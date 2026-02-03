Новини
Крими »
Случая "Петрохан": Има данни за "затворено общество с елементи на секта"

Случая "Петрохан": Има данни за "затворено общество с елементи на секта"

3 Февруари, 2026 15:33 1 095 39

  • петрохан-
  • трима убити-
  • секта-
  • проституция-
  • хижа

Местни хора твърдят, че в района са забелязвали и деца, използвани за проституция

Случая "Петрохан": Има данни за "затворено общество с елементи на секта" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан” продължава. Три тела на мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа „Петрохан“ край едноименния проход след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на една от жертвите. Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си, съобщава Нова тв.

Издирват се няколко лица, свързани с организацията. Членуващите в нея хора не са криминално проявени. Има данни, че това било затворено общество с мотиви на секта.

По неофициална информация тримата са простреляни, а единият от тях намекнал за това какво предстои да се случи в обаждането до майка си с думите "Не мога да издържам повече".

Първоначално се говорело за четирима души, намиращи се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени до постройка в района на хижата, а тя самата била изгоряла.

Местни хора твърдят, че в района са забелязвали и деца. В селото се коментира, че са използвани за проституция. „Проверява се съпричастност на малолетни и непълнолетни с дейността на организацията”, посочиха властите по време на брифинг.

Георги Тодоров - кмет на село Гинци, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи пристигнали служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

„Тримата мъже бяха простреляни в главите. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията все още не са установени от експертите.

По думите на кмета мъжете живеели постоянно в хижата. Там пребивавали общо между 8 и 10 души. Според него има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично разпознал жертвите, тъй като имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта, представял се като собственик на хижата. Той бил човекът, който подписвал документи при проверки от институции и контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите кметът познавал само по физиономия, тъй като го срещал по-рядко. Третият мъж не бил разпознат от него, тъй като тялото му било силно обгоряло и в положение, което не позволявало идентификация на място.

Хижата била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че пазят горите и околната среда, като често спирали туристи и местни хора, на които искали документи за самоличност и ограничавали достъпа им до района.

От сградата са иззети камери и видеозаписи.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който бил потушен, но по-късно се възобновил и това наложило повторна намеса на пожарната. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.

Проверява се дали членовете на НПО-то са живели в латиноамериканска държава, а от няколко години са в България. Откритите оръжия били законно притежавани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях в залата

    10 0 Отговор
    И това е било тройно самоубийство с елементи на ритуалност явно хахахахахахахахах

    15:34 03.02.2026

  • 2 Затворено

    8 0 Отговор
    общество от килъри на разположение .

    15:36 03.02.2026

  • 3 клонка давидова

    8 0 Отговор
    самоубили са се с по един контролен в тила.

    15:36 03.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Наглите се самоубили ритуално.Вервайте ми!

    15:37 03.02.2026

  • 5 Намерихте си

    11 0 Отговор
    за какво да пишете цяла седмица и да отвличате вниманието на хората от истинските проблеми. Ако имаше държава това никога нямаше да се случи.

    15:39 03.02.2026

  • 6 хаха

    6 1 Отговор
    Какво обясняваха онези мршаци?

    Жертвите са три, тоест при всички положения са повече от 2 ???

    Е толкова си можете. Тотално затъпели двукраки същества. Е затова Тиква и Шопар ви "управляват".
    ХАХАХА!

    15:40 03.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    3 5 Отговор
    Там е трябвало да се скрие Брендо след пускането от затвора, ама Бойко го задържа и ликвидира помагачите.

    15:40 03.02.2026

  • 9 Гарантирано от ГЕРБ

    7 0 Отговор
    Поредното "ритуално самоубийство" във вила на човек от ГЕРБ

    Коментиран от #32

    15:40 03.02.2026

  • 10 Ще чакаме

    4 1 Отговор
    Изгорили са си кучета след самоубииството. Няма кой да си запали кучетато освен ако не го страх от проследяване.

