Новини
Крими »
За незаконно оръжие и служебни злоупотреби: Бивш шеф на КАТ-Благоевград получи две години условно

За незаконно оръжие и служебни злоупотреби: Бивш шеф на КАТ-Благоевград получи две години условно

3 Февруари, 2026 12:26 918 7

  • шеф-
  • кат-
  • благоевград-
  • данаил стоицов

Между март и 22 май 2018 г. в служебния си кабинет той е държал незаконно пистолет „Макаров“ и 43 патрона

За незаконно оръжие и служебни злоупотреби: Бивш шеф на КАТ-Благоевград получи две години условно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С окончателно решение Върховен касационен съд потвърди присъдата срещу бившия началник на „Пътна полиция“ в Благоевград Данаил Стоицов. Делото е за незаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси, както и за системно нарушаване на служебните задължения с цел облагодетелстване на търговски дружества – действия, довели до значителни щети за държавата, посочи бТВ.

От 2016 г. Стоицов е заемал поста главен инспектор и ръководител на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Благоевград. В ресора му са били организацията и контролът на пътната безопасност, както и отговорността за служебните автомобили и оборудването.

Пистолет в кабинета

Между март и 22 май 2018 г. в служебния си кабинет той е държал незаконно пистолет „Макаров“ и 43 патрона. Оръжието е било собственост на частно лице и е съхранявано в нарушение на закона – факт, който съдът приема като доказан.

Паралелно с това, в периода февруари-май 2018 г., Стоицов е разпореждал полицейски съпроводи на тежкотоварни и извънгабаритни машини по републиканската и общинската пътна мрежа в областта. Ескортите са осигурявани без задължителните разрешения от Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините, без платени такси и без договори. За целта са били отклонявани автопатрули от основната им работа – контрола на движението.

Според съда тези действия са донесли облага за частни фирми за сметка на държавата и са нанесли имуществени и неимуществени вреди на АПИ и МВР, включително подкопаване на авторитета на контролните органи.

По обвинението, че е искал и приемал пари във връзка с издаването на регистрационни табели, Стоицов е оправдан. Съдът приема, че в тази част става дума за тежко дисциплинарно нарушение, а не за доказан подкуп. Прокуратурата е протестирала оправдателния извод, но без успех.

Софийски апелативен съд, а сега и ВКС, оставят в сила присъдата на Окръжен съд – Благоевград: две години лишаване от свобода, отложени с тригодишен изпитателен срок. Освен това Стоицов е дисциплинарно уволнен, а служебното му правоотношение с МВР е прекратено.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    12 1 Отговор
    Така действат мутрите герберски - Ваньо остави Мишо бирата

    12:35 03.02.2026

  • 2 КАТ аванта

    8 1 Отговор
    "Гарван, гарвану око не вади"😉

    12:46 03.02.2026

  • 3 Кирил

    6 0 Отговор
    Много е, все пак той е човек на тиквата и е завзел много пара.

    12:55 03.02.2026

  • 4 Айзомби

    3 0 Отговор
    ХХахах Условно!?!?!.За дали клетва хора (като полицай , политици и т.н) присъдата трябва да е доживотен (понеже нямаме смъртно наказание в БГ).Не да им давате в най-добрия случей условни или уволнени дисциплинарно!!!

    13:14 03.02.2026

  • 5 тикви и свини !!

    5 0 Отговор
    А нали знаете кой се е обадил да е осъден условно ,вместо да лежи поне пет години !!

    13:20 03.02.2026

  • 6 Дота

    1 0 Отговор
    пари са му прибрали на катаджията , за тази условна!

    13:42 03.02.2026

  • 7 Знаещ

    0 0 Отговор
    Учудвам се, че въобще е стигнало делото до съда. Обикновено, се прикриват нещата още в прокуратурата

    13:43 03.02.2026