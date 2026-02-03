Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Няколко версии за трите трупа на Петрохан - от убийство, до ритуално самоубийство

3 Февруари, 2026 07:53, обновена 3 Февруари, 2026 06:58 4 972 52

  • петрохан-
  • трупове-
  • разследване

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление

Няколко версии за трите трупа на Петрохан - от убийство, до ритуално самоубийство - 1
Снимка: БНР
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”, където вчера по обед бяха намерени телата на трима мъже, научи "По света и у нас".

В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.


България
  • 1 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Полицията е държала затворени в хижата тримата изчезнали от Наглите и ги е екзекутирала

    06:59 03.02.2026

  • 2 Мечо ПУХ

    63 1 Отговор
    Най опитните - ритуално самоубийство.

    Коментиран от #13

    07:00 03.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    60 2 Отговор
    Наглите се самоубили ритуално.хи хи хи

    07:00 03.02.2026

  • 4 Кажете

    69 1 Отговор
    кои са жертвите,а ние ще ви кажем останалото.

    07:00 03.02.2026

  • 5 Милене

    60 3 Отговор
    Хижата е на гербаджията Искра Фидосова.

    07:01 03.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    79 1 Отговор
    Застреляни в главата а шефът на МВР София каза че не знае от какво са умрели.Егати шефа

    Коментиран от #25

    07:01 03.02.2026

  • 7 Натравяне с олово

    42 0 Отговор
    На екзекуция прилича.

    07:04 03.02.2026

  • 8 Хазайна, Наемателя на хижата знае!

    29 0 Отговор
    Миграни, или Българи са Починалите???

    07:06 03.02.2026

  • 9 жаки чан

    36 1 Отговор
    Ритуала е бил единия да каже за растрел и се гръмват. Колко пари за полиция и прокуратура! За да ти кажат нещо което е фантази.

    07:14 03.02.2026

  • 10 хмм

    13 8 Отговор
    Дървената мафия са ги утрепали.

    07:15 03.02.2026

  • 11 Боруна Лом

    37 3 Отговор
    МЪКААА! ПРОКУРОРКАТА МНОГО ЯКА ,БЕ!

    Коментиран от #15

    07:19 03.02.2026

  • 12 НЕ Е СМЕШНО

    32 0 Отговор
    Но да разследваш ритуално самоубийство!?!?!?

    07:20 03.02.2026

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мечо ПУХ":

    Клоуни 😂😂😂😂😂Секта някаква, Давидова клонка!😂😂😂😂

    07:21 03.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бистра

    29 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Каква мисъл, каква реч, какъв изказ...Тая дали е прочела две книги в живота си.? Тя се запъва, тя се чуди и мае след втората дума, коя да бъде третата....
    Дайтв и едно листче да си прочете словото. Ама преди товя да си го прочете поне няколко пъти сама, за да не се излага много!

    Коментиран от #18, #33, #43

    07:28 03.02.2026

  • 16 баба

    18 1 Отговор
    Таен Натов ски обект!

    07:30 03.02.2026

  • 17 ПО ВРЕМЕТО НА БОКО

    30 0 Отговор
    Над 150 от най-важните мутри се самоубиха ритуално за няколко месеца. Затова нямаше разследване.

    Коментиран от #52

    07:31 03.02.2026

  • 18 Боруна Лом

    23 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бистра":

    ЯВНО СА Я СВАЛИЛИ ОТ НЯКОЯ ВИЛА ПО ВРЕМЕ НА КУПОН! ВИЖДА СЕ,ЧЕ Е КУХА ЛЕЙКА, НО ,,ПРОБИВ НА,,!ЛЕК ДЕН И УСПЕХ НА ВАС!

    07:32 03.02.2026

  • 19 инспекрор Дюдю

    20 0 Отговор
    Инцидента е станаш при неправилно боравене с огнестрвлно оръжие! Единия го е почиствал то е гръмнало и уцелило единия в главата минало през другия рекоширало и ударило третия!

    07:32 03.02.2026

  • 20 САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..

    27 0 Отговор
    Неща които нямат никакво значение за нас ЗАЩО СИРЕНЕТО Е ФАЛШИВО ЗАЩО ТОКА Е СКЪП Горивата храните всичко...аман от БНТ нова бТВ само Брътвежи....

    07:33 03.02.2026

  • 21 Цяла

    20 1 Отговор
    нощ "работили" и ей , на какво измътили .

    07:35 03.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1488

    16 3 Отговор
    еврото и демокрацията взеха поредните жертви

    07:38 03.02.2026

  • 24 MBP Пикчърс

    18 0 Отговор
    представя...

    07:39 03.02.2026

  • 25 Ха ха ха

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    По телевизУра чух една мисирка да ни съобщава от мястото на събитието , че полицията разследвала сигнал за три трупа в хижата със СЛЕДИ ОТ ОГНЕСТРЕЛНИ РАНИ. Представяте ли си каква простотия! Застреляни в главите с хубави големи дупки наричат следи от огнестрелно оръжие.

    Коментиран от #32, #40

    07:41 03.02.2026

  • 26 Какво разследва Полицията от Годеч на

    26 0 Отговор
    Петрохан??? Канала за Сърбия явно минава от там! Берковската Полиция би трябвало да знае и Наемателя и дали е ползвана хижата за Депо!? Дали нее наемателя някой Милиционеро- Полицай в Пенсия? Така говорят в Берковица на Пазара!

