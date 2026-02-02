Мафиотска екзекуция на Петрохан? Тримата мъже са простреляни в главата

Трима мъже са простреляни в главата и до телата им са открити оръжия. По информация на bTV те са на 45 г, 49 г. и 51 г.
Телата им са открити близо до вратата на бившата хижа Петрохан, която се намира в района на Годеч. Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са стигнали екипите.
"Днес в 11.20 часа е подаден сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол. На място се установява опожарена част от хижата, която е бившата хижа Петрохан, към момента се стопанисва от частно лице. Има ли огнестрелни рани – текат в момента огледи", заяви пред журналисти ст. комисар Тихомир Ценов – директор на ОДМВР-София.
Телата не са овъглени, съобщи пред журналисти старши комисар Тихомир Ценов.
"Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от 2 лица, което е тежко квалифицирано по член 116", заяви Христина Лулчева - окръжен прокурор.
По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
АМА ТИЯ ОТ АНДРЕЕВ ХАН СА СИ ПОДОЗРИТЕЛНИ
.......
ОСОБЕННО АКО СКИ УЧИЛИЩЕТО СА БАРНАЛИ ОТ ДРОГАТА
НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА И СИК ЗА БОРОВЕЦ:)
20:15 02.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #35
20:15 02.02.2026
3 Бялджип
Коментиран от #12
20:16 02.02.2026
4 Не бе..
Коментиран от #9
20:17 02.02.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #29, #43
20:17 02.02.2026
6 Професор бай Мищо
20:17 02.02.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #58, #60
20:19 02.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Смърфиета
До коментар #4 от "Не бе..":Баубау. Бълвън.
20:19 02.02.2026
10 Бойко Разбойко
20:20 02.02.2026
11 антиМафиот
Коментиран от #17
20:20 02.02.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Бялджип":БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ Е ИЗЛИЗАЛА ОТ 90-ТЕ
.....
ПРОСТО ЕМИЛ ХЪРСЕВ ОТ ДИМИТРОВГРАД УПРАВЛЯВАШЕ ПАРИТЕ НА ПАШАТА ОТ СИК :)
.....
И ВАСИЛ ВЕЛЕВ НА МАДЖО ОТ СИК :)
Коментиран от #23
20:20 02.02.2026
13 Ехххх,
20:23 02.02.2026
14 Да,бе
Коментиран от #16
20:24 02.02.2026
15 Пиянка история
20:25 02.02.2026
16 под въпрос е
До коментар #14 от "Да,бе":дали изобщо могат да четат
Коментиран от #21
20:25 02.02.2026
17 Ъхъ!!!
До коментар #11 от "антиМафиот":Може да е тъпа, ама сигурно има други достойнства!
Коментиран от #18, #19, #20
20:26 02.02.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":Всички любовници на мутри ги направиха прокурорки ,съдийки и полицайки.
Коментиран от #57
20:28 02.02.2026
19 Криво да седим
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":Право да си говорим! Жената си е жена! Само 2 вида са!една е добра в кухнята и втория тип е добра в леглото!
20:30 02.02.2026
20 Мдаа
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":Нека другите й достойнктва да помогнат на разследвенето.
20:30 02.02.2026
21 Да,бе
До коментар #16 от "под въпрос е":За тая работа функционалната неграмотност е най-високата препоръка.
20:30 02.02.2026
22 Чичо Али Хаменей
Коментиран от #38
20:31 02.02.2026
23 Хрушчов
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Парите са съветски, другарю, народни са, за каузата.
Коментиран от #26
20:32 02.02.2026
24 Ако Брендо го
20:35 02.02.2026
25 Мария
20:35 02.02.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #23 от "Хрушчов":ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМАТА ФИРМА НА ПЪРВАНОВИ , ДОБРЕВИ И
БОЙКО БОРИСОВ
ПРИВАТИЗИРАХА ЕДНИ АКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
ЗА 1 МИЛИАРД ЕВРО В РУСКАТА ФЕДЕАРЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА
ЕЛЦИН
20:37 02.02.2026
27 Пич
Коментиран от #55
20:39 02.02.2026
28 Пен
20:44 02.02.2026
29 От Ковид на главъта
До коментар #5 от "Последния Софиянец":очевидно.
20:48 02.02.2026
30 Валентин
Коментиран от #37
20:48 02.02.2026
31 Гост
20:48 02.02.2026
32 гдфгфдг
20:49 02.02.2026
33 Естет
20:49 02.02.2026
34 Ироничен
20:50 02.02.2026
35 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Там съм карал студентски празник навремето, беше много хубава, Нова и подредена хижа.... Преди време исках да почивам там, но се оказа че е купена от Искра Фиодосова, гербаджийска активистка и баща ѝ каза, че това е частен обект и хижата не работи..... А знаех че хижите не се приватизират, ама явно дебелата Берта, когато беше във властта законите за нея не се важили...
