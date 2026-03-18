Защитникът на Лион и Сенегал за скандала с КАН: Елате и ги вземете!

18 Март, 2026 18:01

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Лион и Сенегал - Муса Ниакате, се подигра на решението да се присъди служебна победа на Мароко във финала за Купата на африканските нации.

Той публикува снимка с трофея и медала в Инстаграм и написа: „Елате и ги вземете“

Думите му вероятно са препратка към думите на спартанския цар Леонид, когато персите поискали от него да нареси на войската си да предаде оръжията си преди битката при Термопилите.

Той публикува и снимка от церемонията по награждаването и написа: „Това не е изкуствен интелект, това е реално.“


