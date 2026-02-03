Случая "Петрохан": Има данни за "затворено общество с елементи на секта"

Разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан” продължава. Три тела на мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа „Петрохан“ край едноименния проход след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на една от жертвите. Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си, съобщава Нова тв.

Издирват се няколко лица, свързани с организацията. Членуващите в нея хора не са криминално проявени. Има данни, че това било затворено общество с мотиви на секта.

По неофициална информация тримата са простреляни, а единият от тях намекнал за това какво предстои да се случи в обаждането до майка си с думите "Не мога да издържам повече".

Първоначално се говорело за четирима души, намиращи се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени до постройка в района на хижата, а тя самата била изгоряла.

Местни хора твърдят, че в района са забелязвали и деца. В селото се коментира, че са използвани за проституция. „Проверява се съпричастност на малолетни и непълнолетни с дейността на организацията”, посочиха властите по време на брифинг.

Георги Тодоров - кмет на село Гинци, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи пристигнали служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

„Тримата мъже бяха простреляни в главите. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията все още не са установени от експертите.

По думите на кмета мъжете живеели постоянно в хижата. Там пребивавали общо между 8 и 10 души. Според него има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично разпознал жертвите, тъй като имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта, представял се като собственик на хижата. Той бил човекът, който подписвал документи при проверки от институции и контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите кметът познавал само по физиономия, тъй като го срещал по-рядко. Третият мъж не бил разпознат от него, тъй като тялото му било силно обгоряло и в положение, което не позволявало идентификация на място.

Хижата била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че пазят горите и околната среда, като често спирали туристи и местни хора, на които искали документи за самоличност и ограничавали достъпа им до района.

От сградата са иззети камери и видеозаписи.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който бил потушен, но по-късно се възобновил и това наложило повторна намеса на пожарната. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.

Проверява се дали членовете на НПО-то са живели в латиноамериканска държава, а от няколко години са в България. Откритите оръжия били законно притежавани.