навлезе в града.

Имало е видимост, на прав, осветен участък. Важно е да отбележим, че заради дъждът и високата скорост водачът губи контрол над автомобила, опитвайки да избегне лентата. Прави го умишлено и от там нататък автомобилът е неуправляем. По предварителни данни се е движил с висока скорост - 150-160 км/ч.

Застрашил ли е насрещно идващи автомобили, тъй като е пресякъл в другото пътно платно кръстовището. А то в този момент е било активно, светофарът е работил, имало е автомобили, които са изчаквали", обясни още комисар Димитров.