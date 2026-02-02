Новини
Мафиотска екзекуция на Петрохан? Тримата мъже са простреляни в главата

Мафиотска екзекуция на Петрохан? Тримата мъже са простреляни в главата

2 Февруари, 2026 20:12 6 815 72

До телата им са открити пистолети

Мафиотска екзекуция на Петрохан? Тримата мъже са простреляни в главата - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима мъже са простреляни в главата и до телата им са открити оръжия. По информация на bTV те са на 45 г, 49 г. и 51 г.

Телата им са открити близо до вратата на бившата хижа Петрохан, която се намира в района на Годеч. Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са стигнали екипите.

"Днес в 11.20 часа е подаден сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол. На място се установява опожарена част от хижата, която е бившата хижа Петрохан, към момента се стопанисва от частно лице. Има ли огнестрелни рани – текат в момента огледи", заяви пред журналисти ст. комисар Тихомир Ценов – директор на ОДМВР-София.

Телата не са овъглени, съобщи пред журналисти старши комисар Тихомир Ценов.

"Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от 2 лица, което е тежко квалифицирано по член 116", заяви Христина Лулчева - окръжен прокурор.

По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели.


София / България
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 2 Отговор
    ЕДВА ЛИ СА ПИЯНКИТЕ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ ДОМ
    .....
    АМА ТИЯ ОТ АНДРЕЕВ ХАН СА СИ ПОДОЗРИТЕЛНИ
    .......
    ОСОБЕННО АКО СКИ УЧИЛИЩЕТО СА БАРНАЛИ ОТ ДРОГАТА
    НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА И СИК ЗА БОРОВЕЦ:)

    20:15 02.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    65 2 Отговор
    Нали шефът на полицията каза че няма куршуми бе?

    Коментиран от #35

    20:15 02.02.2026

  • 3 Бялджип

    93 3 Отговор
    България бавно и полека се връща в 90-те години.

    Коментиран от #12

    20:16 02.02.2026

  • 4 Не бе..

    70 1 Отговор
    Замеряли се с снежни топки! Вижда се че са ги отстреляли като добитък! Най вероятно професионални убийци!

    Коментиран от #9

    20:17 02.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    111 1 Отговор
    Застреляни в главата а шефът на МВР София каза че не знае от какво са умрели.Егати шефа?

    Коментиран от #29, #43

    20:17 02.02.2026

  • 6 Професор бай Мищо

    24 1 Отговор
    Нитц, аз се пенционирах.

    20:17 02.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    89 2 Отговор
    Значи ако убия Шиши и Бойко понеже са двама е леко престъпление?

    Коментиран от #58, #60

    20:19 02.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смърфиета

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не бе..":

    Баубау. Бълвън.

    20:19 02.02.2026

  • 10 Бойко Разбойко

    70 6 Отговор
    Сретен е минал границата.Помощ!

    20:20 02.02.2026

  • 11 антиМафиот

    77 0 Отговор
    Изключително тъпа прокурорка, видно и без помоща на изрусената й глава.

    Коментиран от #17

    20:20 02.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    62 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ Е ИЗЛИЗАЛА ОТ 90-ТЕ
    .....
    ПРОСТО ЕМИЛ ХЪРСЕВ ОТ ДИМИТРОВГРАД УПРАВЛЯВАШЕ ПАРИТЕ НА ПАШАТА ОТ СИК :)
    .....
    И ВАСИЛ ВЕЛЕВ НА МАДЖО ОТ СИК :)

    Коментиран от #23

    20:20 02.02.2026

  • 13 Ехххх,

    34 4 Отговор
    щеше да е прекрасно, ако бяха БMБ, ДCП и ИГП.

    20:23 02.02.2026

  • 14 Да,бе

    54 2 Отговор
    Ами то само използването на огнестрелно оръжие е тежко и квалифицирано без значение колко са труповете ..Тия прокурори мразя да четат или просто са алергични към НК...

    Коментиран от #16

    20:24 02.02.2026

  • 15 Пиянка история

    26 3 Отговор
    Изстрели в неделя вечерта.Проблема е в присъствие на оръжия на софрата.

    20:25 02.02.2026

  • 16 под въпрос е

    25 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    дали изобщо могат да четат

    Коментиран от #21

    20:25 02.02.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    52 1 Отговор

    До коментар #11 от "антиМафиот":

    Може да е тъпа, ама сигурно има други достойнства!

    Коментиран от #18, #19, #20

    20:26 02.02.2026

  • 18 Последния Софиянец

    79 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    Всички любовници на мутри ги направиха прокурорки ,съдийки и полицайки.

    Коментиран от #57

    20:28 02.02.2026

  • 19 Криво да седим

    42 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    Право да си говорим! Жената си е жена! Само 2 вида са!една е добра в кухнята и втория тип е добра в леглото!

    20:30 02.02.2026

  • 20 Мдаа

    23 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    Нека другите й достойнктва да помогнат на разследвенето.

