Двойното убийство в Поповица станало заради имот

Конфликт заради опасения, че внукът ще продаде семейната къща, са водещата версия за двойното убийство и последвало самоубийство в пловдивското село Поповица. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Пловдив. Разследващите разкриха, че 82-годишният бивш военен е прострелял 21-годишния си внук четири пъти, преди да отнеме живота на съпругата си и своя собствен, съобщи Нова тв.
Тежкото престъпление е извършено в събота сутринта, като сигнал на телефон 112 е подаден около 8:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В двуетажната къща, в стая на първия етаж, са открити телата на 82-годишния мъж и неговата 76-годишна съпруга, която е била лежащо болна. На втория етаж е намерен трупът на 21-годишния им внук. И тримата са починали от огнестрелни рани.
На брифинга стана ясно, че основният мотив за трагедията са влошените отношения между дядото и внука. Според зам.-окръжния прокурор на Пловдив Ангел Ангелов, причината е вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо.
Внукът е живеел при баба си и дядо си от около месец и половина, като е работел като охранител. Събраните до момента доказателства сочат, че е имало чести събирания с приятели в къщата, с които възрастният мъж не е бил съгласен, но до момента не са подавани сигнали в полицията за скандали или домашно насилие.
Разследването е установило, че възрастната жена е простреляна с един изстрел, а внукът - с четири. След като е убил близките си, 82-годишният мъж се е обадил на зет си, за да му каже, че „всичко е приключило“, след което е сложил край и на своя живот. Именно дъщеря му, след като губи връзка с него, подава сигнала на спешния телефон.
Директорът на ОДМВР-Пловдив, старши комисар Станимир Калоферов, потвърди, че оръжието на престъплението е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени и няколко гилзи. Водещата версия остава, че 82-годишният мъж е извършителят и няма данни за намеса на друго лице. Разследването по случая продължава с разпити на свидетели и назначаване на множество експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на тримата починали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #20, #29
16:39 24.11.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #25
16:41 24.11.2025
3 Сила
Коментиран от #23
16:45 24.11.2025
4 Евродебил
Коментиран от #33
16:46 24.11.2025
5 история
Коментиран от #34
16:51 24.11.2025
6 Сталин
Коментиран от #18
17:00 24.11.2025
7 Потвърждава се аксиомата
17:02 24.11.2025
8 Дъртият
17:02 24.11.2025
9 православен
Коментиран от #11, #27
17:08 24.11.2025
10 издиша ви версията!
Коментиран от #15, #17, #30
17:10 24.11.2025
11 Сила
До коментар #9 от "православен":Кривославен празнословен копей .... Дедо ти Сатанаил Гундяевски да ти набие акъл с 200 ....
Коментиран от #14
17:12 24.11.2025
12 Боко
17:13 24.11.2025
13 Дааа
17:14 24.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сила
До коментар #10 от "издиша ви версията!":Е явно убива !!!! Последните три години дъртия и жена му си живели на Банско , докато снахата с децата ремонтирали и обзавеждали къщата , после се прибрали и ги изгонили от къщата ....!!?
17:16 24.11.2025
16 Внука
17:16 24.11.2025
17 Бaй Киро
До коментар #10 от "издиша ви версията!":А бе ти ме остави на улицата заради наркоманията и евроджендърството си.... и вярвай ми ще ти играем бранекето в чутурата.Хич не ми пука дали си син,дъщеря,внук или всевъзможен изклесник.Всеки достоен човек би постъпил като този мъж.
Коментиран от #35
17:17 24.11.2025
18 Българин...
До коментар #6 от "Сталин":Абсолютно вярно и точно казано! Даже и на жена си! Ще те инсталират в лудницата или старчески дом! Или ще си доведат любовник! Още повече на вчерашни хлапета..готованци наркомани!
17:21 24.11.2025
19 Последния Софиянец
17:21 24.11.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #1 от "честен ционист":Старецът има дъщеря
17:22 24.11.2025
21 ВЕЛИНСКИ
Коментиран от #22
17:23 24.11.2025
22 Сила
До коментар #21 от "ВЕЛИНСКИ":Брутален фатмак , не му харесвало , че внука слушал силно музика и приятели му идвали на гости ....В неговата си къща , на внука !!! Стареца е бил гост на практика , майката и сина ремонтирали къщата докато дъртия живял три години на Банско ...!!?
Коментиран от #31
17:33 24.11.2025
23 Циник
До коментар #3 от "Сила":Именно. Ние много се гордеем с християнските си традиции ама иначе ежедневно си трием дирниците с Божиите заповеди.
17:34 24.11.2025
24 Последния Софиянец
17:36 24.11.2025
25 защо мислиш
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":ме всички хора са като теб ? не всички се друсат да знаеш колкото и странно да ти изглежда! а дядото дали не имал психични отклонения щом е бил военен? част от военните са тралала…! много лесно слагате етикети ама да се замислите дали е редно да си измисляте или не ???
17:49 24.11.2025
26 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
17:50 24.11.2025
27 Здрасти
До коментар #9 от "православен":Трябвало е местния дилър да убие първо.
17:56 24.11.2025
28 Селото
18:01 24.11.2025
29 Да ве
До коментар #1 от "честен ционист":Да го продава, ко като е, той с единия крак в гроба, тъп военен, ама го е ядосал много янатото унуче
Коментиран от #36
18:46 24.11.2025
30 Искаш
До коментар #10 от "издиша ви версията!":Да кажеш че е фейк новина ли?
18:57 24.11.2025
31 Не бе, тя е негова къща, той му я при
До коментар #22 от "Сила":Писал...
Коментиран от #32
19:01 24.11.2025
32 Сила
До коментар #31 от "Не бе, тя е негова къща, той му я при":И заминал да живее в за Банско за три години , момчето и майка му направили ремонт , обзавеждане , поддръжка !!! Изведнъж дъртия се прибрал и ги изгонил...!!? После пак пуснал само момчето да живее на втория етаж ...??!
19:11 24.11.2025
33 evгъзиатец
До коментар #4 от "Евродебил":я така лекинко са хвани за палците
19:20 24.11.2025
34 навий си въжето от простора
До коментар #5 от "история":и скачай
19:21 24.11.2025
35 я седни на бутилката
До коментар #17 от "Бaй Киро":както си свикнал
19:23 24.11.2025
36 лап кай
До коментар #29 от "Да ве":ве скъсаняк
19:25 24.11.2025
37 Циганин
21:08 24.11.2025