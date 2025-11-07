Новини
Масови арести в Турция заради залагания и уреждане на мачове

7 Ноември, 2025 15:15 480 3

  • турция-
  • полиция-
  • футбол-
  • съдии-
  • разследване

Многобройни лица, включително 17 съдии и бивши треньори, както и президентът на елитния Еюпспор Мурат Йозкая, са били задържани

Масови арести в Турция заради залагания и уреждане на мачове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Турският футбол беше разтърсен още веднъж тази сутрин заради разследването за залагания и уреждане на мачове в местния футбол. Разследването на прокуратурата в Истанбул, съвместно с футболната федерация, продължи с масови арести днес. Многобройни лица, включително 17 съдии и бивши треньори, както и президентът на елитния Еюпспор Мурат Йозкая, са били задържани.

Йозкая е бил отведен от дома си от полицаи, действащи по нареждане на Главната прокуратура на Истанбул, и откаран в полицейския участък. Той е разследван по обвинения във „повлияване на резултата от мач“.

Сред задържаните е и бившият президент на Касъмпаша Мехмет Фатих Сарач.

Съдиите за които се твърди, че са притежавали сметки за залагания и са правили залози, са арестувани по обвинения в „злоупотреба с власт“ и „повлияване на резултата от мач“.

Миналата седмица Турската футболна федерация отстрани 149 съдии за участие в спортни залози. Проверката разкри, че 371 от общо 571 арбитри имат акаунти в сайтове за залагания, а 152 залагат активно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бат Венци

    3 0 Отговор
    в България няма нито един уреден мач и
    корумпиран съдия мога гаранция да ви
    дам

    15:19 07.11.2025

  • 2 Чешър коте

    1 0 Отговор
    Не бива да се прави така,това вреди на развитието на спорта.

    15:20 07.11.2025

  • 3 Това в бг не може да се случи

    1 0 Отговор
    Защото трябва да арестуват всички - и цялата федерация и ръководствата и собствениците на футболни отбори

    15:36 07.11.2025

