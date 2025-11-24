Новини
Крими »
Бивш военен застреля съпругата и внука си, после се самоуби

Бивш военен застреля съпругата и внука си, после се самоуби

24 Ноември, 2025 10:13 2 895 22

  • бивш военен-
  • стрелба-
  • съпруга-
  • внук-
  • самоубийство

Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта в пловдивското село Поповица

Бивш военен застреля съпругата и внука си, после се самоуби - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи пред NOVA кметът Веска Мирчева.

По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил. По информация на БНТ мъжът е на 83 години, а убитото момче на 22 години.

От полицията и прокуратурата към момента не дават подробности. Очаква се такива да бъдат съобщени малко по-късно днес.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те така си правят

    5 2 Отговор
    от години . същите случаи за 40-50 години са около 4 000 . слага край на мъките . обикновенно след спорт .

    Коментиран от #16, #17

    10:15 24.11.2025

  • 2 Сталин

    17 16 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    Коментиран от #14

    10:15 24.11.2025

  • 3 Акъл няма военния

    18 2 Отговор
    Вместо да отиде в някоя дискотека, да похарчи някой от биячите вътре дето тормозят келешите, тръгнал да си трепе семейството.

    10:17 24.11.2025

  • 4 Сила

    41 6 Отговор
    Престанете да давате огнестрелно оръжие на циментовите кратуни , прибирайте го след пенсия !!! Не стига 3 000 лева пенсия за 20 години стаж , работи като охрана за още 1 500 и чак пък и оръжие му трябва на алкохолизирания фатмак ( милиционер ) !!!

    10:17 24.11.2025

  • 5 честен ционист

    9 20 Отговор
    По случай приемантето на България у Военния Шенген.

    Коментиран от #6, #7

    10:18 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мхмх

    16 5 Отговор
    това е да си военен или полицай.

    10:27 24.11.2025

  • 9 Абе

    11 5 Отговор
    Внука е бил минал под дъгата и старият войн не е издуржал.

    10:36 24.11.2025

  • 10 007 лиценз ту кил

    8 5 Отговор
    Да не би внукът да им е довел зет?

    10:38 24.11.2025

  • 11 Можеше

    8 2 Отговор
    първо да се самоубие, а после да убие жената, и внука.

    Коментиран от #12

    10:43 24.11.2025

  • 12 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Можеше":

    Този ред устройва всички.

    11:15 24.11.2025

  • 13 ООрана държава

    11 3 Отговор
    Щом е бивш, оръжията да се конфискуват при пенсиониране или напускане на системата

    11:21 24.11.2025

  • 14 Чудесата на Тиквата на власт

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Мизерия и самоубийства.

    11:24 24.11.2025

  • 15 Лудост

    7 2 Отговор
    Българина изтрещя, един решава че други двама не заслужават да живеят и ги приключва, друг гази с колата животни защото така решил, трети пребива някой щот "не го кефи" и тнт. Решила бг бълхата, че е собственик на кучето върху което е и се помислила за господ.

    11:33 24.11.2025

  • 16 А кучето добре ли е ?

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "те така си правят":

    Дано да няма пострадало куче !

    11:34 24.11.2025

  • 17 Пешо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "те така си правят":

    Стига хленчили. Били са стари хората и са св грижили за болен внук.... вечв са видяли края си и понеже в бг никий не се грижи за болните, старецът е поел грях върху себе си...защото има кураж за разлика от останилите 99.99% в тая държава.

    12:06 24.11.2025

  • 18 руски банан

    3 2 Отговор
    Това са евразийските ценности на другаря Костя Копейкин.

    12:08 24.11.2025

  • 19 Григор

    5 1 Отговор
    Имам питане. Ако някой може да ми даде смислено обяснение,нека го направи. ЗАЩО НА ПОЛИЦАИ И ВОЕННИ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ ИМ ОСТАВЯТ ЛИЧНОТО ОРЪЖИЕ? ЗА КАКЪВ ДЯВОЛ ИМ Е? ОТ КОГО ЩЕ СЕ ПАЗЯТ?

    Коментиран от #20

    12:24 24.11.2025

  • 20 кли тор

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Григор":

    а тъй да мушкат маати

    12:27 24.11.2025

  • 21 бааа вааангя

    0 0 Отговор
    и тропаше по масата дет сме в натуту

    12:28 24.11.2025

  • 22 Евродебил

    0 1 Отговор
    Намираме се в етапа на силно развита демокрастия.Случая само показва колко добре ни влия евроинтеграцията.

    13:03 24.11.2025