    15:41 03.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Антон

    6 0 Отговор
    Тези са си играели на спецове, обаче някой по-голям спец ги е наиграл.
    Не е лошо ДАНС да се самосезира, не заради убийствата. А за това, кой им финансира проектите, кой им купува дроновете, кой им плаша масрафа. И най-вече с каква цел.
    Целта е ясна, когато дойде момента, да има хора които да саботират държавата отвътре, да бъдат наемници по заповед и подобни действия. Нещо като азов, но прикрити под предлог опазване на гората.

    15:42 03.02.2026

  • 13 Инспектор Дю дю

    8 0 Отговор
    Съвсем умишлено се подава неистинска информация смесена с малко истинска, но преиначена!? Някой много държи този случай бързо да бъде заметен и забравен? Едва ли, ще се разбере, защо?

    15:42 03.02.2026

  • 14 Гост

    7 0 Отговор
    Хижата е приватизирана от Искра Фидосова.

    15:42 03.02.2026

  • 15 Мнение

    4 2 Отговор
    Секта има и тя се нарича "евроатлантизъм"!
    Всички учредители и застъпници да бъдат тикани у кауша!

    Вече се видя зад какво стоят от "демонократическата" партия у фащ - досиетата "Епщайн"!
    ...

    Коментиран от #16, #17, #22, #33, #35, #36, #38, #39

    15:43 03.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Конспиратор

    1 0 Отговор
    Ако са от секта въоръжена да пази климата, са на добро място, ако са латински нашенци и ползват чай с пудра захар, са на по-добро място сега. Свободата да са със законно оръжие е професионална необходимост доказана за разрешителното.

    15:44 03.02.2026

  • 19 Какви рейнджъри,

    3 0 Отговор
    какви килъри, каква секта са били тия аграрни чичаци, бе. Вижте им общата снимка. Селяни с наднормено тегло в евтинжос униформа. Били са наети да пазят някой или нещо. Станали са излишни и ....

    15:45 03.02.2026

  • 20 Хаджи Папурко

    2 0 Отговор
    "Мамник"-а е убиеца, недейте търси други.

    15:45 03.02.2026

  • 21 Човек

    2 0 Отговор
    Като чете тези скалъпени истории ще не ще започва да си мисли че има друга държава в държавата

    15:45 03.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кристин Ретард

    1 0 Отговор
    Сектата Величие? Да не ги е изпотрепал Киро Сводника за шиткойни? Него проверихте ли го? И бат Веско? Потникът има борчове към Просташки от партията на гелосаните плевенски Мечоци.
    Спокойно хора, ще има шиткойни за всички - разпоредила съм на моите болонки в БНБ.

    15:47 03.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мнение

    0 0 Отговор
    ...
    Моментално ... на всякаква --шорошо----байдъно-блякроко- и др подобни хора и организации, и !!!
    ...

    15:49 03.02.2026

  • 32 Да допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Вилата е на бащата на основателката на ГЕРБ Искра Фидосова

    15:50 03.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Интересно

    0 0 Отговор
    Защо ДАНС отиват на мястотото преди МВР?

    15:51 03.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Макс

    0 0 Отговор
    Ако е така местните защо са мълчали ? Секта ? Не , това е паравоенна организация . Между другото къде е Митов ?Да не е един от тримата ?

    15:53 03.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Секта има и тя се нарича "евроатлантизъм"!
    Всички учредители и застъпници да бъдат тикани у кауша!

    Вече се видя зад какво стоят от "демонократическата" партия у фащ - досиетата "Епщайн"!
    ...

    НЕ МОЖЕ ДА ВИ ДАДАТ ОПРЕДЕЛЕНА СУМА ПАРИ И ДА ПРОДАВАТЕ РОД И РОДИНА!!!
    ТОВА ТРЯБВА ДА СПРЕ МОМЕТАЛНО!
    ВСИЧКИ ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, СДС, НДСВ И ДР ПОДОБНИ АНТИБЪЛГАРСКИ ОТРПКИ В КАУША, ПРИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КОРУПЦИЯ И АНТИХУМАНИЗЪМ!!!

    Благодаря ви за автоматичното филтриране на цензурирани съобщения!
    Един ден ще ви се връща с лихвите!

    15:54 03.02.2026