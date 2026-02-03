Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Съдът отмени условната присъда на Васил Михайлов от Перник

3 Февруари, 2026 16:06 2 514 25

Делото е за закана с убийство и физическо насилие срещу бившата му партньорка Боряна Рангелова

Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син" от Перник, и му наложи ефективно наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода. Решението идва след обжалване на първоначалната присъда на Софийския районен съд, съобщиха от "Агенция Фокус".

Делото е за закана с убийство и физическо насилие срещу бившата му партньорка Боряна Рангелова, извършени на 28 октомври 2022 година. Въззивният състав с председател съдия Снежина Колева е приел, че условното наказание не постига целите на закона и е постановил Михайлов да влезе зад решетките при ефективен режим.

В инкриминираната нощ в град Перник подсъдимият е отправил реални заплахи за живота на жената, придружени с удари по лицето. Съдът е категоричен, че думите на Михайлов са породили основателен страх у пострадалата, което се подкрепя от свидетелски показания и експертизи.

Въпреки решението на СГС, реалното изтърпяване на наказанието остава под въпрос. "Припомняме ви, че Михайлов се издирва от юни 2025 година", посочва източникът. Тогава срещу него беше подаден нов сигнал за побой и изнудване на 31-годишен мъж в района на планината "Голо бърдо".

Към момента местонахождението на Васил Михайлов остава неизвестно, въпреки че той периодично публикува видеа в интернет, с които иронизира усилията на МВР да го задържат. Настоящата присъда е окончателна по това дело, но ефективното ѝ изпълнение зависи изцяло от капацитета на полицията да локализира осъдения.


  • 1 Пепи

    55 0 Отговор
    За такива отрепки и боклуци е необходимо само едно малко желязно право в кратуната и всичко приключва

    Коментиран от #7

    16:10 03.02.2026

  • 2 Те не могат

    48 0 Отговор
    да го намерят, присъда му дават...

    16:11 03.02.2026

  • 3 Гост

    51 1 Отговор
    Цялата информация показва само, какъв тшк е цялата правораздавателна и правоохранителна система у нас!

    16:11 03.02.2026

  • 4 Кристин Ретард

    18 2 Отговор
    Организирам протест пред съда в Перник в защита на Васко Михайлов, прокурорския син! Ще раздавам на присъстващите шиткойни от последната емисия и други подобни рисунки, изработени от талантливи гeйропейчета в часовете по "Труд и техника".

    16:12 03.02.2026

  • 5 хаха

    39 1 Отговор
    Към момента местонахождението на Васил Михайлов остава неизвестно, въпреки че той периодично публикува видеа в интернет, с които иронизира усилията на МВР да го задържат.


    Как е милюцюнерчетата?

    Коментиран от #19, #25

    16:12 03.02.2026

  • 6 Ама

    14 0 Отговор
    той де е ? Пиши го бегал !

    16:14 03.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мими Кучева🐕

    15 1 Отговор
    Мара брани сино на поркурора!?🤔🤗🤣🖕

    16:15 03.02.2026

  • 9 Мара Атанасова

    7 3 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.🤔🖕🤔

    16:16 03.02.2026

  • 10 Цвете

    37 0 Отговор
    ГАВРА, ДОЛНО СЪЩЕСТВО.И ТЕЗИ РОДИТЕЛИ СА ОТГЛЕДАЛИ ЕДНО ЧУДОВИЩЕ НЯМАЛО ГО, А ДОКАТО СЕ ПЛЕЗЕШЕ ПРЕЗ БАЛКОНА И ОТНОВО СЪС ЗАКАНИ ? ИМА ЛИ ЕДИН ИСТИНСКИТЕ ПРОКУРОР В БЪЛГАРИЯ? КЪДЕ СТЕ ВИЕ ПРОКУРАТУРАТА? ЗА КАКВО ВЗИМАТЕ ДЕБЕЛИ ЗАПЛАТИ? СРАМ НЯМАТЕ ЛИ? 🇧🇬

    16:18 03.02.2026

  • 11 Кристин Ретард

    10 4 Отговор
    Ползвате ли гейрото, мaймунки? Ще го ползвате и ще ви пукат ушите.

    16:19 03.02.2026

  • 12 Гочо

    13 0 Отговор
    Кой е обжалвал-пострадалата или прокурорът е протестирал?Така,както е написано"обжалвал" излиза,че пострадалата е обжалвала,а прокурора не е пуснал протест.Уточнявайте ги тези нюанси,зза да е ясно кой кой е,нали така?

    16:20 03.02.2026

  • 13 немам думи

    4 0 Отговор
    закана C убийство.... абе много %100 момиче си,бе....

    16:22 03.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Евродебил

    14 2 Отговор
    Демек младия прокурорски евроатлантик минал в нелегалност и се гъбарка с нещото наречено "полиция".Ще каже човек севте.Все пак "измъчи" се синчето.Нека си почине с парите на мама и тате,я в ЮАР,я в Дубай,я на някой екзотичен остров и от там да се бъзика със силовите ни органи.То те освен за бъзик за друго не стават.

    Коментиран от #16

    16:28 03.02.2026

  • 16 Миндич

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Той не се гъбарка само с полицията,а и с т.н. "право" раздавателна система.Били го осъдили...боли го грездея на някой топъл плаж.

    16:34 03.02.2026

  • 17 Този примат

    11 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИНТЕГРИРА В ОБЩЕСТВОТО . МИНИМУМ ДВЕ ГОДИНИ И ТЕЖЪК ФИЗИЧЕСКИ ТРУД ДА ИЗРАЗХОДВА ЕНЕРГИЯ !!!

    16:35 03.02.2026

  • 18 уж перничани се славят

    10 0 Отговор
    НЕМА ЛИ ЕДИН КОРНАЗ ДА ГО ОВЪРТИ С ВИНКЕЛА И ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА С ТОВА ЛЕ КЕ

    16:41 03.02.2026

  • 19 За тия пари не можемЕ да го

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    намеримЕ.

    16:43 03.02.2026

  • 20 Да така е

    4 0 Отговор
    Не не се гъбарка с полицията този осъден престъпник, а с действителността и състоянието, до което докараха МВР. Вижте им ръководните служители и след това действията на редовите полицаи- извода е ясен. Не може толкова време да се укрива и публично да срива рейтинга на МВР и показва липсата на държава.

    16:44 03.02.2026

  • 21 Урсула от брюксел

    3 0 Отговор
    Млад момък...здрав як.Да е жив и здрав тетю му и рушветите дето взимс,че да си го чува момъка в някоя екзотична точка на света.А ние балъците ще плащаме масрафа.

    16:46 03.02.2026

  • 22 Шопинг

    1 1 Отговор
    Намериха ли го!?

    16:50 03.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако мафията го търси ще го намерят

    3 1 Отговор
    за 5 дни и са го опаткали, но полицията играе карти.От 2022г. чак сега голям смях пък е съда.

    17:01 03.02.2026

  • 25 Мислиш

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    ли че въобще го търсят? И че не знаят къде е? Той е прокурорски син, може да си прави каквото си иска в тая държава

    17:06 03.02.2026