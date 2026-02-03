Съдът отмени условната присъда на Васил Михайлов от Перник

Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син" от Перник, и му наложи ефективно наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода. Решението идва след обжалване на първоначалната присъда на Софийския районен съд, съобщиха от "Агенция Фокус".

Делото е за закана с убийство и физическо насилие срещу бившата му партньорка Боряна Рангелова, извършени на 28 октомври 2022 година. Въззивният състав с председател съдия Снежина Колева е приел, че условното наказание не постига целите на закона и е постановил Михайлов да влезе зад решетките при ефективен режим.

В инкриминираната нощ в град Перник подсъдимият е отправил реални заплахи за живота на жената, придружени с удари по лицето. Съдът е категоричен, че думите на Михайлов са породили основателен страх у пострадалата, което се подкрепя от свидетелски показания и експертизи.

Въпреки решението на СГС, реалното изтърпяване на наказанието остава под въпрос. "Припомняме ви, че Михайлов се издирва от юни 2025 година", посочва източникът. Тогава срещу него беше подаден нов сигнал за побой и изнудване на 31-годишен мъж в района на планината "Голо бърдо".

Към момента местонахождението на Васил Михайлов остава неизвестно, въпреки че той периодично публикува видеа в интернет, с които иронизира усилията на МВР да го задържат. Настоящата присъда е окончателна по това дело, но ефективното ѝ изпълнение зависи изцяло от капацитета на полицията да локализира осъдения.