Новини
Любопитно »
Китаец се опита да изнесе над 2000 живи мравки от Кения (ВИДЕО+СНИМКИ)

18 Март, 2026 18:01 453 2

  • мравки-
  • диви животни-
  • трафик на животни

Китайският гражданин е съхранявал мравките в епруветки

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Китайски гражданин и негов съучастник от Кения бяха обвинени в незаконна търговия с диви видове, след като бяха заловени при опит да изнесат от страната над 2000 живи мравки от вида „кралица градинска мравка“, съобщават местни и международни медии.

Китаецът Джан Къцюн е бил задържан на международното летище в столицата Найроби, след като властите откриват голямо количество насекоми в багажа му. Мравките са били съхранявани в епруветки или увити в тъкани материали, с цел транспортиране извън страната.

По време на съдебно заседание в Найроби стана ясно, че Джан е закупил мравките от местния жител Чарлз Муанги, като е платил по 10 000 кенийски шилинга (около 77 щатски долара) за всеки 100 екземпляра.

Според властите от Kenya Wildlife Service през последните години се наблюдава нарастващо търсене на подобни насекоми в Европа и Азия, където колекционери ги отглеждат като екзотични домашни любимци. Макар да не е официално потвърдено, че конкретната пратка е била предназначена за подобна употреба, крайната дестинация на багажа е била Китай.

Двамата обвиняеми са привлечени към отговорност и за заговор за извършване на престъпление и остават в ареста. Срещу Муанги е повдигнато и допълнително обвинение, след като при отделен случай са открити още живи мравки в негово притежание.

И двамата мъже отричат вината си. Адвокатът на Джан, Дейвид Лусвети, заяви пред Асошиейтед прес, че клиентите му не са били наясно, че нарушават закона, и са виждали в дейността възможност за доходи.

Съдебното производство ще продължи на 27 март, като се очакват и нови арести. Представител на службата за опазване на дивата природа в Кения заяви пред BBC, че разследването се разширява и обхваща други райони, където има съмнения за организирано събиране на насекоми с търговска цел.

Незаконният трафик на диви видове е сериозен проблем в глобален мащаб. През май миналата година съд в Кения осъди четирима мъже на една година затвор или глоба от около 7700 долара за опит да изнесат хиляди живи мравки от страната. Според разследващите органи тези насекоми също са били предназначени за колекционери в Европа и Азия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 афро митничар

    0 1 Отговор
    В китайска лаборатория колекционираха прилепи през 2019, а сега са решили да изследват мравки за колекция.

    18:05 18.03.2026

  • 2 адаша

    0 0 Отговор
    Тия па! Мравки! Ние си вкарваме големи черни котки. В епруветки.

    18:19 18.03.2026