Убиха сина на известен бизнесмен в Мадан

Поръчкова екзекуция е била извършена късно снощи в Мадан, съобщи БЛИЦ, като се позовава на източници в полицията.

Синът на известния местен бизнесмен Кабаджов е бил убит от неизвестни засега извършители.

Младият мъж се казва Костадин и си е отишъл от този свят, преди да навърши 30 години.

Неговият баща е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.

Криминалистите работят по горещи следи и уточняват мотивите за жестокото престъпление.

Целият Мадан гъмжи от полиция и всичко е отцепено от униформените.