Синът на Хубчев отива в Бундеслигата

Главният скаут на ЦСКА 1948 Виктор Хубчев напусна изнендващо клуба.

Новината съобщи спонсорът на "червените" Цветомир Найденов в социалните мрежи. Той призна, че синът на легендата Петур Хубчев се връща в Германия, където ще работи в клуб от Първа или Втора Бундеслига.

"След 2 години работа в ЦСКА, Валери Хубчев отива като скаут в Бундеслигата или Втора Бундеслига… има предложения от различни клубове😉👍 Успех, Майсторе!"