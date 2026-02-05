Новини
Протест в Лом, пуснали блудстващия с деца срещу "подписка"

Протест в Лом, пуснали блудстващия с деца срещу "подписка"

5 Февруари, 2026

Стана ясно, че той е заплашвал децата

Протест в Лом, пуснали блудстващия с деца срещу "подписка" - 1
Хората заплашиха със саморазправа Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напрежение възникна в Лом заради блудствени действия спрямо малолетни, за които е обвинен жител на града и който към момента е с мярка "подписка", съобщава бТВ.

Сигнал за престъплението е извършен в последния ден на януари. Хората се организират много бързо с настояване извършителят да бъде изселен и задържан. Съдът му налага мярка „подписка“, но прокуратурата веднага след това решава да протестира това решение.

Недко, бащата на момичето, за което е подаден сигнал, разбира за случилото се от жена си.

„Детето с мен не иска да споделя. И е казало на жена ми“, казва той.

„Тя плачеше много, беше я страх от баща си - да сподели. На мен ми го каза, защото той е влязъл с претекст да търси мъжа ми за работа“, разказва Иванка.

„Много е уплашена, вечерно време се събужда, плаче... И просто е трагедия за мен и моето семейство. Не иска да чува нищо. Страх я е, че е на свобода. Искаме справедливост просто. Не само за нас, за всички деца. Сега е тук станало това. Като е на свобода, може да стане нещо друго“, коментира още майката на детето.

„След техния случай - детето не споделя на мен, споделя на вуйчо си. И аз веднага подадох сигнал“, разказва и Даниела, майка на друго потърпевшо дете.

Тя води дъщеря си на лекар и разбира какво се е случило. Мъжът заплашил момичето, че ако разкаже, ще запали къщата, ще пребие него, майка му и сестра му.

От съобщението на съда и прокуратурата става ясно, че мъжът е осъждан, но не се уточнява за какво.

Хора в Лом имат информация от полицаи, че мъжът си е признал – за няколко деца. Те не могат да си обяснят защо в този случай той е бил освободен с мярка „подписка“.

„Да си е на свобода, да си е вкъщи, при семейството си, да се храни добре, нормално. Като нормален човек, сякаш не е извършил нещо лошо“, коментират родители.

При един от предишните протести за малко да се стигне и до безредици.

„Аз съм човекът, който ги спря, за да няма безредици. Но сега не ги спирам. Сега аз обещавам, че от днешния протест нататък - къща, коли, каквото има, всичко ще бъде подпалено. И те повечето нямат работа тук в този град. Ако няма справедливост“, коментира жител.


  • 1 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор
    Ромите в Лом лъжат като цигани.

    Коментиран от #13

    11:59 05.02.2026

  • 2 мда

    15 0 Отговор
    Команч ли е бил тоя?

    12:00 05.02.2026

  • 3 Гост

    17 1 Отговор
    Поредния подкуп даден на съдията ..законът не е за всеки.

    Коментиран от #7

    12:00 05.02.2026

  • 4 Да вземат

    14 1 Отговор
    Да го натегнат този съдия или мръсника да си обърше мръсния в дете му!

    12:02 05.02.2026

  • 5 Линда

    12 1 Отговор
    Ром от лом

    12:02 05.02.2026

  • 6 Някой

    14 1 Отговор
    Да го кастрират. По старият начин. Да го направят евнух. И да го пратят на строежи като затворник.

    12:03 05.02.2026

  • 7 То преди време

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    В ломския съд имаше един доказан гей. Може т той да е същия или е нова звезда!

    12:04 05.02.2026

  • 8 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Родителите на децата са против тоя който им плаща тока да бъде арестуван

    12:13 05.02.2026

  • 9 Ром от Лом

    12 2 Отговор
    УТОЧНЯВАЙТЕ,ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ЦИГАНИ

    12:16 05.02.2026

  • 10 някой

    6 1 Отговор
    Някой разбра ли нещо от този пасквил?

    12:16 05.02.2026

  • 11 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    Чавето не е смеяло да каже докато аз не разбрах.Само това да чуете и ще разберете,че команчите решават междуплеменни проблеми.

    12:17 05.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Цигански разправии в една от четирите огромни ромски махали на Лом.

    12:18 05.02.2026

  • 13 Перник

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Па то там българе нема.

    Коментиран от #30

    12:19 05.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    „Аз съм човекът, който ги спря, за да няма безредици. Но сега не ги спирам. Сега аз обещавам, че от днешния протест нататък - къща, коли, каквото има, всичко ще бъде подпалено. И те повечето нямат работа тук в този град. Ако няма справедливост“, коментира жител.........
    ПРИМ@ ТИ!

    12:22 05.02.2026

  • 15 Мюмюн от съседното село

    7 0 Отговор
    Тамън са гу пуснали да зимат тез бащи на женскити чавета да гу трепят кът кучи

    12:24 05.02.2026

  • 16 604

    11 0 Отговор
    Демонасрацията ги направи тия извратеняци...саморазправа и трепане..помощ от меки китки не очаквайте..и те съ същите

    12:24 05.02.2026

  • 17 Докторантура на тема:

    7 0 Отговор
    Команч Педофил що е то и има ли почва у нас?Хи хи хи

    Коментиран от #18, #19

    12:24 05.02.2026

  • 18 Град Козлодуй

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Докторантура на тема:":

    Ако питате индусите какво е педофил ако един Ви каже-Аз ще стана корабче и ще Ви повозя по Дунав.

