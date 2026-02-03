Вземете 50% отстъпка за хостинг от

15-годишен открадна кола с включен двигател в Нови пазар и си спретна гонка с полицията

15-годишен открадна кола с включен двигател в Нови пазар и си спретна гонка с полицията

3 Февруари, 2026 16:48

15-годишен открадна кола с включен двигател в Нови пазар и си спретна гонка с полицията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15-годишен младеж от Нови пазар е задържан за кражба на автомобил, информират от полицията в Шумен. Около 9:45 часа тази сутрин жител на Каспичан спрял пред хранителен магазин в града. Оставил автомобила с включен двигател.

Още преди да влезе в търговския обект, видял как колата потегля. Подаден е веднага сигнал чрез телефон 112. Мъжът съобщил, че водачът е видимо младо момче и се движи към изхода на града.

Сигналът е подаден към всички екипи. Минути по-късно в Нови пазар полицейски служители засекли автомобила в централната част на града. Подали звуков и светлинен сигнал на водача, но той не спрял, ускорил и продължил.

Последван е от екипите, като малко по-късно пътните полицаи успели да го спрат така, че да не създава предпоставки за настъпване на произшествия с останалите участници в пътното движение.

При спиране установили, че зад волана е 15-годишен местен жител, а до него на дясната седалка било още едно момче на 13 години - също от Нови пазар.

След като извършил кражбата, непълнолетният минал през едно от училищата в Нови пазар, взел свой приятел и решили да се повозят.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Момчето не е криминално проявено, но има данни, че е управлявал автомобила на бащата на свой приятел.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Образувано е досъдебно производство. Автомобилът е върнат на собственика.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мими Кучева🐕

    4 6 Отговор
    Респект за младежа! По- достоен е за гадже на Крисия,от онова недоразумение Колето с тротинетката!🤣🤗👍

    16:50 03.02.2026

  • 2 Холивуд ти, туууууу

    4 3 Отговор
    Пускайте многократно филма ,,Бързи и яростни 1, 2, 3,,,, 10" и се чудете какво става с младежите ни. Средствата за информация възпитават и опорочават подрастващите.

    16:55 03.02.2026

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Утре този пацан може да се качи на Ф16ката да направи няколко кръгчета.

    17:06 03.02.2026

  • 4 Софийски селянин,

    3 1 Отговор
    Трябва да глобят и собственика че си е оставил колата без надзор и отключена с ключ на кормилото..

    17:12 03.02.2026

  • 5 Дервишоглу

    2 0 Отговор
    Да не закачат момчето. То ще е бъдещия премиер на кенефа.

    17:16 03.02.2026

  • 6 демократ

    1 0 Отговор
    В психодиспансера няколко инжекциики за успокояване.

    17:28 03.02.2026