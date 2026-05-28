МВР обяви подробности за разбитото наркодепо в столичния квартал "Дружба"

Седем души са задържани при съвместна специализирана операция на ГДНП и ГДБОП срещу разпространението на наркотици в столичния квартал "Дружба", съобщават от пресцентъра на Главна дирекция "Национална полиция". При мащабната акция служителите на реда са претърсили няколко адреса, като са разкрили апартамент, използван за наркодепо, и склад в подземен паркинг. Операцията е насочена срещу трафика и местното разпространение на забранени вещества в София.
При обиските в жилищния комплекс полицаите са открили апартамент, който е бил изцяло пригоден и ползван като депо за подготовка и разфасоване на наркотични вещества. От пресцентъра на полицията уточняват, че "част от задържаните са известни на МВР".
В жилището са намерени и иззети големи количества канабис, както и различни прахообразни и таблетирани вещества. На място са открити още вакуум машина, гриндери, пликчета за опаковане и парични средства, които са приобщени като веществени доказателства по делото.
В хода на претърсванията криминалистите са локализирали и втори обект – склад за съхранение на наркотици, обособен в гаражна клетка на подземен паркинг в същия квартал. Според събраните до момента данни от разследването, престъпната група е залагала на разнообразни и модерни методи за пласиране на стоката си, включително чрез криптирани интернет приложения.
Вече са назначени съответните физико-химични експертизи, които да установят точния вид, чистота и тегло на иззетите прахове и хапчета. Оперативните действия по разследването продължават, като от ГДНП допълват, че "работата по случая продължава" под надзора на компетентната прокуратура с цел пълното документиране на престъпната мрежа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
12:09 28.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
12:21 28.05.2026
12:32 28.05.2026
5 Сийка
Коментиран от #8
12:39 28.05.2026
6 Механик
Но най-интересно ми е, колко години ще се точи делото и дали няма да бъдем осъдени в Страсбург и да платим по 10-20 милиона на всеки "клапак".
12:41 28.05.2026
12:59 28.05.2026
8 Сила
До коментар #5 от "Сийка":Росен Животното ....за начало , да покажат !!!
13:06 28.05.2026
9 Схемите са отработени отдавна
Най-едрите тартори, които си разпределят страната на райони пък ще се окажат в чужбина и в пандиза ще идат най-дребните рибки, които още утре ще бъдат заменени с други подобни.
А помещения, годни за складове - колкото щеш. Собствениците им ще твърдят, че някой ги е наел под наем и е казал, че ще складира там плодове и зеленчуци или дрешки, които ще продава на сергия на Женския пазар. Кой е този наемател? Ами знам ли го, превежда ми парите по банкова сметка. И ще си плати глобата заради това, че няма писмен договор с наемателя.
13:08 28.05.2026