Протест в Лом, пуснали блудстващия с деца срещу "подписка"

Напрежение възникна в Лом заради блудствени действия спрямо малолетни, за които е обвинен жител на града и който към момента е с мярка "подписка", съобщава бТВ.
Сигнал за престъплението е извършен в последния ден на януари. Хората се организират много бързо с настояване извършителят да бъде изселен и задържан. Съдът му налага мярка „подписка“, но прокуратурата веднага след това решава да протестира това решение.
Недко, бащата на момичето, за което е подаден сигнал, разбира за случилото се от жена си.
„Детето с мен не иска да споделя. И е казало на жена ми“, казва той.
„Тя плачеше много, беше я страх от баща си - да сподели. На мен ми го каза, защото той е влязъл с претекст да търси мъжа ми за работа“, разказва Иванка.
„Много е уплашена, вечерно време се събужда, плаче... И просто е трагедия за мен и моето семейство. Не иска да чува нищо. Страх я е, че е на свобода. Искаме справедливост просто. Не само за нас, за всички деца. Сега е тук станало това. Като е на свобода, може да стане нещо друго“, коментира още майката на детето.
„След техния случай - детето не споделя на мен, споделя на вуйчо си. И аз веднага подадох сигнал“, разказва и Даниела, майка на друго потърпевшо дете.
Тя води дъщеря си на лекар и разбира какво се е случило. Мъжът заплашил момичето, че ако разкаже, ще запали къщата, ще пребие него, майка му и сестра му.
От съобщението на съда и прокуратурата става ясно, че мъжът е осъждан, но не се уточнява за какво.
Хора в Лом имат информация от полицаи, че мъжът си е признал – за няколко деца. Те не могат да си обяснят защо в този случай той е бил освободен с мярка „подписка“.
„Да си е на свобода, да си е вкъщи, при семейството си, да се храни добре, нормално. Като нормален човек, сякаш не е извършил нещо лошо“, коментират родители.
При един от предишните протести за малко да се стигне и до безредици.
„Аз съм човекът, който ги спря, за да няма безредици. Но сега не ги спирам. Сега аз обещавам, че от днешния протест нататък - къща, коли, каквото има, всичко ще бъде подпалено. И те повечето нямат работа тук в този град. Ако няма справедливост“, коментира жител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
11:59 05.02.2026
2 мда
12:00 05.02.2026
3 Гост
Коментиран от #7
12:00 05.02.2026
4 Да вземат
12:02 05.02.2026
5 Линда
12:02 05.02.2026
6 Някой
12:03 05.02.2026
7 То преди време
До коментар #3 от "Гост":В ломския съд имаше един доказан гей. Може т той да е същия или е нова звезда!
12:04 05.02.2026
8 И Киев е Руски
12:13 05.02.2026
9 Ром от Лом
12:16 05.02.2026
10 някой
12:16 05.02.2026
11 Боруна Лом
12:17 05.02.2026
12 Данко Харсъзина
12:18 05.02.2026
13 Перник
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Па то там българе нема.
Коментиран от #30
12:19 05.02.2026
14 Последния Софиянец
ПРИМ@ ТИ!
12:22 05.02.2026
15 Мюмюн от съседното село
12:24 05.02.2026
16 604
12:24 05.02.2026
17 Докторантура на тема:
Коментиран от #18, #19
12:24 05.02.2026
18 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Докторантура на тема:":Ако питате индусите какво е педофил ако един Ви каже-Аз ще стана корабче и ще Ви повозя по Дунав.
12:27 05.02.2026
19 Галина Колева
До коментар #17 от "Докторантура на тема:":Прочетете.малко история кои икакви са били команчите.Нищо общо нямат с циганите.
Коментиран от #20
12:28 05.02.2026
20 Чукча читатель
До коментар #19 от "Галина Колева":Че тя педофилията знае ли човек къде ще се прояви?Тя не избира между команч,циганин,индус или французин.....Днес е при циганин от Лом- преди 500г. при Ташунко Боко от команчите.......знае ли човек.
Коментиран от #25
12:36 05.02.2026
21 Ту-Туууу
12:39 05.02.2026
22 Механик
Обаче на снимката не виждам нито един българин и се питам, дали до там стигна натовска и демократична България за малко над 30 години?
Коментиран от #24, #28
12:40 05.02.2026
23 Седеф Кирчов
12:42 05.02.2026
24 Сарафа
До коментар #22 от "Механик":Абе пак ли си подаде каската от танка?!Това са си наши Ломски работи.Не мешай,като не ти разбира гагата.Айде у лево да не ти палнем танка.
Коментиран от #26
12:44 05.02.2026
25 Механик
До коментар #20 от "Чукча читатель":Да, педофилията няма националност. Проблем е, че някои етноси раждат по на 12 години, но това държавата не го намира за педофилия, а за етническа особеност. КУЛТУРНО наследство дето се вика.
Коментиран от #27
12:45 05.02.2026
26 Механик
До коментар #24 от "Сарафа":И ти ли си от тях?
Значи не съм се заблуждавал.
Коментиран от #29
12:47 05.02.2026
27 Чукча читатель
До коментар #25 от "Механик":Прав си.На това етностадо това им е вродено и е една от многото им колоритности.Тя държавата не я еня-а занимават Чукча .Аз доктор станах с тая колоритност.Колко още скрити таланти има в тази битност......Скори интервюирах една от тях дето на 26г. е прабаба.Това и в джунглата го няма.А после ревът,че имало "скриминация".
12:52 05.02.2026
28 Стенли
До коментар #22 от "Механик":Това за съжаление е така че България все повече се ци , гнизира но относно такива извратени хора ги има навсякъде по света същото както са убивали и измъчвали животни и са продавали клипове
12:52 05.02.2026
29 Сарафа
До коментар #26 от "Механик":То тук сме си само такива.Българите фанаа гората отдавна.Не се мешай тука.Имаме си мешаре-ще реши и шъ съ опраим и без вас.
12:54 05.02.2026
30 Има един
До коментар #13 от "Перник":ама му викат Стоян циганина.
12:57 05.02.2026
31 Седеф Кирчов
13:02 05.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тома
14:06 05.02.2026
34 Сюжет за нов Роман:
14:07 05.02.2026
35 Само да попитам
Коментиран от #36
14:09 05.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Последния Софиянец
14:30 05.02.2026
38 Танас Бандера
14:37 05.02.2026
39 Перник
14:39 05.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ген.Хирж
15:11 05.02.2026
42 Факт
Коментиран от #43
15:13 05.02.2026
43 Боруна Лом
До коментар #42 от "Факт":Изплувал в Долни Цибър и се прибрал пеша.......
15:24 05.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Град Козлодуй
15:50 05.02.2026