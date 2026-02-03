Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обвиняем за смъртта на сина на бизнесмен от Мадан остава в ареста

3 Февруари, 2026 13:37 877 5

Обвиняем за смъртта на сина на бизнесмен от Мадан остава в ареста - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативен съд – Пловдив потвърди отказа на Смолянския окръжен съд да промени мярката за неотклонение "задържане под стража“ в по-лека спрямо обвиняемия Ш. М.

Срещу него и още трима младежи е повдигнато обвинение за това, че на 26.11.2025 г. около 22:05 часа в град Мадан, на ул.“Перелик“ срещу Винпром град Мадан, до сградата на "Медина“ ООД, умишлено са умъртвили К. К. от гр. Мадан. Повод за започване на разследването е получен сигнал на тел. 112, че около 22:10 часа на посоченото място е възникнал скандал и се вика, и стреля, като е съобщено за паднало лице в реката, което е безжизнено.

В апелативния съд делото се разгледа по жалба на Ш. М.

Апелативният съд прецени, че за Ш. М. остава в сила обосновано подозрение, че е съпричастен към престъплението, в което е обвинен, а именно причиняване на смърт в съучастие с други лица. Съдът прие, че от материалите по делото става ясно, че обвиняемият е оказал съдействие на разследващите, като е дал обяснения, но в тях се открива и защитна позиция на Ш. М.

Съдът счита, че разследването по случая върви с добър темп. Няма нови обстоятелства по делото. Има изготвена видео-техническа експертиза на записите от камерите на близкото предприятие. Апелативният съд намира, че от събраните до момента доказателства, от механизма на извършване на престъплението и данните за участието на Ш. М. е налице опасност от извършване на престъпление и укриване при една по-лека мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.

Припомняме, че Коцето, който е син на бизнесмена Кабаджов, бе пребит до смърт от група млади мъже от Черноочене и Кърджали.

Към момента трима от тях са в ареста с най-тежката мярка за неотклонение – Шабан М., както и братята Байрям и Наим М. Има привлечен и четвърти обвиняем – Дениз М., който е с условна присъда за опит за убийство.


България
  • 1 Китай

    4 1 Отговор
    При нас щеше да са приключени отдавна

    13:44 03.02.2026

  • 5 МП4

    12 0 Отговор
    Второзаконие 5:21 - Не пожелавай жената на ближния ,нито да пожелаваш къщата на ближния, нито нивата му и т.н. Рано или късно ставаш пушчено месо заради греха си. . Въпрос на време ÷

    14:07 03.02.2026