Няколко версии за трите трупа на Петрохан - от убийство, до ритуално самоубийство

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”, където вчера по обед бяха намерени телата на трима мъже, научи "По света и у нас".
В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.
Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.
Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.
