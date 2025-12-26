Новини
Крими »
Издирват човек, хвърлил дърво по автобус с пътници в София

Издирват човек, хвърлил дърво по автобус с пътници в София

26 Декември, 2025 11:44 1 248 15

  • автобус-
  • пътници-
  • софия

Инцидентът е станал навръх Коледа

Издирват човек, хвърлил дърво по автобус с пътници в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, потвърдиха за NOVA от СДВР. По превозното средство било хвърлено дърво. Инцидентът е станал около 21,00 часа в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Ганди" в "Люлин" 7.

Посегателството е извършено в момент, в който в автобуса имало пътници. Те успели временно да задържат извършителя, но тъй като той бил агресивен, се принудили да го пуснат.

По случая има заведена преписка. Виновникът се издирва.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иzpoжденец

    4 11 Отговор
    в екшън

    Коментиран от #11

    11:48 26.12.2025

  • 2 Издирват насън тиква баба

    19 2 Отговор
    и 40 чекмеджари ограбили цял народ

    11:49 26.12.2025

  • 3 Мдааа

    10 2 Отговор
    Коледният дух идва в повечко на някои🙄

    11:50 26.12.2025

  • 4 Никой

    9 3 Отговор
    дървото поне - задържано ли е.

    11:54 26.12.2025

  • 5 Швед ли е?

    17 1 Отговор
    Или финландец?

    Коментиран от #15

    11:54 26.12.2025

  • 6 Можеха

    18 0 Отговор
    да му ударят един граждански арест. Още повече, че при такова задържане не е много забранена употребата на сила.

    11:58 26.12.2025

  • 7 Херкулес от Люлин

    7 1 Отговор
    Изтръгнал е дървото за да спре развилнелите се 300 коня.

    12:00 26.12.2025

  • 8 Това може да е бил

    9 0 Отговор
    Само ония дядо от рекламата на една минерална вода, дето изтръгна цял орех барбар с коренището и то с голи ръце.

    12:11 26.12.2025

  • 9 Замислен

    5 1 Отговор
    И нямало ли е някой по-агресивен от него в автобуса?

    12:23 26.12.2025

  • 10 Да не цирикате що лошите турци

    1 2 Отговор
    Колили добрите българи ама тогава си намерихте маистора

    12:26 26.12.2025

  • 11 Със сигурност

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "иzpoжденец":

    е от ППДБ-ЛГБТ.

    12:31 26.12.2025

  • 12 Укра

    3 2 Отговор
    Приемайте още от нас.

    12:32 26.12.2025

  • 13 Сила

    6 1 Отговор
    От поданиците на Индира Ганди ще да е ...те така празнуват Коледа !!! Или се гонят с брадви ....

    12:38 26.12.2025

  • 14 Механик

    4 1 Отговор
    Няма читав народ. Задържали го ,ама го пуснали?!
    А е трябвало да му направят гърба на корем от бой, па той пак нека си е агресивен.
    Как не е имало там някой майчин и бащин на една дамаджана вино, да го извие тоя като прани гащи... Тюююю!

    12:40 26.12.2025

  • 15 Патил

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Швед ли е?":

    Ти съмняваш ли се изобщо? Нали знаеш кои махали са съвсем наблизо там? Обитателите им открай време се забавляват като хвърлят камъни по движещи се коли на градския транспорт, по влакове, а също и по частни коли.

    13:03 26.12.2025