Съдът отмени условната присъда на Васил Михайлов от Перник

Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син" от Перник, и му наложи ефективно наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода. Решението идва след обжалване на първоначалната присъда на Софийския районен съд, съобщиха от "Агенция Фокус".
Делото е за закана с убийство и физическо насилие срещу бившата му партньорка Боряна Рангелова, извършени на 28 октомври 2022 година. Въззивният състав с председател съдия Снежина Колева е приел, че условното наказание не постига целите на закона и е постановил Михайлов да влезе зад решетките при ефективен режим.
В инкриминираната нощ в град Перник подсъдимият е отправил реални заплахи за живота на жената, придружени с удари по лицето. Съдът е категоричен, че думите на Михайлов са породили основателен страх у пострадалата, което се подкрепя от свидетелски показания и експертизи.
Въпреки решението на СГС, реалното изтърпяване на наказанието остава под въпрос. "Припомняме ви, че Михайлов се издирва от юни 2025 година", посочва източникът. Тогава срещу него беше подаден нов сигнал за побой и изнудване на 31-годишен мъж в района на планината "Голо бърдо".
Към момента местонахождението на Васил Михайлов остава неизвестно, въпреки че той периодично публикува видеа в интернет, с които иронизира усилията на МВР да го задържат. Настоящата присъда е окончателна по това дело, но ефективното ѝ изпълнение зависи изцяло от капацитета на полицията да локализира осъдения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепи
Коментиран от #7
16:10 03.02.2026
2 Те не могат
16:11 03.02.2026
3 Гост
16:11 03.02.2026
4 Кристин Ретард
16:12 03.02.2026
5 хаха
Как е милюцюнерчетата?
Коментиран от #19, #25
16:12 03.02.2026
6 Ама
16:14 03.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мими Кучева🐕
16:15 03.02.2026
9 Мара Атанасова
16:16 03.02.2026
10 Цвете
16:18 03.02.2026
11 Кристин Ретард
16:19 03.02.2026
12 Гочо
16:20 03.02.2026
13 немам думи
16:22 03.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Евродебил
Коментиран от #16
16:28 03.02.2026
16 Миндич
До коментар #15 от "Евродебил":Той не се гъбарка само с полицията,а и с т.н. "право" раздавателна система.Били го осъдили...боли го грездея на някой топъл плаж.
16:34 03.02.2026
17 Този примат
16:35 03.02.2026
18 уж перничани се славят
16:41 03.02.2026
19 За тия пари не можемЕ да го
До коментар #5 от "хаха":намеримЕ.
16:43 03.02.2026
20 Да така е
16:44 03.02.2026
21 Урсула от брюксел
16:46 03.02.2026
22 Шопинг
16:50 03.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ако мафията го търси ще го намерят
17:01 03.02.2026
25 Мислиш
До коментар #5 от "хаха":ли че въобще го търсят? И че не знаят къде е? Той е прокурорски син, може да си прави каквото си иска в тая държава
17:06 03.02.2026