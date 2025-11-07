Масови арести в Турция заради залагания и уреждане на мачове

Турският футбол беше разтърсен още веднъж тази сутрин заради разследването за залагания и уреждане на мачове в местния футбол. Разследването на прокуратурата в Истанбул, съвместно с футболната федерация, продължи с масови арести днес. Многобройни лица, включително 17 съдии и бивши треньори, както и президентът на елитния Еюпспор Мурат Йозкая, са били задържани.

Йозкая е бил отведен от дома си от полицаи, действащи по нареждане на Главната прокуратура на Истанбул, и откаран в полицейския участък. Той е разследван по обвинения във „повлияване на резултата от мач“.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



(AA) pic.twitter.com/cykmVnkdt8 — Fanatik (@fanatikcomtr) November 7, 2025

Сред задържаните е и бившият президент на Касъмпаша Мехмет Фатих Сарач.

Съдиите за които се твърди, че са притежавали сметки за залагания и са правили залози, са арестувани по обвинения в „злоупотреба с власт“ и „повлияване на резултата от мач“.

Миналата седмица Турската футболна федерация отстрани 149 съдии за участие в спортни залози. Проверката разкри, че 371 от общо 571 арбитри имат акаунти в сайтове за залагания, а 152 залагат активно.

Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Eyüpspor ve eski Kasımpaşa Başkanı da gözaltında! https://t.co/wbP9X0H7UG pic.twitter.com/J8y4IIGdDb — ENSONHABER (@ensonhaber) November 7, 2025