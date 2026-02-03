В опит да охлади нарастващото вътрешно напрежение! Урсула фон дер Лайен затяга редиците в Европейската комисия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен свиква среща на колегията от европейски комисари на 4 февруари в Льовен, в опит да охлади нарастващото вътрешно напрежение и да подобри начина на работа в институцията, съобщиха представители на Комисията.
Срещата е отворена за всички комисари, но присъствието не е задължително, според служител, участвал в организацията. Инициативата идва след поредица от оплаквания за забавено разпространение на ключови теми и след напрегнати размени на реплики по време на заседания на колегията, казват осем служители от различни кабинети, разговаряли с "Политико" при условие за анонимност.
Макар официалният фокус на срещата да е върху конкурентоспособността, в дневния ред са включени и теми за "геополитиката в настоящия контекст и методите на работа на Европейската комисия", заяви заместник-главният говорител на Комисията Ариана Подеста. Специален гост ще бъде управляващият директор на Международния валутен фонд и бивш вицепрезидент на Комисията Кристалина Георгиева.
Дискусиите за методите на работа са предизвикани от това, което служители в централата на Комисията - Берлемон - описват като необичайно напрегната атмосфера. Според четирима служители искрата е бил остър разговор в началото на декември между комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен и изпълнителния вицепрезидент Тереза Рибера по време на заседание на колегията.
И двамата отказаха коментар, но служители разказват, че Йоргенсен е повишил тон, а спорът е възникнал около екологичен документ. Йоргенсен ще присъства на срещата, докато от екипа на Рибера не са отговорили.
Според източници, напрежението е било свързано и с ускореното придвижване на досиета. За да бъде включен даден документ в дневния ред, изпълнителният вицепрезидент трябва да "натисне бутона". Рибера е решила да изчака с екологичния омнибус - пакет за опростяване на зелените правила - което е довело до сблъсък с Йоргенсен.
Раздразнението сред кабинетите се засилва и от практиката документи да се изпращат в последния момент. "Това ни пречи да работим професионално", каза един служител. "Разбира се, че се случват извънредни ситуации, но това не може да бъде норма."
Недоволството е достигнало връх през юли, когато данни по дългосрочния бюджет на ЕС са били споделени с комисарите само часове преди представянето. Макар това да е било обяснено като мярка срещу изтичане на информация, подходът е задълбочил напрежението, твърдят източници.
Подобни търкания има и между други комисари, включително между изпълнителния вицепрезидент Стефан Сежурне и комисаря по здравеопазването Оливер Вархели около Закона за биотехнологиите. Двама служители твърдят, че поведението на Вархели понякога се възприема като провокативно.
Според служители, конфликтите се подсилват от силно централизирана система, в която ключови решения минават през кабинета на Фон дер Лайен. "В Комисията има много повече вътрешни борби, отколкото човек би си помислил", каза служител на Комисията.
Фон дер Лайен не е отговорила на искания за коментар. Срещата в Льовен предхожда срещата на лидерите на ЕС за конкурентоспособността на 12 февруари.
2 И Киев е Руски
Коментиран от #37
16:42 03.02.2026
3 гост
Коментиран от #15, #17, #33
16:43 03.02.2026
4 Не така
16:43 03.02.2026
5 Мими Кучева🐕
Коментиран от #34
16:43 03.02.2026
6 Ванга
Че останесамо България оти не покривакритериите за излизане.
16:44 03.02.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #12, #26, #29
16:44 03.02.2026
8 Атина Палада
16:45 03.02.2026
9 И Киев е Руски
Коментиран от #16
16:45 03.02.2026
10 Подпис на Урсула
Коментиран от #38
16:46 03.02.2026
11 Тов Сталин
Но не претендирах за демокрация.
16:48 03.02.2026
13 604
16:49 03.02.2026
14 Maнчо
16:49 03.02.2026
15 Атина Палада
До коментар #3 от "гост":Няма да оцелее и с тях и без тях! Прекалено много вече е в блатото..Затова сега се разпада на ....те му викат - две скорости.
Коментиран от #23
16:49 03.02.2026
16 точен
До коментар #9 от "И Киев е Руски":коментар
16:50 03.02.2026
17 Урсула губи властта
До коментар #3 от "гост":затова увеличава деспотизма и терора
Коментиран от #25, #41
16:50 03.02.2026
18 Инокентий III
16:52 03.02.2026
19 Аз обаче още съм в голяма дилема
16:55 03.02.2026
20 Олеееее......
