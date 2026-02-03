15-годишен открадна кола с включен двигател в Нови пазар и си спретна гонка с полицията

15-годишен младеж от Нови пазар е задържан за кражба на автомобил, информират от полицията в Шумен. Около 9:45 часа тази сутрин жител на Каспичан спрял пред хранителен магазин в града. Оставил автомобила с включен двигател.

Още преди да влезе в търговския обект, видял как колата потегля. Подаден е веднага сигнал чрез телефон 112. Мъжът съобщил, че водачът е видимо младо момче и се движи към изхода на града.

Сигналът е подаден към всички екипи. Минути по-късно в Нови пазар полицейски служители засекли автомобила в централната част на града. Подали звуков и светлинен сигнал на водача, но той не спрял, ускорил и продължил.

Последван е от екипите, като малко по-късно пътните полицаи успели да го спрат така, че да не създава предпоставки за настъпване на произшествия с останалите участници в пътното движение.

При спиране установили, че зад волана е 15-годишен местен жител, а до него на дясната седалка било още едно момче на 13 години - също от Нови пазар.

След като извършил кражбата, непълнолетният минал през едно от училищата в Нови пазар, взел свой приятел и решили да се повозят.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Момчето не е криминално проявено, но има данни, че е управлявал автомобила на бащата на свой приятел.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Образувано е досъдебно производство. Автомобилът е върнат на собственика.