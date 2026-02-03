Новини
Спорт »
Бг футбол »
Синът на Хубчев отива в Бундеслигата

Синът на Хубчев отива в Бундеслигата

3 Февруари, 2026 16:45 625 0

  • цска 1948-
  • виктор хубчев-
  • футбол

Ключова раздяла в ЦСКА 1948

Синът на Хубчев отива в Бундеслигата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Главният скаут на ЦСКА 1948 Виктор Хубчев напусна изнендващо клуба.

Новината съобщи спонсорът на "червените" Цветомир Найденов в социалните мрежи. Той призна, че синът на легендата Петур Хубчев се връща в Германия, където ще работи в клуб от Първа или Втора Бундеслига.

"След 2 години работа в ЦСКА, Валери Хубчев отива като скаут в Бундеслигата или Втора Бундеслига… има предложения от различни клубове😉👍 Успех, Майсторе!"


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