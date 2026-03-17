6 години затвор за мъжа, убил с колата си трима души в Разград

6 години затвор за мъжа, убил с колата си трима души в Разград

17 Март, 2026 14:51 1 218 28

Близките на загиналите смятат, че реалната присъда трябва да бъде между 9 и 10 години

6 години затвор за мъжа, убил с колата си трима души в Разград - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

19-годишният Николай Дюлгелов, който през юли м.г. се вряза с колата си в заведение в Разград, и причини смъртта на трима души, бе осъден на 6 години затвор. Присъдата на Окръжен съд-Русе беше 9 години, но тъй като делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, тя бе намалена с 1/3, съобщи бТВ.

На заседанието на 17 март стана ясно, че трагедията е настъпила, след като подсъдимият е предприел изпреварване. Пред него е шофирал негов приятел.

При завършване на маневрата Николай е изгубил управление, тъй като се е движил с 83 км/ч при разрешени 40 км/ч, и колата се е завъртяла. Тя се е врязала в заведението, където навън са били седнали тримата загинали, а при удара двама от тях са били буквално премазани между неговия автомобил и паркирана до тротоара кола.

При инцидента загинаха трима мъже на възраст 64, 62 и 58 години, а младежът бе оставен под домашен арест.

От прокуратурата поискаха минимална присъда, тъй като младежът е с чисто съдебно минало, няма нарушения на пътя и завършва 12. клас.

Адвокатите на близките на загиналите поискаха максимална присъда именно заради гонката, в която е участвал подсъдимият и която е довела до трагичния инцидент.

Освен ефективната присъда младежът е лишен и от книжка за същия срок.

Защитата на младежа, който призна всички факти и обстоятелства от обвинителния акт, поиска справедлива присъда. След произнасяне на присъдата адвокатите на близките на жертвите заявиха, че ще обжалват. Според тях реалната присъда трябва да бъде между 9 и 10 години, а прокуратурата не си е свършила работата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    4 1 Отговор
    Почина Слава Рачева, създателката на "Педя човек-лакът брада"

    14:53 17.03.2026

  • 2 хъхъ

    23 0 Отговор
    19 годишен, 6 години затвор - това е нищо. След 4 г. ще излезе за добро поведение, на 23-24 живота е пред него. И пак може да гази.

    14:55 17.03.2026

  • 3 Убеден

    23 1 Отговор
    Че ако премажа ТРИ помияра на улицата с колата ще ми дадат поне...15 години...а кучкарите ще направят митинг пред Съдебната палата ,искайки...ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА!

    14:56 17.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    ДРУГИЯТ ПЪТ ДА СГАЗИ КУЧЕ! МИНИМУМ ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА! ТЕЗИ СЪДИИ ДА ИМ СЕ СЛУЧИ СЪЩОТО!СГАН КОРУМПИРАНА!

    14:58 17.03.2026

  • 5 Така съдът узаконява цената

    15 0 Отговор
    на свободата за троен убиец.
    Тя е 9 г.
    Един човешки живот в територията струва 3 г.
    …понякога и по-малко.

    14:58 17.03.2026

  • 6 ИВАН

    15 0 Отговор
    Ехее, станахме световен развъдник на де...били, що за смешна присъда, тя едва ли ще респектира следващия умник, а и тоя половината ще я излежи в къщи, домашен арест.

    15:04 17.03.2026

  • 7 Защо няма забрана да управлява

    15 0 Отговор
    автомобил доживотно?
    Кой и какво гарантира, че утре няма да помете други невинни?

    Коментиран от #10

    15:04 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Повръщам

    14 0 Отговор
    И след 4 години е вън. Това ако е "държавата" просто не знам

    Коментиран от #15

    15:09 17.03.2026

  • 10 Сър

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо няма забрана да управлява":

    Ее ама виж, че има забрана да шофира 6г.. Тоест докато е в затвора. Тогава няма право да шофира.. Що за умна присъда е това наистина...

    15:10 17.03.2026

  • 11 Животът е безценен,

    7 0 Отговор
    затова в територията той не струва нито стотинка.

