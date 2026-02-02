Откриха три трупа в хижа край Петрохан

За зловеща находка в Стара планина съобщи "Телеграф". Три тела са открити в хижа в района на Петрохан, а полицията е накрак и изяснява причините за трагедията.
Сигналът за ужасяващото откритие е подаден днес, като на място незабавно са изпратени екипи на МВР. Районът е отцепен, а огледът тепърва започва, научи "Телеграф
По първоначална информация има данни за стрелба, което отваря тежки версии – тройно убийство или убийство, последвано от самоубийство. Към момента органите на реда не дават повече подробности.
Криминалисти и следователи работят по случая, като се очаква официална информация след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 със сигурност
13:46 02.02.2026
2 Ами да, те
13:46 02.02.2026
3 Атина Палада
13:46 02.02.2026
4 винету-туу -туу
Коментиран от #16
13:47 02.02.2026
5 Наркомафията
13:47 02.02.2026
6 Така става
Коментиран от #13
13:47 02.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Онлайн трол
13:50 02.02.2026
9 Анонимен
13:50 02.02.2026
10 Съвсем
13:51 02.02.2026
11 гринуич+1
13:51 02.02.2026
12 Оня с рикията
13:51 02.02.2026
13 Сила
До коментар #6 от "Така става":Пили са "соево лате" , от павилиончето на Магърдич в мола и са се превъзбудили....
13:51 02.02.2026
14 Питане
13:54 02.02.2026
15 Някакъв
13:58 02.02.2026
16 зевзек
До коментар #4 от "винету-туу -туу":не си прав, САЩ пресичат Мисисипи през 1804, това си е 19 век, Дивия Запад се усвоява през 19 век, при нас явно е по диво, отколкото при тях
14:03 02.02.2026
17 Мечката Гечка
14:03 02.02.2026
18 Куентин Тарантино
14:03 02.02.2026