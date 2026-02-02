До минус 30 градуса ще паднат температурите в Украйна

Студеното и сухо време ще продължи в цяла Украйна, като се очаква нощните температури да варират от -18°C до -30°C, а дневните от -13°C до -18°C.

Според Укринформ, украинският хидрометеорологичен център е съобщил това във Facebook.

"Студено и сухо време с нощни температури от -18°C до -23°C (в северните райони и Харковска област от -22°C до -27°C, на места до -30°C), дневни температури от -13°C до -18°C; в южните и югоизточните райони нощни температури от -12°C до -17°C, дневни температури от -6°C до -11°C; в Крим и Закарпатието нощни температури от -3°C до -8°C, дневни температури от 0°C до -5°C. Някои пътища ще бъдат заледени. Вятър от север до североизток, 5-10 м/сек", се казва в доклада.

В Киев и Киевска област също ще бъде студено, с ледени пътища и северен вятър със скорост 5-10 м/с. "Температурите в региона през нощта ще бъдат от -22°C до -27°C, на места до -30°C, през деня от -13°C до -18°C; в Киев през нощта от -22°C до -24°C, през деня от -14°C до -16°C", добавя докладът.