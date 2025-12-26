Издирват човек, хвърлил дърво по автобус с пътници в София

Нападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, потвърдиха за NOVA от СДВР. По превозното средство било хвърлено дърво. Инцидентът е станал около 21,00 часа в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Ганди" в "Люлин" 7.
Посегателството е извършено в момент, в който в автобуса имало пътници. Те успели временно да задържат извършителя, но тъй като той бил агресивен, се принудили да го пуснат.
По случая има заведена преписка. Виновникът се издирва.
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иzpoжденец
Коментиран от #11
11:48 26.12.2025
2 Издирват насън тиква баба
11:49 26.12.2025
3 Мдааа
11:50 26.12.2025
4 Никой
11:54 26.12.2025
5 Швед ли е?
Коментиран от #15
11:54 26.12.2025
6 Можеха
11:58 26.12.2025
7 Херкулес от Люлин
12:00 26.12.2025
8 Това може да е бил
12:11 26.12.2025
9 Замислен
12:23 26.12.2025
10 Да не цирикате що лошите турци
12:26 26.12.2025
11 Със сигурност
До коментар #1 от "иzpoжденец":е от ППДБ-ЛГБТ.
12:31 26.12.2025
12 Укра
12:32 26.12.2025
13 Сила
12:38 26.12.2025
14 Механик
А е трябвало да му направят гърба на корем от бой, па той пак нека си е агресивен.
Как не е имало там някой майчин и бащин на една дамаджана вино, да го извие тоя като прани гащи... Тюююю!
12:40 26.12.2025
15 Патил
До коментар #5 от "Швед ли е?":Ти съмняваш ли се изобщо? Нали знаеш кои махали са съвсем наблизо там? Обитателите им открай време се забавляват като хвърлят камъни по движещи се коли на градския транспорт, по влакове, а също и по частни коли.
13:03 26.12.2025