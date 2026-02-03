За незаконно оръжие и служебни злоупотреби: Бивш шеф на КАТ-Благоевград получи две години условно

С окончателно решение Върховен касационен съд потвърди присъдата срещу бившия началник на „Пътна полиция“ в Благоевград Данаил Стоицов. Делото е за незаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси, както и за системно нарушаване на служебните задължения с цел облагодетелстване на търговски дружества – действия, довели до значителни щети за държавата, посочи бТВ.

От 2016 г. Стоицов е заемал поста главен инспектор и ръководител на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Благоевград. В ресора му са били организацията и контролът на пътната безопасност, както и отговорността за служебните автомобили и оборудването.

Пистолет в кабинета

Между март и 22 май 2018 г. в служебния си кабинет той е държал незаконно пистолет „Макаров“ и 43 патрона. Оръжието е било собственост на частно лице и е съхранявано в нарушение на закона – факт, който съдът приема като доказан.

Паралелно с това, в периода февруари-май 2018 г., Стоицов е разпореждал полицейски съпроводи на тежкотоварни и извънгабаритни машини по републиканската и общинската пътна мрежа в областта. Ескортите са осигурявани без задължителните разрешения от Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините, без платени такси и без договори. За целта са били отклонявани автопатрули от основната им работа – контрола на движението.

Според съда тези действия са донесли облага за частни фирми за сметка на държавата и са нанесли имуществени и неимуществени вреди на АПИ и МВР, включително подкопаване на авторитета на контролните органи.

По обвинението, че е искал и приемал пари във връзка с издаването на регистрационни табели, Стоицов е оправдан. Съдът приема, че в тази част става дума за тежко дисциплинарно нарушение, а не за доказан подкуп. Прокуратурата е протестирала оправдателния извод, но без успех.

Софийски апелативен съд, а сега и ВКС, оставят в сила присъдата на Окръжен съд – Благоевград: две години лишаване от свобода, отложени с тригодишен изпитателен срок. Освен това Стоицов е дисциплинарно уволнен, а служебното му правоотношение с МВР е прекратено.