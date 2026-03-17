Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Арестуваният за намушканата жена в Бургас е убиецът на 11-годишната Никол

17 Март, 2026 11:39 655 9

  • бургас-
  • иван илиев-
  • нападение-
  • прободни рани

През 2017 г. 16-годишният тогава Иван закла момичето в асансьор

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Бургас арестува мъж за опит за убийство на 25-годишна жена. Това е същият човек, който през 2017 година уби с нож 11-годишната Никол в асансьор в „Меден рудник“ - Иван Илиев, съобщи Нова тв.

В понеделник вечер малко преди полунощ в полицията е постъпил сигнал от УМБАЛ - Бургас за приета 25-годишна жена с множество прободни рани и с опасност за живота. Впоследствие пострадалата е разказала, че същата вечер в апартамент в ж.к. „Меден рудник“ е била нападната с нож от свой познат. Тя е получила прорезни и прободни рани по ръцете, гърдите и гърба.

Мъжът е арестуван, а разследващите установили, че той и пострадалата млада жена имали интимни отношения, след които последвал скандал, при който той използвал кухненски нож, с който я ранил първо в областта на врата.

След кратка борба, жената успяла да избяга, а случайно преминаващ мъж в района я откарал до Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас. Илиев е арестуван за срок до 24 часа, а случаят е докладван на Окръжната прокуратура в Бургас.

Задържаният е същият, който през 2017 г. причини смъртта на 11-годишната Никол. Преди това той и момичето се уговорили по интернет да се качат на покрива на блок 108, за да пушат.

По време на съдебното заседание стана ясно, че непълнолетният тогава Иван е имал сексуални желания към момичето, но тя ги отхвърлила и това провокирало агресията му и последващото убийство. Първоначалната присъда от 8 години затвор беше намалена на 6 и Илиев е на свобода от ноември 2022 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пенчо

    16 1 Отговор
    Сега да му дадат условна, дали ще се поправи!? Алооуу съдиите!

    11:42 17.03.2026

  • 3 Пич

    14 1 Отговор
    Това с махането на смъртната присъда беше ГОЛЕМА грешка !!! Това отпадъчно същество втори човек убива!!!

    11:43 17.03.2026

  • 4 Територията БГ

    10 1 Отговор
    Отглеждате си убийци, храните ги, обгрижвате ги и те са готови за подвизи. Браво!

    11:44 17.03.2026

  • 5 Е точно тоя

    7 0 Отговор
    какво прави на свобода? Смърт за такива...

    11:44 17.03.2026

  • 6 За куче

    3 0 Отговор
    затвор,за човек -не! Убийците и престъпниците в бг са толерирани от съдебната ни система/държавата/!

    11:45 17.03.2026

  • 7 кои взе това пропаднало племе във ес?

    0 0 Отговор
    след всяко убийство съда прусъжда условна присъда на убиеца

    така и сега
    убил 11 годишна но е на свобода !

    сега пак го пуснете със условна ха ха ха егати и държавата сме

    11:47 17.03.2026

  • 8 pyzoфил

    0 0 Отговор
    наачи как мраzuм блгаре!

    11:48 17.03.2026

  • 9 мда така е тикволандия благодарение

    0 0 Отговор
    на стадо тиквени избиратели

    8 години затвор беше намалена на 6 и Илиев е на свобода от ноември 2022 г.

    11:48 17.03.2026