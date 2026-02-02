Мафиотска екзекуция на Петрохан? Тримата мъже са простреляни в главата

Трима мъже са простреляни в главата и до телата им са открити оръжия. По информация на bTV те са на 45 г, 49 г. и 51 г.

Телата им са открити близо до вратата на бившата хижа Петрохан, която се намира в района на Годеч. Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са стигнали екипите.

"Днес в 11.20 часа е подаден сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол. На място се установява опожарена част от хижата, която е бившата хижа Петрохан, към момента се стопанисва от частно лице. Има ли огнестрелни рани – текат в момента огледи", заяви пред журналисти ст. комисар Тихомир Ценов – директор на ОДМВР-София.

Телата не са овъглени, съобщи пред журналисти старши комисар Тихомир Ценов.

"Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от 2 лица, което е тежко квалифицирано по член 116", заяви Христина Лулчева - окръжен прокурор.

По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели.