Убиха сина на известен бизнесмен в Мадан

Поръчкова екзекуция е била извършена късно снощи в Мадан, съобщи БЛИЦ, като се позовава на източници в полицията.
Синът на известния местен бизнесмен Кабаджов е бил убит от неизвестни засега извършители.
Младият мъж се казва Костадин и си е отишъл от този свят, преди да навърши 30 години.
Неговият баща е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.
Криминалистите работят по горещи следи и уточняват мотивите за жестокото престъпление.
Целият Мадан гъмжи от полиция и всичко е отцепено от униформените.
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #11
09:55 27.11.2025
2 Шиши
09:56 27.11.2025
3 Естет
09:57 27.11.2025
4 Мутренските времена
Коментиран от #8
09:57 27.11.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #16, #25
10:00 27.11.2025
6 мда
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":В каквито и каши да се е забъркал, това не оправдава престъпниците.
Очевидно и ти мислиш като тях, значи си такъв!
10:06 27.11.2025
7 Дик диверсанта
Обаче гъмженето от полиция не винаги води до резултати, пушенето на място от полицаите не е работа.
10:07 27.11.2025
8 Гласуването е задължително!
До коментар #4 от "Мутренските времена":Овцете сами върнаха мутренските времена, щото не знаят как се гласува.
10:08 27.11.2025
9 Мнение
10:09 27.11.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Искахте краварски стрелби и екшъни !!!
Воала имате ги !!!
Коментиран от #17
10:09 27.11.2025
11 МВР служител
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Колко плащаш на гербаджиите или само сестра ти има смелостта да остави показания
10:10 27.11.2025
12 Гражданин
Коментиран от #18
10:15 27.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БТА
10:22 27.11.2025
16 ако искам да те
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":накарам да свършиш нещо а ти не искаш като те убия няма да го свършиш но ако започна да ти избивам семейството може и да стане и обратното ако си свършил някоя беля а ми трябваш още ще те респектирам за да не се повтаря … още примери да ти даяам ли?
10:31 27.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 новия
До коментар #12 от "Гражданин":стар червен "елит"
10:36 27.11.2025
19 Вакли Бобинов
10:39 27.11.2025
20 Тодоров
10:44 27.11.2025
21 Механик
Едва ли го е убил някой, за това, че чаршафите в хотела не са били изгладени.
10:46 27.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Опааа
Коментиран от #27
10:48 27.11.2025
24 Гошо
10:57 27.11.2025
25 Здрасти
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Кой отива на хотел в Мадан :)))
11:22 27.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От снощи
До коментар #23 от "Опааа":Вече е:Кой не скача е дебел
11:30 27.11.2025