След екшъна в Пернишко: Прокурорският син все още е в неизвестност

След екшъна в Пернишко: Прокурорският син все още е в неизвестност

28 Март, 2026 14:42

  • перник-
  • прокурор-
  • син-
  • васил михайлов

Вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че примката около Михайлов се затяга

След екшъна в Пернишко: Прокурорският син все още е в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Той е обявен за общодържавно издирване от седем месеца, но само преди дни се оказа замесен в нов екшън.

Както bTV първа съобщи, ситуацията този път се разиграва в пернишкото село Люлин. През нощта срещу четвъртък маскирани мъже, сред които и Васил Михайлов, нападат дома на служител от ГДБОП, който в миналото е участвал в разследването срещу него.

Опитът им е неуспешен. Антимафиотът произвежда предупредителни изстрели във въздуха, а след това стреля и по автомобила на нападателите. Маскираните мъже се изплашват и бягат от мястото.

Вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че примката около Михайлов се затяга.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЖИНГИБИ

    35 2 Отговор
    И ТОЙ КАТО ЛЕВСКИ СЪЩО Е ВАСИЛ.ЩОМ НЕ МОГАТ ЗА 7 МЕСЕЦА ГО ХВАНА ЗНАЧИ И ТЕ СА ОЩЕ В XIX BEK

    Коментиран от #12

    14:48 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 прокурорския син

    28 1 Отговор
    Освен да е тръгнал с банда да убива, та в последствие да няма свидетел за нападението, друга защитна версия е че е поканен на гости, но е сгрешил адреса,

    14:49 28.03.2026

  • 4 Гост

    42 2 Отговор
    Младежа си е въобразил, че е Пабло. Да атакуваш полицай в дома му е доста необмислено и дръзко. Няма да му се размине на момчето май.

    14:49 28.03.2026

  • 5 Да се арестуват

    43 1 Отговор
    Бащата и майката за укривателство!
    Прокурорът преди време преби жена си. Дъщерята беше повикала полиция и е била свидетел на побоя, но накоая се изкараха най - смиреното пред Бога християнско семейство!
    Синчето е извън БГ.
    Числто е организатор и закрилник на говедото!
    Перник е под стрес!
    Генерал Борисов и генерал Атанамов и дебелото черво- да се включат в издирването!
    Нали са специалисти?

    14:51 28.03.2026

  • 6 версия хх

    39 0 Отговор

    До коментар #2 от "полицията ви пази":

    укрива се в бащин имот, но обиск на действащ прокурор е недопустим.

    Коментиран от #26

    14:51 28.03.2026

  • 7 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    32 0 Отговор
    Този съм сигурен че е плод на спукан презерватив !

    Коментиран от #16

    14:55 28.03.2026

  • 8 Ванга

    22 0 Отговор
    Виждам как ще го изчезнат завинаги и след 10 години овчари ще му намерят кокалите у някой дере

    Коментиран от #48

    15:07 28.03.2026

  • 9 Оня с коня

    32 1 Отговор
    спокойно, няма да го намерите

    днешната милиция за нищо не става

    а и дори да го намерите баща му ще се обади тук-таме и пак ще го пуснете срещу подписка ха ха ха

    а тоя които го пусна на свобода сега той да влиза във затвора

    15:10 28.03.2026

  • 10 Ха ха ха

    26 3 Отговор
    Некадърна полиция не може да хване един олигофрен

    Коментиран от #20

    15:10 28.03.2026

  • 11 голем смех

    21 3 Отговор
    прокуроския син ще ви направи диви и щастливи преди изборите ха ха ха

    15:10 28.03.2026

  • 12 юда

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДЖИНГИБИ":

    сега ще чакат по кръстю да го предаде

    15:11 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 голям смях

    24 1 Отговор
    навсякъде е пълно със камери но не могат да проследят колите нали?

    те и кемпера така не можеха да проследят къде беше на околчица че овчаря дето няма овце ги намерил ха ха ха

    15:14 28.03.2026

  • 15 Мнение

    15 4 Отговор
    Венцислав Михайлов да отговори на въпроса:

    ЗАЩО КОМЕНТАРИТЕ ПОД СТАТИЯТА ЗА КОКОРЧО И ДРУГИТЕ ПЕДОХАНЦИ, СА ИЗКЛЮЧЕНИ???

    ЗАБРАВИХТЕ ЛИ, ЧЕ ППДБ СЕ КОАЛИРА С ГЕРБ И ДПС ПОД ФОРМАТА НА СГЛОБКА, ЧРЕЗ КОЯТО ПРОМЕНИХА КОНСТИТУЦИЯТА???
    ИЛИ ФИНИКИЙСКИТЕ ЗНАЦИ НА ШОРОШ ВИ ЗАМЪГЛИХА СЪЗНАНИЯТА???

    Коментиран от #33

    15:14 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Отпадък си

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оня с коня":

    Дано ти се върне милион пъти на гадния ти турски ген антибългарино.

    15:15 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Наглостта на прокуратурата

    21 0 Отговор
    Защо все още този баща все още не е отстранен от работа и дисциплинарно уволнен?
    Защо всички борци за справедливост и закон не повдигат този въпрос?
    Не може години Перник да живее под стрес?!
    Сарафов, да не би да укриваш и това леке, както укриваш и Пепи еврото?
    А между другото, кой уби брат Галев?
    Колко от изчезналите по времето на Борисов- Геше открихте?

