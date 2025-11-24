Новини
Двойното убийство в Поповица станало заради имот

24 Ноември, 2025 16:36

  бивш военен
  стрелба
  внук
  поповица

Внукът е прострелян с четири куршума, а баба му - с един

Конфликт заради опасения, че внукът ще продаде семейната къща, са водещата версия за двойното убийство и последвало самоубийство в пловдивското село Поповица. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Пловдив. Разследващите разкриха, че 82-годишният бивш военен е прострелял 21-годишния си внук четири пъти, преди да отнеме живота на съпругата си и своя собствен, съобщи Нова тв.

Тежкото престъпление е извършено в събота сутринта, като сигнал на телефон 112 е подаден около 8:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В двуетажната къща, в стая на първия етаж, са открити телата на 82-годишния мъж и неговата 76-годишна съпруга, която е била лежащо болна. На втория етаж е намерен трупът на 21-годишния им внук. И тримата са починали от огнестрелни рани.

На брифинга стана ясно, че основният мотив за трагедията са влошените отношения между дядото и внука. Според зам.-окръжния прокурор на Пловдив Ангел Ангелов, причината е вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо.

Внукът е живеел при баба си и дядо си от около месец и половина, като е работел като охранител. Събраните до момента доказателства сочат, че е имало чести събирания с приятели в къщата, с които възрастният мъж не е бил съгласен, но до момента не са подавани сигнали в полицията за скандали или домашно насилие.

Разследването е установило, че възрастната жена е простреляна с един изстрел, а внукът - с четири. След като е убил близките си, 82-годишният мъж се е обадил на зет си, за да му каже, че „всичко е приключило“, след което е сложил край и на своя живот. Именно дъщеря му, след като губи връзка с него, подава сигнала на спешния телефон.

Директорът на ОДМВР-Пловдив, старши комисар Станимир Калоферов, потвърди, че оръжието на престъплението е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени и няколко гилзи. Водещата версия остава, че 82-годишният мъж е извършителят и няма данни за намеса на друго лице. Разследването по случая продължава с разпити на свидетели и назначаване на множество експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на тримата починали.


  • 1 честен ционист

    25 18 Отговор
    Е, сега имотът няма наследници и остава за кмета.

    Коментиран от #20, #29

    16:39 24.11.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    49 5 Отговор
    Внучето наркоманче заложило и проиграло къщата на дедо си. НО повече няма да прави така.🌈🥳🤣👍

    Коментиран от #25

    16:41 24.11.2025

  • 3 Сила

    22 5 Отговор
    Красота !!! Изконните български семейно патриархални християнски традиции ...за земя брат брата убива ...."Гераците " ....интересното в случая е , че майката на момчето ( вдовица на сина на дядото ) ремонтира и обзавеждада сама къщата за три години , после идва дядото и я изхвърля от дома им ....!!?

    Коментиран от #23

    16:45 24.11.2025

  • 4 Евродебил

    36 9 Отговор
    Жал ми е за възрастните хора,но евроинтегрирания наркоманизиран трансджендър е получил точно каквото е заслужавал.Де да имаше повече българи като този възрастен човек,за да намалят числото на евроинтегрираните и евроатлантизирани паразити.

    Коментиран от #33

    16:46 24.11.2025

  • 5 история

    32 7 Отговор
    Последните 36 години окончателно побъркаха хората .Наистина е по-добре да закрием държавата .Държава на над 1300 години !

    Коментиран от #34

    16:51 24.11.2025

  • 6 Сталин

    62 2 Отговор
    Никога не прехвърляйте имот на 20 годишен сополанко и пикли

    Коментиран от #18

    17:00 24.11.2025

  • 7 Потвърждава се аксиомата

    18 2 Отговор
    Че Ганчо за пари и имот и майка си затрива

    17:02 24.11.2025

  • 8 Дъртият

    8 12 Отговор
    не е у ред ! Какво ще носи сега на оня свят ?

    17:02 24.11.2025

  • 9 православен

    31 12 Отговор
    Дрога ,хазрат , кредити .Това ви докараха послените 36 години . Цялото зло събрано в политиката на запада и стоварено върху православието .

    Коментиран от #11, #27

    17:08 24.11.2025

  • 10 издиша ви версията!

    10 12 Отговор
    Никой не убива внуци или внук за имот!

    Коментиран от #15, #17, #30

    17:10 24.11.2025

  • 11 Сила

    9 13 Отговор

    До коментар #9 от "православен":

    Кривославен празнословен копей .... Дедо ти Сатанаил Гундяевски да ти набие акъл с 200 ....

