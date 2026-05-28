МВР обяви подробности за разбитото наркодепо в столичния квартал "Дружба"

28 Май, 2026 12:06 1 013 9

Операцията е насочена срещу трафика и местното разпространение на забранени вещества в София

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем души са задържани при съвместна специализирана операция на ГДНП и ГДБОП срещу разпространението на наркотици в столичния квартал "Дружба", съобщават от пресцентъра на Главна дирекция "Национална полиция". При мащабната акция служителите на реда са претърсили няколко адреса, като са разкрили апартамент, използван за наркодепо, и склад в подземен паркинг. Операцията е насочена срещу трафика и местното разпространение на забранени вещества в София.

При обиските в жилищния комплекс полицаите са открили апартамент, който е бил изцяло пригоден и ползван като депо за подготовка и разфасоване на наркотични вещества. От пресцентъра на полицията уточняват, че "част от задържаните са известни на МВР".

В жилището са намерени и иззети големи количества канабис, както и различни прахообразни и таблетирани вещества. На място са открити още вакуум машина, гриндери, пликчета за опаковане и парични средства, които са приобщени като веществени доказателства по делото.

В хода на претърсванията криминалистите са локализирали и втори обект – склад за съхранение на наркотици, обособен в гаражна клетка на подземен паркинг в същия квартал. Според събраните до момента данни от разследването, престъпната група е залагала на разнообразни и модерни методи за пласиране на стоката си, включително чрез криптирани интернет приложения.

Вече са назначени съответните физико-химични експертизи, които да установят точния вид, чистота и тегло на иззетите прахове и хапчета. Оперативните действия по разследването продължават, като от ГДНП допълват, че "работата по случая продължава" под надзора на компетентната прокуратура с цел пълното документиране на престъпната мрежа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    НАПРАВО ДА СА ОТВОРИЛИ ЛАФКА!

    12:09 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Я, виж ти

    3 0 Отговор
    Можело да се гонят наркодилърите. Вероятно са хванали дребни риби, ще видим до къде ще им стигне куража, ако рибките пропеят. Къде беше МВР до сега? Не са знаели за този апартамент ли?

    12:21 28.05.2026

  • 4 Съмнително

    5 0 Отговор
    Благовградския наркоман защо го пуснаха ,нали разбраха как са получили дрогата а по нататък ...мълчание....

    12:32 28.05.2026

  • 5 Сийка

    8 0 Отговор
    Не чувам имена , не виждам снимки, адреси на наркоскладове. МВР не бъдете срамежливи. Покажете убийците на нашите деца!!!!!

    Коментиран от #8

    12:39 28.05.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Само дето "подробностите" не са много интересни. По-интересно за мен е, дали групата е заловена, дали са и предвявни обвинения и ако ДА, то какви конкретно.
    Но най-интересно ми е, колко години ще се точи делото и дали няма да бъдем осъдени в Страсбург и да платим по 10-20 милиона на всеки "клапак".

    12:41 28.05.2026

  • 7 Не ядем доматите с колците

    2 1 Отговор
    Заловиха дребните дилъри и установиха, че взимат наркотиците от място, използвано като склад. Но с чии пари се оргнизира производството или закупуването от чужбина на дрогата? Кои са тук най-едрите тартори, които са си разпределили страната на райони? Кой им осигурява чадър? По тези въпроси нито дума!

    12:59 28.05.2026

  • 8 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сийка":

    Росен Животното ....за начало , да покажат !!!

    13:06 28.05.2026

  • 9 Схемите са отработени отдавна

    1 0 Отговор
    Вероятно и у нас е както е по света. Парите, вложени в производство или във внос на дрога ще се окажат собственост на уважавани известни личности, които ще кажат, че са вложили финансови средства в някаква фирма, която им е обещала висока доходност, но те не знаят с какво точно се занимава тя. Или пък ще твърдят, че са им казали, че влагат пари във фармацевтиката. Ако изобщо се стигне до онези, които дават парите.
    Най-едрите тартори, които си разпределят страната на райони пък ще се окажат в чужбина и в пандиза ще идат най-дребните рибки, които още утре ще бъдат заменени с други подобни.
    А помещения, годни за складове - колкото щеш. Собствениците им ще твърдят, че някой ги е наел под наем и е казал, че ще складира там плодове и зеленчуци или дрешки, които ще продава на сергия на Женския пазар. Кой е този наемател? Ами знам ли го, превежда ми парите по банкова сметка. И ще си плати глобата заради това, че няма писмен договор с наемателя.

    13:08 28.05.2026