    15:17 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гост

    22 0 Отговор
    Мисли ли някой че този ще се оправи и превъзпита в затвора...вярвате ли в таласъми...това момче ще го оправят само два кубика пръст...

    Коментиран от #25

    15:19 28.03.2026

  • 24 Е как...,,в неизвестност"...?!

    13 0 Отговор
    Та нали самият министър на МВР,каза...-
    ,,Примката около него се затяга...!"...?!

    15:22 28.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 само питам

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "версия хх":

    а защо е действаш все още прокурора? защо не е изгонен от работа?

    15:30 28.03.2026

  • 27 Оня с коня

    1 7 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #44

    15:30 28.03.2026

  • 28 Напомнящ

    20 0 Отговор
    Сагата с тоя психопат е нагледен,очевАден пример за тотално разградената ни и пропаднала държава!!! Цели седем месеца в държава "като една човешка длан" и петмилионно население немогат да уловят едно самозабравило се л....йно,което ги направи на луди калинки!!! Жалка и тъжна картинка на милата ни ТАТКОВИНА!!!

    15:32 28.03.2026

  • 29 БАШИБОЗУШКИ КОРЕН

    1 4 Отговор
    Има този ! Наследство о 500 годишно робство

    Коментиран от #31

    15:32 28.03.2026

  • 30 665

    21 0 Отговор
    Най големият майтап е , че баща му продължава да е действащ редови прокурор. Да ,наистина подаде оставка от зам. градски на Перник, но си остана в прокуратурата.
    Това ако не е ОПГ, здраве му кажи.

    Коментиран от #46

    15:32 28.03.2026

  • 31 Тоя повече на

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "БАШИБОЗУШКИ КОРЕН":

    партизанин мяза.
    Само мандрата липсва.

    15:36 28.03.2026

  • 32 военен неможач

    15 0 Отговор
    Май и този МВР парашутест е неможач като предишните. Ще свалят Сарафов, а не могат да се справят с елементарен бабаит с винкелен манталитет. Страхливост на ента степен.

    15:38 28.03.2026

  • 33 име

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Щото ПеПедофилите плащат на медиите. Не забеляза ли как си присвоиха протестите преди НГ, как всички медии ги представяха като водами на протестите.

    Коментиран от #35

    15:40 28.03.2026

  • 34 Българин

    3 8 Отговор
    Град Перник е с Васил! Всеки перничанин ще си отвори къщата, за да подслони Васил и да го спаси от заптиетата!

    15:43 28.03.2026

  • 35 Мнение

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    Абсолютно съм съгласен с Вас!

    Нещо повече, опитах се да напиша какво смятам за новата формация на Румен Радев (създателят на ПП-кики и коко), но уви срещнах як филтриращ отпор от сайта!

    Това само доказва, че Румен Радев се кланя на същите господари като герб, дпс и ппдб!

    ЗАТОВА ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ!
    АЗ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ТАЗИ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 8!!!

    15:44 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Какви санкции са предприети

    11 0 Отговор
    Срещу съдийския състав, освободил срещу подписка този , при толкова регистрирани престъпления към момента на изменение на мярката му за неотклонение « подписка»?

    15:48 28.03.2026

  • 38 За по-кратко

    2 0 Отговор
    Кръстете го ...ДЖИНГИБИ...по ще му прилича отколкото едни кино-творци от соца лепнаха това прозвище на... Апостола в едно свое ТВ ,,творение"...

    15:52 28.03.2026

  • 39 СЗО

    12 1 Отговор
    Търсят го много внимателно....да не би случайно да го открият.

    15:54 28.03.2026

  • 40 а бащата ?

    10 0 Отговор
    Тоя как е възпитал и отгледал такъв филмар ? Как така е още на работа, това е много показателно той самия какъв е!

    15:58 28.03.2026

  • 41 "Нашето МВР"

    6 2 Отговор
    е заето с изборите и "ал-бала" през прецедента Мунчо Боташов!

    16:10 28.03.2026

  • 42 Никой

    7 0 Отговор
    Или е в библиотеката или на театър - оттам се започва търсенето.

    Коментиран от #45

    16:11 28.03.2026

  • 43 Като тормозеше хората нямаше проблем

    5 0 Отговор
    Но като изплаши държавен служител дори без да го бие стана изведнъж голям проблем

    16:43 28.03.2026

  • 44 И после кво...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Оня с коня":

    Първо-ще си на радиоактивна човеко-конска пепел!
    Второ-ако случайно оживееш-няма да имаш ток за компа,да ръсиш тук проЗтотийки...!

    16:56 28.03.2026

  • 45 Тоя ли,ве?!

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Никой":

    Та той нито ходи в библиотека да чете,нито на театър,да се окултури мъничко поне...!

    16:58 28.03.2026

  • 46 Ами нали и затова?!

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "665":

    Най-накрая се усетиха,та прехвърлиха делото на синчето от Перник,в София...!

    16:59 28.03.2026

  • 47 Много кофти

    1 0 Отговор
    Да вкарват баща му в затвора, докато го открият, нали е човекът който го е възпитал да е боклук по-голям и от баща си.

    17:35 28.03.2026

  • 48 То това нормалното развитие

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ванга":

    За такъв вид персони.При конфликт със себеподобни, няма да го бавят(а и трябва да си луд да го чакаш)

    17:38 28.03.2026