    Коментиран от #14

    17:12 24.11.2025

  • 12 Боко

    17 1 Отговор
    Матрияла е кофти

    17:13 24.11.2025

  • 13 Дааа

    19 5 Отговор
    Внука е искал да продаде къщата да има пари за купони

    17:14 24.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "издиша ви версията!":

    Е явно убива !!!! Последните три години дъртия и жена му си живели на Банско , докато снахата с децата ремонтирали и обзавеждали къщата , после се прибрали и ги изгонили от къщата ....!!?

    17:16 24.11.2025

  • 16 Внука

    9 4 Отговор
    Еййй щях да взема едни 200 хиляди евро от кащурката

    17:16 24.11.2025

  • 17 Бaй Киро

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "издиша ви версията!":

    А бе ти ме остави на улицата заради наркоманията и евроджендърството си.... и вярвай ми ще ти играем бранекето в чутурата.Хич не ми пука дали си син,дъщеря,внук или всевъзможен изклесник.Всеки достоен човек би постъпил като този мъж.

    Коментиран от #35

    17:17 24.11.2025

  • 18 Българин...

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Абсолютно вярно и точно казано! Даже и на жена си! Ще те инсталират в лудницата или старчески дом! Или ще си доведат любовник! Още повече на вчерашни хлапета..готованци наркомани!

    17:21 24.11.2025

  • 19 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    Старецът е герой!

    17:21 24.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Старецът има дъщеря

    17:22 24.11.2025

  • 21 ВЕЛИНСКИ

    4 11 Отговор
    СТО И 2 ПРОЦЕНТА КИЛЕРА Е БИЛ..З.К.П.Ч. ....

    Коментиран от #22

    17:23 24.11.2025

  • 22 Сила

    4 17 Отговор

    До коментар #21 от "ВЕЛИНСКИ":

    Брутален фатмак , не му харесвало , че внука слушал силно музика и приятели му идвали на гости ....В неговата си къща , на внука !!! Стареца е бил гост на практика , майката и сина ремонтирали къщата докато дъртия живял три години на Банско ...!!?

    Коментиран от #31

    17:33 24.11.2025

  • 23 Циник

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Именно. Ние много се гордеем с християнските си традиции ама иначе ежедневно си трием дирниците с Божиите заповеди.

    17:34 24.11.2025

  • 24 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Жалко че старецът не е избил цялата група наркомани.

    17:36 24.11.2025

  • 25 защо мислиш

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ме всички хора са като теб ? не всички се друсат да знаеш колкото и странно да ти изглежда! а дядото дали не имал психични отклонения щом е бил военен? част от военните са тралала…! много лесно слагате етикети ама да се замислите дали е редно да си измисляте или не ???

    17:49 24.11.2025

  • 26 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    7 1 Отговор
    До това водят решенията на м@лумня Български съд. Всичко из Районни, Окръжни, Апелативни и ВКС съдилища е за Белене и Дярбекир.

    17:50 24.11.2025

  • 27 Здрасти

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "православен":

    Трябвало е местния дилър да убие първо.

    17:56 24.11.2025

  • 28 Селото

    5 0 Отговор
    на другаря Стефан Янев .

    18:01 24.11.2025

  • 29 Да ве

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да го продава, ко като е, той с единия крак в гроба, тъп военен, ама го е ядосал много янатото унуче

    Коментиран от #36

    18:46 24.11.2025

  • 30 Искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "издиша ви версията!":

    Да кажеш че е фейк новина ли?

    18:57 24.11.2025

  • 31 Не бе, тя е негова къща, той му я при

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Писал...

    Коментиран от #32

    19:01 24.11.2025

  • 32 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Не бе, тя е негова къща, той му я при":

    И заминал да живее в за Банско за три години , момчето и майка му направили ремонт , обзавеждане , поддръжка !!! Изведнъж дъртия се прибрал и ги изгонил...!!? После пак пуснал само момчето да живее на втория етаж ...??!

    19:11 24.11.2025

  • 33 evгъзиатец

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Евродебил":

    я така лекинко са хвани за палците

    19:20 24.11.2025

  • 34 навий си въжето от простора

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "история":

    и скачай

    19:21 24.11.2025

  • 35 я седни на бутилката

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бaй Киро":

    както си свикнал

    19:23 24.11.2025

  • 36 лап кай

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да ве":

    ве скъсаняк

    19:25 24.11.2025

  • 37 Циганин

    1 0 Отговор
    Българи са нали

    21:08 24.11.2025