Новини
Крими »
Синът на бизнесмена от Мадан е пребит брутално и застрелян с 3 куршума

Синът на бизнесмена от Мадан е пребит брутално и застрелян с 3 куршума

27 Ноември, 2025 11:46 4 279 34

  • убийство-
  • син-
  • бизнесмен-
  • мадан

По непотвърдени към момента слухове, които се разпространяват сред жители на Мадан, тялото на младия мъж е било открито във водата, откъдето е извадено от екипи на пожарната около 3:00 часа през нощта

Синът на бизнесмена от Мадан е пребит брутално и застрелян с 3 куршума - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Появиха се потресаващи подробности за поръчковото убийство, разтърсило Мадан.

Πo пpeдвapитeлнa инфopмaция 24-гoдишният Kостадин e бил жecтoĸo нaпaднaт и пpeбит от шест души. Те били от с. Бял Извор и се придвижвали с бял бус.

Слeд тoвa младежът бил зacтpeлян c тpи ĸypшyмa. Убийството е извършено в района на "Винпром", в края на града.

Бaщaтa нa жepтвaтa пpитeжaвa xoтeл и бeнзинocтaнция "Корона" в гpaдa. Kpиминaлиcтитe paбoтят aĸтивнo пo cлyчaя и изяcнявaт възмoжнитe мoтиви зa бpyтaлнoтo нaпaдeниe.

Диpeĸтopът нa OД MBP–Cмoлян ĸoмиcap Цaнĸoв пoтвъpди зa cлyчaя.

По непотвърдени към момента слухове, които се разпространяват сред жители на Мадан, тялото на младия мъж е било открито във водата, откъдето е извадено от екипи на пожарната около 3:00 часа през нощта, пише Блиц.

Местни жители твърдят още, че полицията е преследвала бус с кърджалийска регистрация, който е бил спрян в района на Ардино.

От полицията все още няма официално съобщение за случая. Разследването продължава.

Криминалистите работят активно по случая, разпитват свидетели и установяват маршрути и възможни причастни лица. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат официални подробности в следващите часове.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека почива в мир

    36 2 Отговор
    Баща му 100% знае кой е поръчителя.

    11:48 27.11.2025

  • 2 Шиши

    29 4 Отговор
    Баща му не иска да се снима под герба.

    Коментиран от #12

    11:48 27.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    29 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ е това.
    Не знам какво трябва да направиш за да те убият като куче.

    Коментиран от #15

    11:49 27.11.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    37 4 Отговор
    Гледах му селфито на тоя....с боксови ръкавици...
    Явно бокса не е помогнал...а и шест души няма да тръгнат да убиват някого просто ей така....
    По описанието си личи, че са местни дерибеи...
    каквото си търсиш рано или късно си го намираш...

    11:50 27.11.2025

  • 5 Хмммъъъъъ

    40 2 Отговор
    Дали не плаща грехове на баща си или е някое мекере което се е видяло с пари и си мисли,че може да прави каквото си иска. Някой местен да каже.

    11:50 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изкукуригал

    32 4 Отговор
    Така е в държавата на мафиотите сега баща му да дава бизнеса на човек на баце или шиши че следващия е той

    11:51 27.11.2025

  • 8 БГ ПУЯК

    12 0 Отговор
    Добре е пернатите колеги уточвяват за коя вода става въпрос, преди да изпозват думата с кратък член.

    11:53 27.11.2025

  • 9 Сталин

    30 3 Отговор
    Помаците правят такива убийства на честа ,ако някой е насилил жена

    11:59 27.11.2025

  • 10 Пампаец

    35 6 Отговор
    Помаците започнаха да се самоизтребват . Убитият гордо е носил талибанска брада , за да подчертае отрицателното си отношение към българските културни характеристики . Да не забравяме, че именно помаци са били главните джелати на Априлското въстание .

    Коментиран от #13, #21

    12:06 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Помни

    29 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шиши":

    Помаците се считат за турци и се снимат гордо под турското знаме и с удоволствие поругават българските символи .