    20:30 02.02.2026

  • 21 Да,бе

    27 0 Отговор

    До коментар #16 от "под въпрос е":

    За тая работа функционалната неграмотност е най-високата препоръка.

    20:30 02.02.2026

  • 22 Чичо Али Хаменей

    67 0 Отговор
    Важното е, че съда се натъкнали на цитирам: " три безжизнени трупа" край на цитата. Е то оставаше и жизнен труп да има. Ето такива са на позиции из МВР и на такива галфони плащаме заплати.

    Коментиран от #38

    20:31 02.02.2026

  • 23 Хрушчов

    13 10 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Парите са съветски, другарю, народни са, за каузата.

    Коментиран от #26

    20:32 02.02.2026

  • 24 Ако Брендо го

    24 2 Отговор
    пуснат, труповете ще са повече...

    20:35 02.02.2026

  • 25 Мария

    37 1 Отговор
    Трима мъже са простреляни в главата!!!!!! Трима са в главата а един в главите!!!

    20:35 02.02.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хрушчов":

    ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМАТА ФИРМА НА ПЪРВАНОВИ , ДОБРЕВИ И
    БОЙКО БОРИСОВ
    ПРИВАТИЗИРАХА ЕДНИ АКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
    ЗА 1 МИЛИАРД ЕВРО В РУСКАТА ФЕДЕАРЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА
    ЕЛЦИН

    20:37 02.02.2026

  • 27 Пич

    33 3 Отговор
    Хахаха...... статията е сътворена от гений на словосъчетанията ! Открити били "три безжизнени трупа".......!!!??? Веднага се зачудих , колко ли още жизнени трупа са били открити...?!

    Коментиран от #55

    20:39 02.02.2026

  • 28 Пен

    13 2 Отговор
    Защо екзекутирахте Петрохан? Мафиоти долни! :))

    20:44 02.02.2026

  • 29 От Ковид на главъта

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    очевидно.

    20:48 02.02.2026

  • 30 Валентин

    17 0 Отговор
    е как веднага решихте, че били мафиоти? Или ни подготвяте да потулите разследването?

    Коментиран от #37

    20:48 02.02.2026

  • 31 Гост

    30 17 Отговор
    Е затова ще гласувам за Радев. Писна ми от мафия.

    20:48 02.02.2026

  • 32 гдфгфдг

    22 0 Отговор
    дайте имената бе!И кой кой е!

    20:49 02.02.2026

  • 33 Естет

    11 3 Отговор
    Христинка е готина!

    20:49 02.02.2026

  • 34 Ироничен

    34 0 Отговор
    Първо пишеше, че няма данни за насилие. После, че няма данни за стрелба. Сега, че са гърмяни. Извинете, но защо да вярваме? Скоро ще напишете, че са се напили и легнали да измръзнат.

    20:50 02.02.2026

  • 35 Европеец

    39 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Там съм карал студентски празник навремето, беше много хубава, Нова и подредена хижа.... Преди време исках да почивам там, но се оказа че е купена от Искра Фиодосова, гербаджийска активистка и баща ѝ каза, че това е частен обект и хижата не работи..... А знаех че хижите не се приватизират, ама явно дебелата Берта, когато беше във властта законите за нея не се важили...

    Коментиран от #40

    20:51 02.02.2026

  • 36 Цялото тъпо племе

    18 0 Отговор
    Трябва да се застреля

    20:53 02.02.2026

  • 37 Е ПА

    21 0 Отговор

    До коментар #30 от "Валентин":

    Контролен в главата за да се убедят че са сто процента мъртви! Не е пиянска или любовна история! Опожарили са хижата да прикрият доказателства! Не вярвам че са ги убили да построят нова хижа от конкурентите работата е сериозна!

    20:53 02.02.2026

  • 38 Вале-каро

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Чичо Али Хаменей":

    Чичо,съжалявам ,но кой разпространява информацията.Не критикувай без да знаеш истината.От опит го знам.Журналистите и сайта така и не ми се извиниха.Те се смятат за недосегаеми,особенно ако имат "гръб"

    20:56 02.02.2026

  • 39 Убиеца е с евро и се е изнесъл

    12 1 Отговор
    От страната
    Ако бяхме с левове килъра щеше да бъде проследен при обмяна на левове с евро

    20:56 02.02.2026

  • 40 Добро утро

    22 2 Отговор

    До коментар #35 от "Европеец":

    Куче влачи. Диря няма! Откраднаха цяла България! Прихватизираха я под масата. ТИ НА МЕНЕ.АЗ НА ТЕБЕ БРАТО!

    20:56 02.02.2026

  • 41 МП4

    15 0 Отговор
    Разпределяне на коката в района ;)

    20:56 02.02.2026

  • 42 Още 3 копейки

    6 14 Отговор
    Дадоха Фира

    Коментиран от #45

    20:57 02.02.2026

  • 43 Гост

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Може и грип да са имали.

