Делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов отново влиза в съда

26 Ноември, 2025 07:20

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима

Делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов отново влиза в съда - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов ще поиска отново да излезе от ареста. За днес е насрочено заседание в Софийския градски съд, съобщават от Нова телевизия. Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима.

Барбутов е в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен.

Според прокуратурата бившият заместник-кмет превишил властта си, като в разговори с кметовете на „Младост“ и „Люлин“ им казал, че обществените поръчки в двата района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.


София / България
  • 2 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А ФАНДЪКОВА И БОКО, КОГААА?

    07:39 26.11.2025

  • 3 Последния Шоп

    5 0 Отговор
    Това е сега.А познай какво ще се случи при Зелена зона на цяла София с бюджет 200 милиона лева годишно.....Позна !!! За всички наши фирми ще има....

    07:41 26.11.2025

  • 4 Коста

    4 0 Отговор
    Тоз и Коцев са невинни полит затворници антифашисти и партизани

    07:47 26.11.2025

  • 5 Е гати правосъдието!

    2 1 Отговор
    Или ги съдите или ги пускате.Това какво е?И кой носи отговорност за този цирк.

    08:01 26.11.2025