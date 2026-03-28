След екшъна в Пернишко: Прокурорският син все още е в неизвестност

Продължава издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Той е обявен за общодържавно издирване от седем месеца, но само преди дни се оказа замесен в нов екшън.

Както bTV първа съобщи, ситуацията този път се разиграва в пернишкото село Люлин. През нощта срещу четвъртък маскирани мъже, сред които и Васил Михайлов, нападат дома на служител от ГДБОП, който в миналото е участвал в разследването срещу него.

Опитът им е неуспешен. Антимафиотът произвежда предупредителни изстрели във въздуха, а след това стреля и по автомобила на нападателите. Маскираните мъже се изплашват и бягат от мястото.

Вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че примката около Михайлов се затяга.