Китаец се опита да изнесе над 2000 живи мравки от Кения (ВИДЕО+СНИМКИ)

Китайски гражданин и негов съучастник от Кения бяха обвинени в незаконна търговия с диви видове, след като бяха заловени при опит да изнесат от страната над 2000 живи мравки от вида „кралица градинска мравка“, съобщават местни и международни медии.

Китаецът Джан Къцюн е бил задържан на международното летище в столицата Найроби, след като властите откриват голямо количество насекоми в багажа му. Мравките са били съхранявани в епруветки или увити в тъкани материали, с цел транспортиране извън страната.

По време на съдебно заседание в Найроби стана ясно, че Джан е закупил мравките от местния жител Чарлз Муанги, като е платил по 10 000 кенийски шилинга (около 77 щатски долара) за всеки 100 екземпляра.

Stealing from Africa. (2,000 Queen Garden Ants)



A Chinese national has been arrested in Kenya's main airport accused of attempting to smuggle more than 2,000 queen garden ants out of the country.



Zhang Kequn was intercepted during a security check at Jomo Kenyatta International… pic.twitter.com/jCCeWUnTep — Africa Today Media Group (@africatodayMG) March 12, 2026

Според властите от Kenya Wildlife Service през последните години се наблюдава нарастващо търсене на подобни насекоми в Европа и Азия, където колекционери ги отглеждат като екзотични домашни любимци. Макар да не е официално потвърдено, че конкретната пратка е била предназначена за подобна употреба, крайната дестинация на багажа е била Китай.

Двамата обвиняеми са привлечени към отговорност и за заговор за извършване на престъпление и остават в ареста. Срещу Муанги е повдигнато и допълнително обвинение, след като при отделен случай са открити още живи мравки в негово притежание.

И двамата мъже отричат вината си. Адвокатът на Джан, Дейвид Лусвети, заяви пред Асошиейтед прес, че клиентите му не са били наясно, че нарушават закона, и са виждали в дейността възможност за доходи.

Chinese national Zhang Kequn was arrested at Nairobi's main airport with more than 2,200 live garden ants in his luggage, as Kenyan authorities report a rise in insect smuggling cases. We are removing an earlier video with the incorrect date https://t.co/XbF4fLye2y pic.twitter.com/GNAWtVuudq — Reuters (@Reuters) March 13, 2026

Съдебното производство ще продължи на 27 март, като се очакват и нови арести. Представител на службата за опазване на дивата природа в Кения заяви пред BBC, че разследването се разширява и обхваща други райони, където има съмнения за организирано събиране на насекоми с търговска цел.

Незаконният трафик на диви видове е сериозен проблем в глобален мащаб. През май миналата година съд в Кения осъди четирима мъже на една година затвор или глоба от около 7700 долара за опит да изнесат хиляди живи мравки от страната. Според разследващите органи тези насекоми също са били предназначени за колекционери в Европа и Азия.