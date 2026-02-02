Новини
Откриха три трупа в хижа край Петрохан

Откриха три трупа в хижа край Петрохан

2 Февруари, 2026 13:44 1 790 18

  • петрохан-
  • три трупа-
  • хижа-
  • стрелба

Има данни за стрелба

Откриха три трупа в хижа край Петрохан - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

За зловеща находка в Стара планина съобщи "Телеграф". Три тела са открити в хижа в района на Петрохан, а полицията е накрак и изяснява причините за трагедията.

Сигналът за ужасяващото откритие е подаден днес, като на място незабавно са изпратени екипи на МВР. Районът е отцепен, а огледът тепърва започва, научи "Телеграф

По първоначална информация има данни за стрелба, което отваря тежки версии – тройно убийство или убийство, последвано от самоубийство. Към момента органите на реда не дават повече подробности.

Криминалисти и следователи работят по случая, като се очаква официална информация след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.


