Вигенин: Сигурността на хранителните доставки е основна част от европейска сигурност

„Сигурността на хранителните доставки е съществена част от европейска сигурност.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на дискусия в Брюксел на тема „Няма сигурност без храна: признаване на продоволствената сигурност на ЕС като стратегическа критична инфраструктура“. Събитието беше организирано от Kangaroo Group- неформална платформа за политически диалог по ключови политики на ЕС.

Евродепутатът изтъкна, че здравето на животните е много важен елемент от продоволствената сигурност. „Твърде често третираме болестите по животните като изолирани инциденти. В действителност те представляват системни рискове. Могат да спрат производството, да нарушат търговията и да дестабилизират цели региони“, коментира той. Евродепутатът даде пред аудиторията конкретен пример от България: „Огнища на заболявания като чумата по дребните преживни животни доведоха до унищожаване на цели стада и до загуба на препитание за малки фермери буквално за една нощ. В уязвими селски райони това ускори обезлюдяването и задълбочи социалната и икономическата нестабилност.“ Според него европейската реакция остава предимно кризисна и реактивна. Той призова за промяна към превантивен подход, основан на наука и иновации. „Трябва да инвестираме много повече в екосистеми за ветеринарни изследвания и иновации - ефективни ваксини, целеви лечения и бърза диагностика. Това са инструментите, които ни позволяват да действаме рано и разумно, вместо да прибягваме до груби мерки“, предложи евродепутатът. Вигенин съобщи, че е поискал от Европейската комисия преразглеждане на протоколите за справяне с такива огнища.

Друг сериозен проблем, според него, е антимикробната резистентност. „Начинът, по който управляваме здравето на животните днес, има пряко отражение върху човешкото здраве утре. Прекомерната употреба на антимикробни средства в животновъдството застрашава ефективността на лекарствата, на които всички разчитаме“, предупреди евродепутатът. Той подчерта, че здравето на животните, общественото здраве и продоволствената сигурност са неразривно свързани, както и устойчивото развитие на селското стопанство.

Евродепутатът, който е член на Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните в ЕП, настоя, че разбирането за сигурност трябва да излезе извън традиционните рамки: „Често говорим за сигурност в контекста на отбраната, границите или геополитиката. Но последните години ни напомниха, че сигурността е много по-широко понятие“ Вигенин предупреди, че прекъсванията в хранителните вериги имат незабавни ефекти върху обществото, защото водят и до повишаване на цените.

По време на разискванията беше разгледана продоволствената сигурност като фундаментален елемент на европейската сигурност, особено в условията на пренасочване на бюджетите към нови приоритети и рискове от недостатъчно финансиране на агрохранителната верига. Бяха изразени опасения, че това може да доведе до фрагментация на доставките в рамките на единния пазар. В дебата участваха евродепутатите от ЕНП Матей Тонин и Пауло до Насименто Кабрал, заместник-генералният директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия Пиер Баску и генералният мениджър на MSD Animal Health, Ирландия Фъргал Морис.

В перспектива Вигенин открои значението на предстоящия Законодателен акт за биотехнологиите. „Не можем да изградим устойчива Европа със старите инструменти. Нуждаем се от по-модерен, ориентиран към бъдещето и основан на знанието подход“, заключи евродепутатът.