Коментиран от #40
20:51 02.02.2026
36 Цялото тъпо племе
20:53 02.02.2026
37 Е ПА
До коментар #30 от "Валентин":Контролен в главата за да се убедят че са сто процента мъртви! Не е пиянска или любовна история! Опожарили са хижата да прикрият доказателства! Не вярвам че са ги убили да построят нова хижа от конкурентите работата е сериозна!
20:53 02.02.2026
38 Вале-каро
До коментар #22 от "Чичо Али Хаменей":Чичо,съжалявам ,но кой разпространява информацията.Не критикувай без да знаеш истината.От опит го знам.Журналистите и сайта така и не ми се извиниха.Те се смятат за недосегаеми,особенно ако имат "гръб"
20:56 02.02.2026
39 Убиеца е с евро и се е изнесъл
Ако бяхме с левове килъра щеше да бъде проследен при обмяна на левове с евро
20:56 02.02.2026
40 Добро утро
До коментар #35 от "Европеец":Куче влачи. Диря няма! Откраднаха цяла България! Прихватизираха я под масата. ТИ НА МЕНЕ.АЗ НА ТЕБЕ БРАТО!
20:56 02.02.2026
41 МП4
20:56 02.02.2026
42 Още 3 копейки
Коментиран от #45
20:57 02.02.2026
43 Гост
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Може и грип да са имали.
20:58 02.02.2026
44 Ами
Коментиран от #46, #59, #65, #72
20:59 02.02.2026
45 Последния софиянец
До коментар #42 от "Още 3 копейки":Лепиларите на Коце и Пияната?
20:59 02.02.2026
46 МП4
До коментар #44 от "Ами":От полицейския контингент са , за това !
21:01 02.02.2026
47 хаха
Това е тяхната област - отвличания, поръчкови убийства, рекетьорство, измами, изнудвания, контрабанда, проституция, продажба на бебета, траик на хора, трафик на органи...
Колкото по-бързо изчезнете, толкова по-добре.
Коментиран от #53
21:02 02.02.2026
48 Да викат агент
21:04 02.02.2026
49 Нагласена сцена
21:09 02.02.2026
50 И накрая
Три трупа са повече от две лица. Така е математически.
Коментиран от #54, #56
21:10 02.02.2026
51 Кеефф
21:12 02.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гошо
До коментар #47 от "хаха":Да ама забравяш и западната част, великата столица, мегаполиса , същия киреч
21:14 02.02.2026
54 Може да е
До коментар #50 от "И накрая":Блондинка под прикритие! Изрусена!
21:14 02.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Защо Тези ?
До коментар #50 от "И накрая":Не Отидоха !
В пНародното Събрание !
Берекета !
Сигурно !
Щеше Да Бъде !
По Добър !
21:16 02.02.2026
57 Факт
До коментар #18 от "Последния Софиянец":А ти откъде знаеш?
21:21 02.02.2026
58 6135
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Това не би било престъпление а богоугодно дело!
21:23 02.02.2026
59 Защото ! Са Ченгета !И Се Правят !На Ин
До коментар #44 от "Ами":Защото ! Са Ченгета !
И Се Правят ! э
На Интересни !
И Всеки си Познава Бизнеса !
И Не Ще Да Черни !
Колегите Си !
21:24 02.02.2026
60 6135
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Направиш ли го, направо те обявяваме за почтен гражданин на София и те канонизираме за светец преживе!
Коментиран от #70
21:25 02.02.2026
61 Абе тамън казаха,
21:26 02.02.2026
62 В топките
21:34 02.02.2026
63 Жан Виденов
21:34 02.02.2026
64 604
21:37 02.02.2026
65 Не само
До коментар #44 от "Ами":Дори и ЕГН-тата...
Всичко се знае и е ясно ,но се премълчава...
21:40 02.02.2026
66 Учуден
21:42 02.02.2026
67 Оказа се
21:42 02.02.2026
68 Тома
21:44 02.02.2026
69 На втория
21:44 02.02.2026
70 Предпоследният софиянец
До коментар #60 от "6135":И WC-то де държи под аренда на Централна гара да го...приватизира...
21:45 02.02.2026
71 Кеф
Има възмездие винаги.
Черния хайвер и шампанското рязко присяда в гърлото.
21:45 02.02.2026
72 оня дето вчера загуби
До коментар #44 от "Ами":Тези , убитите са на държавна ясла.това е шпионска история и никой нищо няма да каже ,но все пак ще вземат мерки да пазят........някой....
21:46 02.02.2026