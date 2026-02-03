Тежък удар за Хамилтън преди старта на новия сезон във Формула 1

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън ще започне новата кампания с важна промяна в своя най-близък кръг. Британецът отново се раздели със своя дългогодишен мениджър Марк Хайнс, с когото работеше с известни прекъсвания от 2016 година насам. Решението за раздялата дойде в момент, в който целият керван се подготвя за откриването на сезона в Австралия.

Информацията на вестник The Daily Mail гласи, че причината за това решение е предложение от страна на Кадилак. Хайнс е приел да започне работа в новия проект на американската марка, която подготвя влизането си във Формула 1, макар все още да не беше ясно каква точно ще бъде неговата роля там.

Марк Хайнс е изключително опитна фигура в моторните спортове, като през 1999 година спечели титлата в британската Формула 3 след битки с пилоти като Дженсън Бътън.

В годините след това той премина през различни шампионати, преди да поеме управлението на компанията Project 44, която движи бизнес аспектите в кариерата на Хамилтън.

Двамата са близки приятели още от времето им в малките формули и при предишната им раздяла също запазиха добрия тон в отношенията си.