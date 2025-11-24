Бивш военен застреля съпругата и внука си, после се самоуби

Разследват двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи пред NOVA кметът Веска Мирчева.
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил. По информация на БНТ мъжът е на 83 години, а убитото момче на 22 години.
От полицията и прокуратурата към момента не дават подробности. Очаква се такива да бъдат съобщени малко по-късно днес.
1 те така си правят
Коментиран от #16, #17
10:15 24.11.2025
2 Сталин
Коментиран от #14
10:15 24.11.2025
3 Акъл няма военния
10:17 24.11.2025
4 Сила
10:17 24.11.2025
5 честен ционист
Коментиран от #6, #7
10:18 24.11.2025
8 мхмх
10:27 24.11.2025
9 Абе
10:36 24.11.2025
10 007 лиценз ту кил
10:38 24.11.2025
11 Можеше
Коментиран от #12
10:43 24.11.2025
12 Мдаа
До коментар #11 от "Можеше":Този ред устройва всички.
11:15 24.11.2025
13 ООрана държава
11:21 24.11.2025
14 Чудесата на Тиквата на власт
До коментар #2 от "Сталин":Мизерия и самоубийства.
11:24 24.11.2025
15 Лудост
11:33 24.11.2025
16 А кучето добре ли е ?
До коментар #1 от "те така си правят":Дано да няма пострадало куче !
11:34 24.11.2025
17 Пешо
До коментар #1 от "те така си правят":Стига хленчили. Били са стари хората и са св грижили за болен внук.... вечв са видяли края си и понеже в бг никий не се грижи за болните, старецът е поел грях върху себе си...защото има кураж за разлика от останилите 99.99% в тая държава.
12:06 24.11.2025
18 руски банан
12:08 24.11.2025
19 Григор
Коментиран от #20
12:24 24.11.2025
20 кли тор
До коментар #19 от "Григор":а тъй да мушкат маати
12:27 24.11.2025
21 бааа вааангя
12:28 24.11.2025
22 Евродебил
13:03 24.11.2025