    15:11 17.03.2026

  • 12 а колко ще плаща обезщетения тоз

    5 1 Отговор
    за тримата мъже

    ако бяха загинали жени или дапедати сигурно поне 10г щяха да му лепнат

    15:13 17.03.2026

  • 13 Закривай!

    9 0 Отговор
    Цитирам: Николай е изгубил управление, тъй като се е движил с 83 км/ч при разрешени 40 км/ч, и колата се е завъртяла. От прокуратурата поискаха минимална присъда, тъй като младежът е с чисто съдебно минало, няма нарушения на пътя и завършва 12. клас.... Такъв малоумник поне 20 години без право на замяна. Да завърши и университет в затвора... Ужас и безумие. Прокуратурата май му е адвокат? Да не е пак "наше момче" като оня с АТВто в Несебър? Това е просто гавра с хората. Тази "държава" колкото по-бързо изчезне толкова по-добре.

    Коментиран от #16

    15:14 17.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И след 4 години е вън

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Повръщам":

    след 2г

    повече от година домашен арест
    и остатъка ще е половината
    поради добро поведение в затвора

    Коментиран от #26

    15:17 17.03.2026

  • 16 Майка му

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Закривай!":

    е “наш кадър”.
    От бандата на правосъдието.

    15:18 17.03.2026

  • 17 Опорка

    2 3 Отговор
    Поредното справедливо решение на мъдрия демократичен евроатлантически съд. Бyлгapистан просперира в клуба на богатите и цивилизовани държави.

    15:19 17.03.2026

  • 18 Цензура

    5 0 Отговор
    Абе, защо направо не започнете парични награди да раздавате на yбийците?

    15:20 17.03.2026

  • 19 Тома

    7 0 Отговор
    Бе то за убийство на куче дават толкова.А юнак убил трима човека.Ега си законите и съда.

    15:20 17.03.2026

  • 20 БПФ

    7 1 Отговор
    А защо близък на някой от убитите не издебне мрсният садия и не го прегази с колата си? 5-6 години, какво толкова?

    15:22 17.03.2026

  • 21 Голям майтап

    4 0 Отговор
    "Освен ефективната присъда младежът е лишен и от книжка за същия срок, тоест докато е в затвора няма да може да управлява МПС, което е много тежко изпитание, за младежа"???
    Тези нашите прекрасни, извънземни закони... да бяхте добавили поне още няколко години в панделата, па нека да си шофира в затвора с книжка.

    15:22 17.03.2026

  • 22 Какво му пука

    8 0 Отговор
    Какво му пука на судията, нали получава 10 бона заплата и още няколко бона за дрехи и други облаги.

    15:22 17.03.2026

  • 23 На мама синчето

    3 1 Отговор
    Оставете го, само трима е убил, какво толкова?

    15:22 17.03.2026

  • 24 Има утежняващи вината обстоятелства

    3 0 Отговор
    безразсъдно/безотговорно шофиране, какви 6 г?
    Това ми прилича на поощрение, не на наказание.
    Трима души ги няма и само 6 на топло, това къде го има?
    В други държави дават по няколко доживотни за такива обвинения.

    15:30 17.03.2026

  • 25 Няма такова правосъдие

    4 0 Отговор
    Няма такава държава

    15:32 17.03.2026

  • 26 Служил на Родината в БНА

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "И след 4 години е вън":

    Все едно ще отслужи 2х2 години (а той дори и в казарма не е бил) ,а ние служихме по 2+ години някои и по 3 за БЕЗ ПАРИ едно време и то...БЕЗ ДА СМЕ УБИЛИ НИКОЙ !
    Да живее ДЕМОНкрацията и пазара за...БАНАНИ !

    15:35 17.03.2026

  • 27 То реално

    0 0 Отговор
    и 100 да му дадат, нито ще ги плати, нито ще се върнат тези хора, но тогава излиза въпросът за чий ни е това правосъдие?
    Ако няма адекватни наказания респектът към закона ще е нулев, какъвто е в момента.
    Това не е демокрация и това не е държава, това е джунгла и само по-богатия командва.
    Това е.

    16:07 17.03.2026

  • 28 Гост

    1 0 Отговор
    От край време се казва искаш убиеш някой то сгази го с колата….Пародия на съд …

    16:20 17.03.2026