    12:08 27.11.2025

  • 13 Помак

    25 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пампаец":

    Помак" означава българин мохамеданин. Освен това, в по-обикновен жаргон, думата може да се използва и като синоним на селяк или простак.

    Коментиран от #19

    12:09 27.11.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    селата са дивият запад, но ние успяхме да опазим Неофит Рилски!

    Коментиран от #30

    12:09 27.11.2025

  • 15 Знае

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Това е помашки район изповядващ исляма намиращ се на територията на България . Там се изповядват радикални ислямски културни особености , а местното население се турчее .

    Коментиран от #33

    12:10 27.11.2025

  • 16 Ален Делон

    18 2 Отговор
    Ами явно богаташкото синче се е помислило за Господ и са му видяли сметката. Щом буса е с кърджалийска регистрация ясна е работата. Затова в регионите с турско население няма ромска престъпност защото онези вземат нещата много насериозно. Чест и т.нт.

    12:12 27.11.2025

  • 17 5678

    15 1 Отговор
    При тая завладяна държава т,е територия първата работа е да разпитат убития

    12:12 27.11.2025

  • 18 Много неясно

    14 0 Отговор
    Във водата на какво е намерен? Знае се колко души, какъв микробус, от къде са. Означава, че е имало свидетели, които са гледали без да направят нищо.

    12:13 27.11.2025

  • 19 През

    20 2 Отговор

    До коментар #13 от "Помак":

    Извършители на баташкото клане са помаци и цигани, водеми от помак

    Коментиран от #20

    12:15 27.11.2025

  • 20 Помак

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "През":

    Значи българин

    12:19 27.11.2025

  • 21 замбиец

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пампаец":

    Христо Ботев затова ли е носил брада

    Коментиран от #23

    12:20 27.11.2025

  • 22 Мдаа

    6 0 Отговор
    Не прилича на поръчково убийство. Първо зверски пребит, после застрелян. Прилича на лично отмъщение и то не на един. Момчето изглежда здраво а и явно е тренирал бокс.

    12:23 27.11.2025

  • 23 Ален Делон

    22 0 Отговор

    До коментар #21 от "замбиец":

    Брадата е на мода сега сред младежите. Епилират гърди, крака и пускат бради. Татуировките задължителни. Айкюто като на горила.

    Коментиран от #31

    12:25 27.11.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 0 Отговор
    Синът на местният феодал е рабрал че не е Конър Маклауд по трудният начин.

    12:25 27.11.2025

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 1 Отговор
    Децата на богатите бизнесмени обикновено са големи лекета.
    Познавам няколко такива бизнесмени, знам и децата им...

    12:25 27.11.2025

  • 26 Гедер

    16 1 Отговор
    Младежът.......по снимките е един 130 килограмов с брада ,който се прави на тежка мутра и тренира кикбокс.

    12:28 27.11.2025

  • 27 Цецко

    4 0 Отговор
    Братчедите от буса само са го били или са го и
    ......

    12:29 27.11.2025

  • 28 Гедер

    15 0 Отговор
    И сина и бащата с вид на мутри. Бащата общинар от партията на мафиота Коvачки . И защо всички мутри си кръщават заведенията и хотелите Корона , Анаконда, Атлант ...все такива имена напомнящи на ранните 90те

    12:34 27.11.2025

  • 29 Аха

    1 0 Отговор
    Абе собственика на хотела и бензиностанцията не беше ли Кабаджов?

    12:38 27.11.2025

  • 30 ибалине

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    а проходите си не опази 🤡

    12:42 27.11.2025

  • 31 Делонги

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ален Делон":

    Намери български думи за "айкюто"и е и после за епилирани.

    12:42 27.11.2025

  • 32 Хермес

    7 0 Отговор
    В България всички започнаха да се правят и да изглеждат като мутри , дори и в IT сектора.

    12:43 27.11.2025

  • 33 име

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Знае":

    Глупости, българомохамеданите не изпитват симпатии към турците и със сигурност не се турчеят.

    12:46 27.11.2025

  • 34 въпрос

    3 0 Отговор
    Освен хотел и бензиностанция притежават и заложна къща "Корона", което до голяма степен обяснява случилото се.

    13:02 27.11.2025