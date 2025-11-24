Новини
Бившият военен убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, не са ясни мотивите му

24 Ноември, 2025 12:46

Съпругата на възрастния мъж е била тежко болна и трудноподвижна. В петък вечерта внукът му бил излязъл с приятели близо до Поповица. След полунощ се прибрал и започнал видеоразговор с тях до около 2,00 часа през нощта

Бившият военен убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, не са ясни мотивите му - 1
Снимка: shutterstock
82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков убил 23-годишния си внук, носещ същото име, с незаконна пушка в ранните часове в събота, съобщи кметът на село Поповица Веска Мирчева, предава Фокус.

Съпругата на възрастния мъж е била тежко болна и трудноподвижна. В петък вечерта внукът му бил излязъл с приятели близо до Поповица. След полунощ се прибрал и започнал видеоразговор с тях до около 2,00 часа през нощта.

Хора от селото описват момчето като добро и неконфликтно. Работил като охрана в съседно село и не употребявал наркотици.

Младият мъж е и първата жертва. Той е спял, когато възрастният мъж го прострелял. Не е имало скандал между тях. Съседите не са чули изстрелите от оръжието, твърди кметът.

Бившият военнослужещ не е употребявал алкохол, нито е имал психични проблеми. Преди години е работил в близкото военно поделение, а след това се е занимавал с животновъдство.

Майката на младия мъж първа се усъмнила, че нещо се е случило. Тя позвънила на телефона на сина си, но не получила отговор. Помолила техен близък да провери дали всичко е наред.

Когато влезли в къщата, намерили безжизненото тяло на двамата възрастни на първия етаж, а на втория било тялото на младежа.

Съселяните недоумяват как се е стигнало до тази огромна трагедия. Наскоро дядото се хвалел из селото, че е купил на внук си електрически мотор, с който да ходи по-бързо на работа.

След смъртта на бащата си, младият мъж живеел често при баба си и дядо си, разказа още Мирчева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 18 Отговор
    Мотивът е ясен, намерил е повестката за военното окръжие с името на внука си в пощенската кутия.

    Коментиран от #2, #21

    12:47 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Комисар Корадо Катани

    21 5 Отговор
    А хипотетично не може ли някой сиукс, да е взел пушкалото на дъртия и да ги изгърмял и тримата, докато спят?

    12:50 24.11.2025

  • 4 Дъртият

    10 7 Отговор
    в тъмното ги е объркал явно и първо застрелял внука си по грешка , а после бабата . Жалко за такава нелепа и много рана смърт на момчето . Мир на душите на жертвите .

    12:51 24.11.2025

  • 5 Ник. А

    6 16 Отговор
    представям си какви ги е гопврил с приятелите си във видео разговора, за да се качи дъртияи да го разстреля...

    12:53 24.11.2025

  • 6 Клюкар

    33 13 Отговор
    Защо натяквате постоянно че е бивш военен? За да кепазите армията ли?
    Със същия успех можете да кажете че е бивш ученик на механотехникума примерно!
    Кавкво общо има армията тука?
    Ей големи сте интриганти ей...

    Коментиран от #14, #34, #42

    12:58 24.11.2025

  • 7 ООрана държава

    20 6 Отговор
    90% бивши военни и полицаи са психари

    13:02 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Феникс

    22 1 Отговор
    Тъпа работа , вместо да отиде да изглади бръчките на тиквата и прасито той затрива внука си? Поне да беше полезен със нещо на обществото преди да си отиде!

    13:07 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вуцов

    11 4 Отговор
    Пълно е с такива въшливи фуражки, които вадят пищов на невъоръжени цивилни. Цял живот са лапали заплати, за да пърдят в някоя канцелария.

    13:08 24.11.2025

  • 12 мдааааааааааа

    5 2 Отговор
    И ако са ясни мотивите,кво, ще ги съживят ли?

    13:08 24.11.2025

  • 13 Евродебил

    7 7 Отговор
    Човека сигорно е чул за стотиците милярди които Урсула ни начерта за плащания към Украйна и се е вдъхновил от светлите перспективи на евроинтеграцията.Почнал е да пуца от радост,но на мушката са попаднали епилирания внук-джендър и бабата.

    13:09 24.11.2025

  • 14 Град Козлодуй

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Клюкар":

    Щото и настоящи и бивши-все са изперкали кухари!

    13:09 24.11.2025

  • 15 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    4 5 Отговор
    Чул е за евро-шенгена и ги е подкарал мислейки, че са натовските ни партньори.

    13:13 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 не са ясни мотивите му

    6 4 Отговор
    не е ясно че младоците често обиждат в къщи и тормозят възрастните
    и бабите макар да са обиждани от бебета са разглезвани

    а тоз кво прави с тях
    на запад след 18г излизат на квартира
    и няма драма като тук

    Коментиран от #31

    13:15 24.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ППДБЛГБТ+

    5 7 Отговор
    Внука ако е бил джендър подкрепящ прайда и ППДБЛГБТ+ разбираемо!

    13:17 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Улав

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не те слуша главата

    13:18 24.11.2025

  • 22 Без жизненото тяло на двамата

    4 2 Отговор
    Двамата възрастни едно тяло ли са имали.... Гулюгулюгулю

    13:19 24.11.2025

  • 23 Боруна Лом

    4 4 Отговор
    Чул е,че с Окра Й на е свършено а Олесия отива посланичка в Албания.....

    Коментиран от #41

    13:19 24.11.2025

  • 24 Каква е религията

    3 4 Отговор
    На този изззрод и от какъв етнос е този ристиенин?

