В опит да охлади нарастващото вътрешно напрежение! Урсула фон дер Лайен затяга редиците в Европейската комисия

3 Февруари, 2026 16:40 1 146 45

Инициативата идва след поредица от оплаквания за забавено разпространение на ключови теми и след напрегнати размени на реплики по време на заседания на колегията

В опит да охлади нарастващото вътрешно напрежение! Урсула фон дер Лайен затяга редиците в Европейската комисия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен свиква среща на колегията от европейски комисари на 4 февруари в Льовен, в опит да охлади нарастващото вътрешно напрежение и да подобри начина на работа в институцията, съобщиха представители на Комисията.

Срещата е отворена за всички комисари, но присъствието не е задължително, според служител, участвал в организацията. Инициативата идва след поредица от оплаквания за забавено разпространение на ключови теми и след напрегнати размени на реплики по време на заседания на колегията, казват осем служители от различни кабинети, разговаряли с "Политико" при условие за анонимност.

Макар официалният фокус на срещата да е върху конкурентоспособността, в дневния ред са включени и теми за "геополитиката в настоящия контекст и методите на работа на Европейската комисия", заяви заместник-главният говорител на Комисията Ариана Подеста. Специален гост ще бъде управляващият директор на Международния валутен фонд и бивш вицепрезидент на Комисията Кристалина Георгиева.

Дискусиите за методите на работа са предизвикани от това, което служители в централата на Комисията - Берлемон - описват като необичайно напрегната атмосфера. Според четирима служители искрата е бил остър разговор в началото на декември между комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен и изпълнителния вицепрезидент Тереза Рибера по време на заседание на колегията.

И двамата отказаха коментар, но служители разказват, че Йоргенсен е повишил тон, а спорът е възникнал около екологичен документ. Йоргенсен ще присъства на срещата, докато от екипа на Рибера не са отговорили.

Според източници, напрежението е било свързано и с ускореното придвижване на досиета. За да бъде включен даден документ в дневния ред, изпълнителният вицепрезидент трябва да "натисне бутона". Рибера е решила да изчака с екологичния омнибус - пакет за опростяване на зелените правила - което е довело до сблъсък с Йоргенсен.

Раздразнението сред кабинетите се засилва и от практиката документи да се изпращат в последния момент. "Това ни пречи да работим професионално", каза един служител. "Разбира се, че се случват извънредни ситуации, но това не може да бъде норма."

Недоволството е достигнало връх през юли, когато данни по дългосрочния бюджет на ЕС са били споделени с комисарите само часове преди представянето. Макар това да е било обяснено като мярка срещу изтичане на информация, подходът е задълбочил напрежението, твърдят източници.

Подобни търкания има и между други комисари, включително между изпълнителния вицепрезидент Стефан Сежурне и комисаря по здравеопазването Оливер Вархели около Закона за биотехнологиите. Двама служители твърдят, че поведението на Вархели понякога се възприема като провокативно.

Според служители, конфликтите се подсилват от силно централизирана система, в която ключови решения минават през кабинета на Фон дер Лайен. "В Комисията има много повече вътрешни борби, отколкото човек би си помислил", каза служител на Комисията.

Фон дер Лайен не е отговорила на искания за коментар. Срещата в Льовен предхожда срещата на лидерите на ЕС за конкурентоспособността на 12 февруари.


Белгия