    20:58 02.02.2026

  • 44 Ами

    24 0 Отговор
    Щом им знаят възрастта, значи им знаят и имената. Обаче защо ги крият...?

    Коментиран от #46, #59, #65, #72

    20:59 02.02.2026

  • 45 Последния софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Още 3 копейки":

    Лепиларите на Коце и Пияната?

    20:59 02.02.2026

  • 46 МП4

    15 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    От полицейския контингент са , за това !

    21:01 02.02.2026

  • 47 хаха

    12 3 Отговор
    Нормално за кроманьонците обитаващи земито южно от Румъния.
    Това е тяхната област - отвличания, поръчкови убийства, рекетьорство, измами, изнудвания, контрабанда, проституция, продажба на бебета, траик на хора, трафик на органи...

    Колкото по-бързо изчезнете, толкова по-добре.

    Коментиран от #53

    21:02 02.02.2026

  • 48 Да викат агент

    8 1 Отговор
    Купър

    21:04 02.02.2026

  • 49 Нагласена сцена

    7 1 Отговор
    Една дописка не може да напишете Ама така е като не умеете да задавате въпроси Пуснете един дрон да огледаме ние ще си направим изводите вързани ли са облечени ли са има ли кръв по снега

    21:09 02.02.2026

  • 50 И накрая

    15 0 Отговор
    "Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от 2 лица, което е тежко квалифицирано по член 116", заяви Христина Лулчева - окръжен прокурор.

    Три трупа са повече от две лица. Така е математически.

    Коментиран от #54, #56

    21:10 02.02.2026

  • 51 Кеефф

    12 0 Отговор
    Смешници. Знае се възрастта на всяко от трите лица, но не казват имената!!!!

    21:12 02.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "хаха":

    Да ама забравяш и западната част, великата столица, мегаполиса , същия киреч

    21:14 02.02.2026

  • 54 Може да е

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "И накрая":

    Блондинка под прикритие! Изрусена!

    21:14 02.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Защо Тези ?

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "И накрая":

    Не Отидоха !

    В пНародното Събрание !

    Берекета !

    Сигурно !

    Щеше Да Бъде !

    По Добър !

    21:16 02.02.2026

  • 57 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    А ти откъде знаеш?

    21:21 02.02.2026

  • 58 6135

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Това не би било престъпление а богоугодно дело!

    21:23 02.02.2026

  • 59 Защото ! Са Ченгета !И Се Правят !На Ин

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Защото ! Са Ченгета !

    И Се Правят ! э

    На Интересни !

    И Всеки си Познава Бизнеса !

    И Не Ще Да Черни !

    Колегите Си !

    21:24 02.02.2026

  • 60 6135

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Направиш ли го, направо те обявяваме за почтен гражданин на София и те канонизираме за светец преживе!

    Коментиран от #70

    21:25 02.02.2026

  • 61 Абе тамън казаха,

    7 0 Отговор
    че шъ пущат Брендо, и почнаа труповете, що така???

    21:26 02.02.2026

  • 62 В топките

    2 0 Отговор
    Да пикат като лейки и да страдат повече

    21:34 02.02.2026

  • 63 Жан Виденов

    1 0 Отговор
    Родната Полиция ни пази! Трупове може да има ама те са си го заслужили! Бързо правосъдие.

    21:34 02.02.2026

  • 64 604

    1 0 Отговор
    с тая на час по лъжичка, накрая ще се окаже че и са ги минали отзад......

    21:37 02.02.2026

  • 65 Не само

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Дори и ЕГН-тата...
    Всичко се знае и е ясно ,но се премълчава...

    21:40 02.02.2026

  • 66 Учуден

    0 1 Отговор
    В други статии чета, че въоръжени рейнджъри охранявали и живеели във въпросната частна хижа. Дали не са бивши кадри, работещи в охранителна фирма?

    21:42 02.02.2026

  • 67 Оказа се

    1 0 Отговор
    Че единия бременен в 3 - ти месец

    21:42 02.02.2026

  • 68 Тома

    0 0 Отговор
    Другият път ще чакаме такива новини от зайчарника

    21:44 02.02.2026

  • 69 На втория

    0 0 Отговор
    Устътъ пълна с...... С.. МА

    21:44 02.02.2026

  • 70 Предпоследният софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "6135":

    И WC-то де държи под аренда на Централна гара да го...приватизира...

    21:45 02.02.2026

  • 71 Кеф

    0 0 Отговор
    Скоро екзекуции на Боян Москов, Тонкин и сума ти онлайн гурута дето търмъчат простите хора.
    Има възмездие винаги.
    Черния хайвер и шампанското рязко присяда в гърлото.

    21:45 02.02.2026

  • 72 оня дето вчера загуби

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Тези , убитите са на държавна ясла.това е шпионска история и никой нищо няма да каже ,но все пак ще вземат мерки да пазят........някой....

    21:46 02.02.2026