6 години затвор за мъжа, убил с колата си трима души в Разград

19-годишният Николай Дюлгелов, който през юли м.г. се вряза с колата си в заведение в Разград, и причини смъртта на трима души, бе осъден на 6 години затвор. Присъдата на Окръжен съд-Русе беше 9 години, но тъй като делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, тя бе намалена с 1/3, съобщи бТВ.
На заседанието на 17 март стана ясно, че трагедията е настъпила, след като подсъдимият е предприел изпреварване. Пред него е шофирал негов приятел.
При завършване на маневрата Николай е изгубил управление, тъй като се е движил с 83 км/ч при разрешени 40 км/ч, и колата се е завъртяла. Тя се е врязала в заведението, където навън са били седнали тримата загинали, а при удара двама от тях са били буквално премазани между неговия автомобил и паркирана до тротоара кола.
При инцидента загинаха трима мъже на възраст 64, 62 и 58 години, а младежът бе оставен под домашен арест.
От прокуратурата поискаха минимална присъда, тъй като младежът е с чисто съдебно минало, няма нарушения на пътя и завършва 12. клас.
Адвокатите на близките на загиналите поискаха максимална присъда именно заради гонката, в която е участвал подсъдимият и която е довела до трагичния инцидент.
Освен ефективната присъда младежът е лишен и от книжка за същия срок.
Защитата на младежа, който призна всички факти и обстоятелства от обвинителния акт, поиска справедлива присъда. След произнасяне на присъдата адвокатите на близките на жертвите заявиха, че ще обжалват. Според тях реалната присъда трябва да бъде между 9 и 10 години, а прокуратурата не си е свършила работата.
1 Факти
14:53 17.03.2026
2 хъхъ
14:55 17.03.2026
3 Убеден
14:56 17.03.2026
4 Боруна Лом
14:58 17.03.2026
5 Така съдът узаконява цената
Тя е 9 г.
Един човешки живот в територията струва 3 г.
…понякога и по-малко.
14:58 17.03.2026
6 ИВАН
15:04 17.03.2026
7 Защо няма забрана да управлява
Кой и какво гарантира, че утре няма да помете други невинни?
Коментиран от #10
15:04 17.03.2026
9 Повръщам
Коментиран от #15
15:09 17.03.2026
10 Сър
До коментар #7 от "Защо няма забрана да управлява":Ее ама виж, че има забрана да шофира 6г.. Тоест докато е в затвора. Тогава няма право да шофира.. Що за умна присъда е това наистина...
15:10 17.03.2026
11 Животът е безценен,
15:11 17.03.2026
12 а колко ще плаща обезщетения тоз
ако бяха загинали жени или дапедати сигурно поне 10г щяха да му лепнат
15:13 17.03.2026
13 Закривай!
Коментиран от #16
15:14 17.03.2026
15 И след 4 години е вън
До коментар #9 от "Повръщам":след 2г
повече от година домашен арест
и остатъка ще е половината
поради добро поведение в затвора
Коментиран от #26
15:17 17.03.2026
16 Майка му
До коментар #13 от "Закривай!":е “наш кадър”.
От бандата на правосъдието.
15:18 17.03.2026
17 Опорка
15:19 17.03.2026
18 Цензура
15:20 17.03.2026
19 Тома
15:20 17.03.2026
20 БПФ
15:22 17.03.2026
21 Голям майтап
Тези нашите прекрасни, извънземни закони... да бяхте добавили поне още няколко години в панделата, па нека да си шофира в затвора с книжка.
15:22 17.03.2026
22 Какво му пука
15:22 17.03.2026
23 На мама синчето
15:22 17.03.2026
24 Има утежняващи вината обстоятелства
Това ми прилича на поощрение, не на наказание.
Трима души ги няма и само 6 на топло, това къде го има?
В други държави дават по няколко доживотни за такива обвинения.
15:30 17.03.2026
25 Няма такова правосъдие
15:32 17.03.2026
26 Служил на Родината в БНА
До коментар #15 от "И след 4 години е вън":Все едно ще отслужи 2х2 години (а той дори и в казарма не е бил) ,а ние служихме по 2+ години някои и по 3 за БЕЗ ПАРИ едно време и то...БЕЗ ДА СМЕ УБИЛИ НИКОЙ !
Да живее ДЕМОНкрацията и пазара за...БАНАНИ !
15:35 17.03.2026
27 То реално
Ако няма адекватни наказания респектът към закона ще е нулев, какъвто е в момента.
Това не е демокрация и това не е държава, това е джунгла и само по-богатия командва.
Това е.
16:07 17.03.2026
28 Гост
16:20 17.03.2026