Убиха сина на известен бизнесмен в Мадан

27 Ноември, 2025 09:51 7 390 27

Младият мъж се казва Костадин и си е отишъл от този свят, преди да навърши 30 години

Поръчкова екзекуция е била извършена късно снощи в Мадан, съобщи БЛИЦ, като се позовава на източници в полицията.

Синът на известния местен бизнесмен Кабаджов е бил убит от неизвестни засега извършители.

Младият мъж се казва Костадин и си е отишъл от този свят, преди да навърши 30 години.

Неговият баща е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.

Криминалистите работят по горещи следи и уточняват мотивите за жестокото престъпление.

Целият Мадан гъмжи от полиция и всичко е отцепено от униформените.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    Колега, хотелиер.

    Коментиран от #11

    09:55 27.11.2025

  • 2 Шиши

    41 1 Отговор
    Баща му не иска да се снима под герба в кабинета на Бай Тошо.

    09:56 27.11.2025

  • 3 Естет

    41 1 Отговор
    Гъмжи от полиция е много експресивно, направо настръхнах

    09:57 27.11.2025

  • 4 Мутренските времена

    78 3 Отговор
    не си отиват а живеят тихо и подмолно в нашето общество. Каква демокрация какъв Европейски съюз какви пет евра скъпи дами и господа.

    Коментиран от #8

    09:57 27.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    37 7 Отговор
    Синът се е забъркал в някакви каши. Кой убива хотелиер? Никой. При това хотелът е на баща му.

    Коментиран от #6, #16, #25

    10:00 27.11.2025

  • 6 мда

    16 24 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    В каквито и каши да се е забъркал, това не оправдава престъпниците.
    Очевидно и ти мислиш като тях, значи си такъв!

    10:06 27.11.2025

  • 7 Дик диверсанта

    50 1 Отговор
    Мир на душата на убития.
    Обаче гъмженето от полиция не винаги води до резултати, пушенето на място от полицаите не е работа.

    10:07 27.11.2025

  • 8 Гласуването е задължително!

    54 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мутренските времена":

    Овцете сами върнаха мутренските времена, щото не знаят как се гласува.

    10:08 27.11.2025

  • 9 Мнение

    50 2 Отговор
    Ако Пеевски беше отдавна в затвора и МВР и прокуратурата не си затваряха очите за явната непозволена власт, която упражнява, нямаше да го има това убийство. Това си е наказание на стероиднито прасе за неплатени сметки. Разбира се убиецът е от делта гард, които са за затвора до един.

    10:09 27.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    50 13 Отговор
    СкачахтЕ ли кат мамуни 89 и не искахте спокойствието по мое време скачахте !

    Искахте краварски стрелби и екшъни !!!

    Воала имате ги !!!

    Коментиран от #17

    10:09 27.11.2025

  • 11 МВР служител

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Колко плащаш на гербаджиите или само сестра ти има смелостта да остави показания

    10:10 27.11.2025

  • 12 Гражданин

    52 0 Отговор
    Във всеки български град има поне по 1 добре охранен дерибей и синче с боксови ръкавици, като Пернишкия прокурор и бияча на полицаи. Не оправдавам престъпленията, но нека се види с чий пари таткото е построил хотела. Едва ли е давал на персонала повече от 1000 лв. заплата. А това е резултата от глезенето на синковците и дъщерките - или ще катастрофират с луксозната си кола, причинявайки смърт на пътя или ще се забъркат в истории с престъпления и далавери. Новия "елит" на България :-х

    Коментиран от #18

    10:15 27.11.2025

  • 15 БТА

    23 0 Отговор
    "Млад мъж е починал при скандал в Мадан снощи" "Младият мъж е син на бизнесмен в Мадан, срещу когото в миналото се водиха дела за лихварство. От Община Мадан уточниха, че има свидетели на скандала."

    10:22 27.11.2025

  • 16 ако искам да те

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    накарам да свършиш нещо а ти не искаш като те убия няма да го свършиш но ако започна да ти избивам семейството може и да стане и обратното ако си свършил някоя беля а ми трябваш още ще те респектирам за да не се повтаря … още примери да ти даяам ли?

    10:31 27.11.2025

  • 18 новия

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гражданин":

    стар червен "елит"

    10:36 27.11.2025

  • 19 Вакли Бобинов

    6 0 Отговор
    Ревност или родово отмъщение. Характерно е за оня край.

    10:39 27.11.2025

  • 20 Тодоров

    12 0 Отговор
    НЯМА СЛУЧАЙНИ НЕЩА !

    10:44 27.11.2025

  • 21 Механик

    18 0 Отговор
    А на бас, че става въпрос за наркотици!
    Едва ли го е убил някой, за това, че чаршафите в хотела не са били изгладени.

    10:46 27.11.2025

  • 23 Опааа

    11 0 Отговор
    Кой не скача е червен!

    Коментиран от #27

    10:48 27.11.2025

  • 24 Гошо

    10 0 Отговор
    Гъмжи от полиция и почти всички са там и си бъркат в носа.Чакат да им мине деня.

    10:57 27.11.2025

  • 25 Здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Кой отива на хотел в Мадан :)))

    11:22 27.11.2025

  • 27 От снощи

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Опааа":

    Вече е:Кой не скача е дебел

    11:30 27.11.2025