    12:27 05.02.2026

  • 19 Галина Колева

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Докторантура на тема:":

    Прочетете.малко история кои икакви са били команчите.Нищо общо нямат с циганите.

    Коментиран от #20

    12:28 05.02.2026

  • 20 Чукча читатель

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Галина Колева":

    Че тя педофилията знае ли човек къде ще се прояви?Тя не избира между команч,циганин,индус или французин.....Днес е при циганин от Лом- преди 500г. при Ташунко Боко от команчите.......знае ли човек.

    Коментиран от #25

    12:36 05.02.2026

  • 21 Ту-Туууу

    4 1 Отговор
    Палете целия Лом.Изгорете гнездото на осите.Така няма да има ни педофил-ни проблем!

    12:39 05.02.2026

  • 22 Механик

    5 2 Отговор
    Aко има доказателства, че тоя е маниак-педофил, не знам какво го бавят.
    Обаче на снимката не виждам нито един българин и се питам, дали до там стигна натовска и демократична България за малко над 30 години?

    Коментиран от #24, #28

    12:40 05.02.2026

  • 23 Седеф Кирчов

    5 0 Отговор
    Абе е една от маалите се говори,че майката е взела пари на ръка........ама не смее да каже,че ще я убият с камъки

    12:42 05.02.2026

  • 24 Сарафа

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Абе пак ли си подаде каската от танка?!Това са си наши Ломски работи.Не мешай,като не ти разбира гагата.Айде у лево да не ти палнем танка.

    Коментиран от #26

    12:44 05.02.2026

  • 25 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Чукча читатель":

    Да, педофилията няма националност. Проблем е, че някои етноси раждат по на 12 години, но това държавата не го намира за педофилия, а за етническа особеност. КУЛТУРНО наследство дето се вика.

    Коментиран от #27

    12:45 05.02.2026

  • 26 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сарафа":

    И ти ли си от тях?
    Значи не съм се заблуждавал.

    Коментиран от #29

    12:47 05.02.2026

  • 27 Чукча читатель

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Прав си.На това етностадо това им е вродено и е една от многото им колоритности.Тя държавата не я еня-а занимават Чукча .Аз доктор станах с тая колоритност.Колко още скрити таланти има в тази битност......Скори интервюирах една от тях дето на 26г. е прабаба.Това и в джунглата го няма.А после ревът,че имало "скриминация".

    12:52 05.02.2026

  • 28 Стенли

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Това за съжаление е така че България все повече се ци , гнизира но относно такива извратени хора ги има навсякъде по света същото както са убивали и измъчвали животни и са продавали клипове

    12:52 05.02.2026

  • 29 Сарафа

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    То тук сме си само такива.Българите фанаа гората отдавна.Не се мешай тука.Имаме си мешаре-ще реши и шъ съ опраим и без вас.

    12:54 05.02.2026

  • 30 Има един

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перник":

    ама му викат Стоян циганина.

    12:57 05.02.2026

  • 31 Седеф Кирчов

    2 1 Отговор
    Вуйчото на чавето,който е на 12 г. казва,че оня го е попитал как се казва.Чавето ми казало,че е Йесус а оня му дал фафла и му казал:Аз съм Господ ела тука да ти покажа нещо господно.И чавето се подлъгъло.Ние тук в Лом сме вярващи.Пастора ни е казвал,че Дявола подлъгва и изкушава.

    13:02 05.02.2026

  • 33 Тома

    1 1 Отговор
    Ами хубаво е направила прокуратурата че го е пуснала.Сега е момента да го хванат сопаджиите като му направят мечка и бой до последен дъх.

    14:06 05.02.2026

  • 34 Сюжет за нов Роман:

    1 1 Отговор
    Един от племето Апачи показал нещо на един от племето Команчи.Команча го погалил-Апача се накефил и те ти война между племената.Команчи ревът,Апаши ревът-по бетер от Турска сапунка.

    14:07 05.02.2026

  • 35 Само да попитам

    1 1 Отговор
    В Лом само индианци ли останаха вече?Да прекръстят маалата на Невада и ще си решат проблема като Монтана.

    Коментиран от #36

    14:09 05.02.2026

  • 37 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Само Сиукси на снимката бе.....чудя се в България ли съм или в хАмерика.То бива див-див Запад ама за 30 г. с тези индианци-минахме хАмерика бе!Докато Държавата не ги ограничи в раждаемоста и не ги отдели в резервати-ще се превърнем в Раджистан.

    14:30 05.02.2026

  • 38 Танас Бандера

    2 0 Отговор
    Пускайте един ксеноморф и ще Ви реши проблема.

    14:37 05.02.2026

  • 39 Перник

    2 0 Отговор
    У Северозападо само иданци бричед.Ужасен ужас!

    14:39 05.02.2026

  • 41 Ген.Хирж

    2 0 Отговор
    Напалм му е майката.Пускайте им напалм и проблема е решен.Така решихме проблема във Виетнам.Там ситуацията е като в Северозапада в Бг.

    15:11 05.02.2026

  • 42 Факт

    1 1 Отговор
    Някъде в мрежата прочетох , че скочил в Дунав и.....

    Коментиран от #43

    15:13 05.02.2026

  • 43 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Изплувал в Долни Цибър и се прибрал пеша.......

    15:24 05.02.2026

  • 48 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    БАП тист играл си с АДВЕН тист-всичкото Sиган от Северозападен Булгар-истан.Ха ха ха.Това е Лом.

    15:50 05.02.2026