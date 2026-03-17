6 години затвор за мъжа, убил с колата си трима души в Разград

19-годишният Николай Дюлгелов, който през юли м.г. се вряза с колата си в заведение в Разград, и причини смъртта на трима души, бе осъден на 6 години затвор. Присъдата на Окръжен съд-Русе беше 9 години, но тъй като делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, тя бе намалена с 1/3, съобщи бТВ.

На заседанието на 17 март стана ясно, че трагедията е настъпила, след като подсъдимият е предприел изпреварване. Пред него е шофирал негов приятел.

При завършване на маневрата Николай е изгубил управление, тъй като се е движил с 83 км/ч при разрешени 40 км/ч, и колата се е завъртяла. Тя се е врязала в заведението, където навън са били седнали тримата загинали, а при удара двама от тях са били буквално премазани между неговия автомобил и паркирана до тротоара кола.

При инцидента загинаха трима мъже на възраст 64, 62 и 58 години, а младежът бе оставен под домашен арест.

От прокуратурата поискаха минимална присъда, тъй като младежът е с чисто съдебно минало, няма нарушения на пътя и завършва 12. клас.

Адвокатите на близките на загиналите поискаха максимална присъда именно заради гонката, в която е участвал подсъдимият и която е довела до трагичния инцидент.

Освен ефективната присъда младежът е лишен и от книжка за същия срок.

Защитата на младежа, който призна всички факти и обстоятелства от обвинителния акт, поиска справедлива присъда. След произнасяне на присъдата адвокатите на близките на жертвите заявиха, че ще обжалват. Според тях реалната присъда трябва да бъде между 9 и 10 години, а прокуратурата не си е свършила работата.