    Коментиран от #30

    13:23 24.11.2025

  • 25 Отвратен

    9 1 Отговор
    Защото така е най лесно за МВР !

    13:25 24.11.2025

  • 26 Кварталния

    3 1 Отговор
    Мен ме нямаше

    Коментиран от #28

    13:25 24.11.2025

  • 27 ВЕЛИНСКИ

    1 2 Отговор
    ДВЕ ГОДИНИ ТАКАВА СЪДБА НИ ЧАКАШЕ
    ВСИКИ СЛУЖИЛИ В КАЗАРМАТА ПРЕДИ
    ДВОРЦОВИЯ ПРЕВРАТ НА ДЕСЕТИ НОЕМВРИ

    13:26 24.11.2025

  • 28 Перник

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кварталния":

    Мислех за това,къде да карам Коледа и Нова Година......нали "министър" Сю ми вдигна заплатата.....тези бивши откачалки не ме бригат!

    13:28 24.11.2025

  • 29 Бивш военен на 82г.

    4 8 Отговор
    С други думи комунистически възпитаник. Сигурно е участник и в безсмъртните полк и носи портрети на Сталин лени и Путин. Докато не си отиде и последният такъв няма оправя.

    Коментиран от #38, #39

    13:30 24.11.2025

  • 30 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Каква е религията":

    Ква религия-къв етнос те гони бе?!Сига НИН военен има ли от 1989г.?! Тогава имаше в Трудови войски! Пий си хаповете редовно!

    13:32 24.11.2025

  • 31 Версии за мотива за минусовите цъкачи

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "не са ясни мотивите му":

    В селото се коментира, че напрежението в семейството е ескалирало заради поведението на внука. Анастасия Христозова споделя пред медиите, че в Поповица се говори за наркозависимост на 23-годишния мъж. В деня на трагедията 82-годишният извършител е имал записан час за психолог, на който трябвало да го заведе дъщеря му.

    13:33 24.11.2025

  • 32 поКУРко

    4 8 Отговор
    Гласувайте за Льотчика! Той ще изпозастреля цялата нация преди да капитулира пред братушките!

    Коментиран от #37

    13:37 24.11.2025

  • 33 Цвете

    3 4 Отговор
    КАКВА ЖЕСТОКОСТ ОТ ТОЗИ ДЕДИК. КОЛКО МОЖЕ ДА ГО Е " ДРАЗНИЛ " ВНУКЪТ МУ? ТА ТОВА Е МЛАД ЧОВЕК С БЪДЕЩЕ. ОТВРАТ, ГНУСЕН СТАРЕЦ. И...СЕГА ЗА МАЙКАТА ? БОЛКАТА ЗАВИНАГИ.

    13:37 24.11.2025

  • 34 Троянец

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Клюкар":

    То пък една "армия".....само за строители на WC ставаме.......

    13:39 24.11.2025

  • 35 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    То и ти да разбереш,че внука ти е влюбен в Сашо Кадиев и си мисли за тройка с Ас Ан Василев......и ти ще изперкаш.....

    13:42 24.11.2025

  • 36 Панов

    7 0 Отговор
    Защо се премълчава, че внукът наркоман постоянно е тормозел за пари болнитеси баба и дядо.

    13:43 24.11.2025

  • 37 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "поКУРко":

    Гласувайте за Тиквата и Шиши......те ще разпродадът България!

    Коментиран от #43

    13:44 24.11.2025

  • 38 Татооооо

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Бивш военен на 82г.":

    В ПЖИ-то е завършил......бил е съученик и приятел на Атанас ГНОМА!

    13:49 24.11.2025

  • 39 Перо Шенгена

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бивш военен на 82г.":

    Сигурно е обаче,че 9 м. преди да се родиш е бил с Майка ти на море в Поморие......

    13:51 24.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Клюкар":

    Ако бяха казали,че е Даскал....по-топло ли щеше да ти е?! И двете категории са на едно ниво на изперкване!

    13:55 24.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Боруна Лом":

    Оди при Майка си!

    Коментиран от #45, #46

    13:56 24.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Боруна Лом":

    Ти си МЕНТЕ от Маалата!

    13:57 24.11.2025

  • 48 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Четете, бе. Има и други източници на информация. Дядото е искал да отива с жена си в старчески дом. Не издържал от тормоза на внука си. Малкото правило купони в къщата и се друсало. Преди години баща му отишъл да се разправя с наркодилъра, който продавал дрога на внука, но оня го убил. Трагедия откъдето и да я погледнеш. Стига сте дъвчели глупости.

    Коментиран от #50

    13:58 24.11.2025

  • 49 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Боруна Лом":

    Оди питай Майка ти........

    13:59 24.11.2025

  • 50 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":

    Къде е Пол Ю цията на Къдравата Сю в случая........харчи си новите заплати.......

    14:00 24.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Изясниха причината

    0 0 Отговор
    Старците са прехвърлили къщата си на името на своя внук-наркоман. Дошли лихвари и им казали, че младежът е заложил дарената му къща и тя е вече собственост на лихварите. Затова си направете извод: Много от възрастните хора, които даряват дома си на свое дете или внуче, юридически си запазват правото да живеят в този дом безвъзмездно докрая на живота си. В нотариалния акт, с който се прави дарението,трябва да се запише, че дарителят си запазва "преотстъпено вещно право". Такъв е терминът. Ако и тези бяха постъпили така, докато са живи никой не може да ги изгони от къщата им. След това внукът и да остане на улицата- сам си е избрал това.

    14:44 24.11.2025