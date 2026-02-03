Синът на Хубчев отива в Бундеслигата

Главният скаут на ЦСКА 1948 Виктор Хубчев напусна изнендващо клуба.
Новината съобщи спонсорът на "червените" Цветомир Найденов в социалните мрежи. Той призна, че синът на легендата Петур Хубчев се връща в Германия, където ще работи в клуб от Първа или Втора Бундеслига.
"След 2 години работа в ЦСКА, Валери Хубчев отива като скаут в Бундеслигата или Втора Бундеслига… има предложения от различни клубове😉👍 Успех, Майсторе!"
