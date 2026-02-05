Протест в Лом, пуснали блудстващия с деца срещу "подписка"

Напрежение възникна в Лом заради блудствени действия спрямо малолетни, за които е обвинен жител на града и който към момента е с мярка "подписка", съобщава бТВ.

Сигнал за престъплението е извършен в последния ден на януари. Хората се организират много бързо с настояване извършителят да бъде изселен и задържан. Съдът му налага мярка „подписка“, но прокуратурата веднага след това решава да протестира това решение.

Недко, бащата на момичето, за което е подаден сигнал, разбира за случилото се от жена си.

„Детето с мен не иска да споделя. И е казало на жена ми“, казва той.

„Тя плачеше много, беше я страх от баща си - да сподели. На мен ми го каза, защото той е влязъл с претекст да търси мъжа ми за работа“, разказва Иванка.

„Много е уплашена, вечерно време се събужда, плаче... И просто е трагедия за мен и моето семейство. Не иска да чува нищо. Страх я е, че е на свобода. Искаме справедливост просто. Не само за нас, за всички деца. Сега е тук станало това. Като е на свобода, може да стане нещо друго“, коментира още майката на детето.

„След техния случай - детето не споделя на мен, споделя на вуйчо си. И аз веднага подадох сигнал“, разказва и Даниела, майка на друго потърпевшо дете.

Тя води дъщеря си на лекар и разбира какво се е случило. Мъжът заплашил момичето, че ако разкаже, ще запали къщата, ще пребие него, майка му и сестра му.

От съобщението на съда и прокуратурата става ясно, че мъжът е осъждан, но не се уточнява за какво.

Хора в Лом имат информация от полицаи, че мъжът си е признал – за няколко деца. Те не могат да си обяснят защо в този случай той е бил освободен с мярка „подписка“.

„Да си е на свобода, да си е вкъщи, при семейството си, да се храни добре, нормално. Като нормален човек, сякаш не е извършил нещо лошо“, коментират родители.

При един от предишните протести за малко да се стигне и до безредици.

„Аз съм човекът, който ги спря, за да няма безредици. Но сега не ги спирам. Сега аз обещавам, че от днешния протест нататък - къща, коли, каквото има, всичко ще бъде подпалено. И те повечето нямат работа тук в този град. Ако няма справедливост“, коментира жител.