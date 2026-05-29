ГДБОП откри 900 стръка канабис в кравеферма в Добричко

29 Май, 2026 20:06 526 6

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отлично оборудвана оранжерия за производство на марихуана, маскирана като стопанство за отглеждане на крави, разбиха служители на ГДБОП - Добрич. Специализираната операция срещу производството и разпространението на наркотични вещества се проведе на 28 май 2026 година в село Челопечене, община Каварна. Действията на антимафиотите преминаха под прекия надзор на Окръжна прокуратура - Добрич и в съдействие със специалисти от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Добрич, съобщават от пресцентъра на ГДБОП.

В хода на разследването служителите на реда са установили, че незаконната оранжерия е разполагала с високотехнологични системи за отглеждане на наркотичните растения. От пресцентъра на МВР уточниха, че "оранжерията е добре оборудвана – със специална осветителна, вентилационна и климатична системи и приспособления за отглеждане на марихуана".

При обиските в помещенията антимафиотите са открили общо 620 конопени растения в различен стадий на растеж, както и още 300 броя готов разсад. На място е иззета и близо 4 килограма суха тревиста маса, подготвена за пласиране на пазара. По случая веднага е образувано досъдебно производство, а собственикът на фермата е задържан в ареста за срок до 24 часа.

Включването на ОДБХ - Добрич в акцията се е наложило заради официалния статут на обекта, който по документи се води стопанство за едри рогати животни. Инспекцията на ветеринарните лекари обаче е разкрила шокиращи нарушения в реалната ферма.

Проверката на експертите по безопасност на храните доказва, че в стопанството изобщо липсва каквато и да е дейност по млеконадой. Вместо за реално животновъдство, фермата е използвана единствено като параван за нелегалния бизнес с марихуана. Наличните в обекта крави са били оставени на произвола на съдбата и са открити в изключително лошо физическо състояние. От ОДБХ - Добрич вече са издали задължителни предписания в рамките на своята компетентност за спасяването на животните.


  • 1 Хихихи

    1 0 Отговор
    Мара пак е броила стръкчета

    20:15 29.05.2026

  • 2 Важно е да се ликвидира чадъра

    1 0 Отговор
    над тази ферма.
    И всички знаят на какво ниво са чадърите.
    Много се мислят на недосегаеми.

    20:17 29.05.2026

  • 3 Тва е за кравите

    3 0 Отговор
    за да дават повече мляко...

    20:22 29.05.2026

  • 4 12340

    2 0 Отговор
    Щом има "щастливи кокошки", що да няма и щастливи крави?!:))

    20:26 29.05.2026

  • 5 Кирчо Гошов

    0 0 Отговор
    И кво, пафнаха ли кравите и говедата по една цигарка а 😀

    20:35 29.05.2026

  • 6 Да,бе

    0 0 Отговор
    Имало едно време щастливи крави в добричко...Сега и бика,ако се окаже гей ще се гръмнат

    20:38 29.05.2026