16:58 03.02.2026
21 Ами
ЕЦБ ни отказа заем.
Ще пробваме с МВФ.
17:02 03.02.2026
22 Сатана Z
17:03 03.02.2026
23 да де
До коментар #15 от "Атина Палада":ама да не викаме рогатия ....
щото и за Хитлер никой не е вярвал,
ама двуцифрено число години е дърпал конците ...
17:05 03.02.2026
24 Леко малоумно е
17:06 03.02.2026
25 И да загуби
До коментар #17 от "Урсула губи властта":нищо няма да се промени, ще я замести Кая Калас.
17:07 03.02.2026
27 Истината:
който Брюксел и Урсула се опитват да омаловажат, но вече не може да скрие.
Мощно шествие под наслов „Frexit“ премина през центъра на френската столица,
а скандиранията бяха директни, груби и без дипломатичен филтър – „Върнете ни парите!“.
Протестиращите персонално насочиха гнева си срещу Урсула фон дер Лайен и
Володимир Зеленски, обвинявайки европейските институции,
че превръщат националните бюджети във финансови донори за чужди конфликти и геополитически авантюри.
17:10 03.02.2026
28 Кой ще е затегнатият?
Коментиран от #32
17:10 03.02.2026
29 Крепостно селячество
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Монголяк ква руска цивилизация, до 18 век за ви продавали за кози и добитък.
17:11 03.02.2026
30 ТрАмп
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 или по-малко години.
17:12 03.02.2026
31 Ще стяга тя....
17:13 03.02.2026
32 Затегнатият Бою
До коментар #28 от "Кой ще е затегнатият?":Съвсем са го стегнали.
17:14 03.02.2026
33 ЕС е глобалистка куха структура
До коментар #3 от "гост":и точно затова ще оцелее. На глобалистите нищо не им струва да го поддържат, а точат пари и ресурси от коренните жители на Европа. Няма как сами да си демонтират ЕС-а, това не е станалата им излишна антитеза СССР.
17:19 03.02.2026
35 Кристалина Георгиева
17:20 03.02.2026
36 ЕСССР
17:22 03.02.2026
37 Мнение
До коментар #2 от "И Киев е Руски":На вещиците (урсула, мецола, лагард, калас) колоноскопия ще им е като терапия!
Тези от това няма да възприемат!
Тия баби яги възприемат само от народна сопа!
Масово европейците да ги причакат някъде и да им проведат "вот на недоверие"!!!
Тогава ЕС има шанс за излизане от блатото!
Иначе направят ли го тоя съюз на две скорости (официално де, понеже и сега си е), единственият път на България ще бъде БУЛЕКСИТ!!!
Коментиран от #39
17:22 03.02.2026
38 Лешник с атом
До коментар #10 от "Подпис на Урсула":И след 5 минути Брюкселските зелки са на радиоактивна пепел.
Коментиран от #43
17:24 03.02.2026
39 Бъдете патриотари
До коментар #37 от "Мнение":Не пишете bulexit, а бълизход.
П.П. Изход за балъците липсва.
Коментиран от #44
17:25 03.02.2026
40 Уса
17:26 03.02.2026
41 Не се забелязва
До коментар #17 от "Урсула губи властта":Как и от кого я губи властта?
17:28 03.02.2026
42 Тази лэоша жена нека
Дао скъсване да затяга
Да започне эт себе си
Да си признае греховете в името нэ собственото си благополучие и в името на децата си да се оттегли от поста
Повече да не бере грях
Но, тя няма вяра.
17:30 03.02.2026
43 ...
До коментар #38 от "Лешник с атом":Много интересно откъде ще дойде този атом по Европа. Северна Корея и Русия няма де се пожертват с такъв удар. Кой имаш предвид, че ще използва ядрено оръжие срещу Европа ?
17:31 03.02.2026
44 Мнение
До коментар #39 от "Бъдете патриотари":Умишлено съм го писал на кирилица, щото е нарицателно!
Като напишете "Български изход" никой няма да ви разбере!
17:34 03.02.2026
45 Горски
Както Урсула каза, имаме инструменти за това! Не смеят да напишат ясно, че ни готвят единна държава. И разбира се пак, без да ни питат.
17:35 03.02.2026