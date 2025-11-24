Бившият военен убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, не са ясни мотивите му

82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков убил 23-годишния си внук, носещ същото име, с незаконна пушка в ранните часове в събота, съобщи кметът на село Поповица Веска Мирчева, предава Фокус.

Съпругата на възрастния мъж е била тежко болна и трудноподвижна. В петък вечерта внукът му бил излязъл с приятели близо до Поповица. След полунощ се прибрал и започнал видеоразговор с тях до около 2,00 часа през нощта.

Хора от селото описват момчето като добро и неконфликтно. Работил като охрана в съседно село и не употребявал наркотици.

Младият мъж е и първата жертва. Той е спял, когато възрастният мъж го прострелял. Не е имало скандал между тях. Съседите не са чули изстрелите от оръжието, твърди кметът.

Бившият военнослужещ не е употребявал алкохол, нито е имал психични проблеми. Преди години е работил в близкото военно поделение, а след това се е занимавал с животновъдство.

Майката на младия мъж първа се усъмнила, че нещо се е случило. Тя позвънила на телефона на сина си, но не получила отговор. Помолила техен близък да провери дали всичко е наред.

Когато влезли в къщата, намерили безжизненото тяло на двамата възрастни на първия етаж, а на втория било тялото на младежа.

Съселяните недоумяват как се е стигнало до тази огромна трагедия. Наскоро дядото се хвалел из селото, че е купил на внук си електрически мотор, с който да ходи по-бързо на работа.

След смъртта на бащата си, младият мъж живеел често при баба си и дядо си, разказа още Мирчева.