    07:41 03.02.2026

  • 27 Бар в дивия запад

    16 0 Отговор
    Четирима са играли покер. Четвъртият е застрелял и обрал другите трима. Запалил е заведенеито да заличи следите.

    07:43 03.02.2026

  • 28 кой му дреме

    12 1 Отговор
    прах в очите на ората като шуменската пантера Пинко

    а помните ли вчера че
    двамата санкционирани 🎃🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка

    07:47 03.02.2026

  • 29 кой му дреме

    12 0 Отговор
    прах в очите на ората като шуменската пантера Пинко

    а помните ли вчера че
    двамата санкционирани 🎃🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка

    07:48 03.02.2026

  • 30 пешо

    21 1 Отговор
    не се знае кой са убитите но се разпитват техни близки и познати

    Коментиран от #42

    07:49 03.02.2026

  • 31 КЪДЕ Е МВР

    5 0 Отговор
    ТЕЗИ СА СИ РАЗИГРАВАЛИ КОНЯ КАКТО ИСКАТ ВИКАЙТЕ БИБИ ДА РАЗКРИЕ УБИЙСТВОТО .

    07:51 03.02.2026

  • 32 "опитен разследващ":

    18 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Мдаа, при това положение хипотезата за отравяне отпада!🤥Също и тази за удавяне!🤥🤥

    07:55 03.02.2026

  • 33 Софин Маринов

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бистра":

    В нашата фирма такива не ги взимат за да мислят, предполагам че и по другите фирми е така.

    07:55 03.02.2026

  • 34 Копейка

    3 9 Отговор
    За левъ ша се беся!

    07:57 03.02.2026

  • 35 БАРС

    4 0 Отговор
    МОЖЕ ДА Е НЯКОЙ ГЕЙСКИ РЕВНОСТЕН "РИТУАЛ".

    07:58 03.02.2026

  • 36 Ритуално самоубийство

    14 0 Отговор
    По три куршума в гърба... И контролен в главата...

    07:59 03.02.2026

  • 37 Закон

    10 1 Отговор
    Три следи: мокри поръчки, наркотици, трафик на хора.

    08:02 03.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Никой

    13 0 Отговор
    Колкото разкриха сетрите "Белнейски".

    Ще разкрият - "дедовия".

    08:05 03.02.2026

  • 40 Три повече от две

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Важно е да се подчертае! Три безжизнени трупа! Което е убийство на повече от две лица!

    08:06 03.02.2026

  • 41 "От местопрестъплението: Петрохан"

    14 0 Отговор
    Ритуално, тройно мъжко самоубийство на 2-ри февруари.

    08:08 03.02.2026

  • 42 много труден български език еййй!!!

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "пешо":

    ….коЙ са убитите…????

    08:11 03.02.2026

  • 43 Остап Бендер

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бистра":

    Тази ако и дадат да направи преразказ, което го правят децата в 3-4 клас, едва ли ще хване повече от 3+!
    Съмнявам се дори,че може и да пише!

    08:12 03.02.2026

  • 44 Общи приказки

    9 0 Отговор
    Кажете им имената, какво криете?

    08:12 03.02.2026

  • 45 Истината

    10 0 Отговор
    За недоверието в държавата е ,че винаги версията е супер глупава . Много сте далече от нашите западните съюзници по отношение на манипулиране и прикриване на истината.

    08:16 03.02.2026

  • 46 Версията е..

    6 0 Отговор
    Нещо като качи се в асансьора и ИЗЧЕЗНА в НЕисвестна посока.. 🙈😂😂

    08:19 03.02.2026

  • 47 дядото

    7 0 Отговор
    колкото повече се опитвам да мисля по случая,толкова повече се убеждавам.горе е забъркана огромна каша,м. б. с участие на службите.опита на русата прокурорка и шефа на полицията да прикрият истината и да мрънкат е показателен.накрая ще излезе и срамът ще е голям.

    08:20 03.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 шопа

    6 0 Отговор
    "опазвали околната среда!!!"...
    Частно-държавна мафия!
    Заградили половината балкан с бариери и камери. Тъпкани с оръжие, искат лични карти!!!
    Чиста бандитска бърлога покровителствана от хора с власт!
    Не са много бандитите които искат лична карта на гранична полиция!!!
    Пак ще прикрият всичко защото явно има замесени големи "хора" с власт!

    08:30 03.02.2026

  • 50 жоро

    1 0 Отговор
    Кмета на селото каза че са заградили доста повече отколкото е имота т.е. заграбили са общински гори и са блокирали маршрута Ком-Емине. Камери, огради, оръжия, огромни кучета, бариери, искат лични карти и гонят всеки.
    Това не е дружество за "опазване на околната среда" а мафиотска крепост и то под чадъра на много властни хора!
    Нищо чудно да се окаже "публично-частно партньорство" между наши и чужди служби и картели! В предвид професионално изградената охрана, там се е "играело" на високо ниво. А тия с дупките в главите абсурд да са големите риби в това блато там.

    08:42 03.02.2026

  • 51 Ами играли са...

    1 0 Отговор
    на руска рулетка. Там е най бързият и къс канал на дрогата за западна Европа. А и "Соколът" -Феслийски има големи заградени площи горе по Берковско, питайте кметът на Бирковица, ако има яко правосъдие ще признае всичко

    08:43 03.02.2026

  • 52 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ПО ВРЕМЕТО НА БОКО":

    Аха,и фатмака беше по същото време.

    08:44 03.02.2026