До минус 30 градуса ще паднат температурите в Украйна
До минус 30 градуса ще паднат температурите в Украйна

2 Февруари, 2026 12:14 583 30

В Киев и Киевска област също ще бъде студено, с ледени пътища и северен вятър със скорост 5-10 м/с

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Студеното и сухо време ще продължи в цяла Украйна, като се очаква нощните температури да варират от -18°C до -30°C, а дневните от -13°C до -18°C.

Според Укринформ, украинският хидрометеорологичен център е съобщил това във Facebook.

"Студено и сухо време с нощни температури от -18°C до -23°C (в северните райони и Харковска област от -22°C до -27°C, на места до -30°C), дневни температури от -13°C до -18°C; в южните и югоизточните райони нощни температури от -12°C до -17°C, дневни температури от -6°C до -11°C; в Крим и Закарпатието нощни температури от -3°C до -8°C, дневни температури от 0°C до -5°C. Някои пътища ще бъдат заледени. Вятър от север до североизток, 5-10 м/сек", се казва в доклада.

В Киев и Киевска област също ще бъде студено, с ледени пътища и северен вятър със скорост 5-10 м/с. "Температурите в региона през нощта ще бъдат от -22°C до -27°C, на места до -30°C, през деня от -13°C до -18°C; в Киев през нощта от -22°C до -24°C, през деня от -14°C до -16°C", добавя докладът.


Украйна
  • 1 Атина Палада

    1 18 Отговор
    Честит празник на Путин и Медведев!

    Коментиран от #14

    12:16 02.02.2026

  • 2 Конфети "Земя-въздух-земя "

    18 3 Отговор
    Руснаците ще ги сгреят с няколко ракети.

    Коментиран от #17

    12:16 02.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    13 1 Отговор
    Споко...
    Укрите си имат палатки със свещички вътре се топлят 😆👍

    12:17 02.02.2026

  • 4 Шопо

    14 2 Отговор
    Русия ще повишо температурата с няколко искандери лешници дронове, да им е топло на фашистите.

    12:18 02.02.2026

  • 5 Ееееех, че хубаво!

    13 0 Отговор
    Над гората сняг вали, Зайо Байо кара ски!😂

    12:18 02.02.2026

  • 6 Атина Палада

    2 14 Отговор
    Днес Медведев ще посети бункера да поздрави вожда си с празника.

    12:18 02.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор
    И преди в Киев температурите са падали до минус 20 и минус 30 градуса❗
    Ама парното бичеше на 6+ ❗
    И Русия пращаше газ за копейки❗

    Коментиран от #24

    12:19 02.02.2026

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 3 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #15

    12:19 02.02.2026

  • 9 Ами да, те

    9 0 Отговор
    така правят температурите в Украйна...

    12:20 02.02.2026

  • 10 Нали заради спуканите

    6 0 Отговор
    съветски тръби кмета ги призова да купуват котешки тоалетни. Но на разпространените клипове от веригите магазини се вижда, че купуват повече от необходимото и той пак ги призова да не търгуват с тях.

    12:20 02.02.2026

  • 11 До сряда четвъртък

    11 1 Отговор
    ще оцелеят. После за ленски на топло в арабския свят на разходка защото примирие няма да се сключи.
    И така постепенно бавно и полека смело украинско настъпление до полската граница.

    12:20 02.02.2026

  • 12 Няма гaз

    7 1 Отговор
    Няма Донбас.
    Има само мас.

    12:22 02.02.2026

  • 13 Дрът сбъркан русофил

    5 5 Отговор
    Получаеам оргазъм от такива новини!
    Нали съм сбъркан.

    12:23 02.02.2026

  • 15 Здравей Козлодуй

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Те вече са оправени . Нюланд ги зариби с курабия.....

    12:24 02.02.2026

  • 16 Честит 2 февруари

    3 7 Отговор
    на всички русофили!

    12:24 02.02.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    абе вие копеите откъде си драскате простотиите? винаги съм се чудил дали Митрофанова ви е събрала накуп , с надзирател , в някое мазе примерно?в мазата на редакцията?

    Коментиран от #21, #22, #25, #26

    12:26 02.02.2026

  • 18 Зельо

    7 1 Отговор
    Има долари да запали и ще се стопли. Да му мислят клетите Украинци и да гласуват за него...

    12:26 02.02.2026

  • 19 Хи хи

    5 1 Отговор
    Нас кво ни интересува прогнозата за времето в киев ??? Няма да ходим там !! Нас ни интересува прогнозата за времето у нас !!!

    12:27 02.02.2026

  • 20 Лицемерни 60клуци

    8 1 Отговор
    И в България има сняг и е студено.Цените растат,сметките за ток са двойни и тройни в евро.На места, също нямат ток и вода.На някой да му пука? Не ми пишете статии със съжаление и да вменявате вина.Помогнете си на България, тогава на другите,лицемерни 60клуци.

    12:27 02.02.2026

  • 21 Конфети "Земя-въздух-земя "

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И как стигна до заключението, писанке, че съм копейка?

    Коментиран от #27, #30

    12:29 02.02.2026

  • 23 А ,в просия????

    1 1 Отговор
    А как е в просия ,в кремъл имат ли кюмюр или се топлят едни в други.........На путинката изстиват ли му крачетата.........

    12:31 02.02.2026

  • 24 Верно е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    През 2019 бях в Киев (много красив град) метрото струваше 5 гривни ( стотинки беше в бг пари). Парното 20$ на месец. Безплатно здравеопазване (мижево ама безплатно).Кафето на заведение под 1 лев. Средна заплата по това време беше 1000$. Лишите Руснаци им даваха всичко. Турците им строяха пътища и и фраструктора на много ниски цени..та така...

    12:31 02.02.2026

  • 26 Копейката

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Крием се в метр0т0 на Киев

    12:32 02.02.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    ми....и тримата многоникови сте горе-долу еднакво про сти/ виж в детската градина бихте минали за остроумни

    12:32 02.02.2026

  • 28 Ами зима е в

    0 0 Отговор
    Северното полукълбо.Само тази зима ли температурите в Украйна са такива, че от това се произвежда новина???

    12:32 02.02.2026

  • 30 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Отпадък.

    12:34 02.02.2026

