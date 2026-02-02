До минус 30 градуса ще паднат температурите в Украйна

Студеното и сухо време ще продължи в цяла Украйна, като се очаква нощните температури да варират от -18°C до -30°C, а дневните от -13°C до -18°C.
Според Укринформ, украинският хидрометеорологичен център е съобщил това във Facebook.
"Студено и сухо време с нощни температури от -18°C до -23°C (в северните райони и Харковска област от -22°C до -27°C, на места до -30°C), дневни температури от -13°C до -18°C; в южните и югоизточните райони нощни температури от -12°C до -17°C, дневни температури от -6°C до -11°C; в Крим и Закарпатието нощни температури от -3°C до -8°C, дневни температури от 0°C до -5°C. Някои пътища ще бъдат заледени. Вятър от север до североизток, 5-10 м/сек", се казва в доклада.
В Киев и Киевска област също ще бъде студено, с ледени пътища и северен вятър със скорост 5-10 м/с. "Температурите в региона през нощта ще бъдат от -22°C до -27°C, на места до -30°C, през деня от -13°C до -18°C; в Киев през нощта от -22°C до -24°C, през деня от -14°C до -16°C", добавя докладът.
1 Атина Палада
Коментиран от #14
12:16 02.02.2026
2 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #17
12:16 02.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Укрите си имат палатки със свещички вътре се топлят 😆👍
12:17 02.02.2026
4 Шопо
12:18 02.02.2026
5 Ееееех, че хубаво!
12:18 02.02.2026
6 Атина Палада
12:18 02.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама парното бичеше на 6+ ❗
И Русия пращаше газ за копейки❗
Коментиран от #24
12:19 02.02.2026
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #15
12:19 02.02.2026
9 Ами да, те
12:20 02.02.2026
10 Нали заради спуканите
12:20 02.02.2026
11 До сряда четвъртък
И така постепенно бавно и полека смело украинско настъпление до полската граница.
12:20 02.02.2026
12 Няма гaз
Има само мас.
12:22 02.02.2026
13 Дрът сбъркан русофил
Нали съм сбъркан.
12:23 02.02.2026
15 Здравей Козлодуй
До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Те вече са оправени . Нюланд ги зариби с курабия.....
12:24 02.02.2026
16 Честит 2 февруари
12:24 02.02.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":абе вие копеите откъде си драскате простотиите? винаги съм се чудил дали Митрофанова ви е събрала накуп , с надзирател , в някое мазе примерно?в мазата на редакцията?
Коментиран от #21, #22, #25, #26
12:26 02.02.2026
18 Зельо
12:26 02.02.2026
19 Хи хи
12:27 02.02.2026
20 Лицемерни 60клуци
12:27 02.02.2026
21 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И как стигна до заключението, писанке, че съм копейка?
Коментиран от #27, #30
12:29 02.02.2026
23 А ,в просия????
12:31 02.02.2026
24 Верно е
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":През 2019 бях в Киев (много красив град) метрото струваше 5 гривни ( стотинки беше в бг пари). Парното 20$ на месец. Безплатно здравеопазване (мижево ама безплатно).Кафето на заведение под 1 лев. Средна заплата по това време беше 1000$. Лишите Руснаци им даваха всичко. Турците им строяха пътища и и фраструктора на много ниски цени..та така...
12:31 02.02.2026
26 Копейката
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Крием се в метр0т0 на Киев
12:32 02.02.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":ми....и тримата многоникови сте горе-долу еднакво про сти/ виж в детската градина бихте минали за остроумни
12:32 02.02.2026
28 Ами зима е в
12:32 02.02.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Отпадък.
12:34 02.02.2026