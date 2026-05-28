Новини
Крими »
Демерджиев за прокурорския син: Има немалко данни, че неговият баща му е помагал да се укрие

Демерджиев за прокурорския син: Има немалко данни, че неговият баща му е помагал да се укрие

28 Май, 2026 21:12 743 17

  • иван демерджиев-
  • васил михайлов-
  • залавяне-
  • баща-
  • помагане

"Не мисля, че въпреки близката родствена връзка е допустимо действащ магистрат да извършва подобно нещо.“, коментира още вътрешният министър

Демерджиев за прокурорския син: Има немалко данни, че неговият баща му е помагал да се укрие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"След встъпването в мандата имаше две седмици до неговото задържане. Изключително интензивно се работеше от страна на ГДБОП. Бяха изключително близо до неговото залавяне и малко по-рано, при първата възможност за това, беше направено. Предстои да се довърши работата по хората, които са го подпомагали. Има немалко данни, че неговият баща го е подпомагал. Не мисля, че въпреки близката родствена връзка е допустимо действащ магистрат да извършва подобно нещо.“

Този коментар направи пред БНТ вътрешния министър Иван Демерджиев по повод залавянето на Васил Михайлов- станал известен като "прокурорския син".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 2 Отговор
    Ами защо не е повдигнато обвинение и на него?

    21:13 28.05.2026

  • 2 Помакинята

    5 2 Отговор
    Все пак е баща батко Демерджиев ...от Ена плънка на у..ти до маж

    21:14 28.05.2026

  • 3 Милка

    6 2 Отговор
    Този Демерджиев как ги е започнал… Голям мъж, като го покажат по телевизията и се подмокрям.

    21:17 28.05.2026

  • 4 Едва ли

    8 1 Отговор
    е комшията !

    21:18 28.05.2026

  • 5 да видим

    8 1 Отговор
    кога ще го пуснете...

    Коментиран от #6

    21:18 28.05.2026

  • 6 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "да видим":

    Точно след 3 месеца за добро поведение, ще бъде помилван...

    21:19 28.05.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Никой баща не предава сина си!Това,че са боклуци е друг въпрос. 😎🦧😎

    Коментиран от #8

    21:19 28.05.2026

  • 8 Грешиш

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Най-добрия български фалшификатор е предаден от собствените си родители.

    Коментиран от #11

    21:26 28.05.2026

  • 9 Ми кво чакате?

    11 0 Отговор
    Вкарвайте баща му в пандиза, щом има немалко данни... Той къв е, богопазаен ли е? Кво му цепите басма???

    21:27 28.05.2026

  • 10 Гост

    8 0 Отговор
    Ми заключете и ятака. Кво толкова.

    21:27 28.05.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Грешиш":

    Да,забравих,че българинът е предател по сърце и душа!🤣🥳👍

    21:28 28.05.2026

  • 12 Бай Киро

    1 1 Отговор
    Сега да го съдят и право в затвора, където му е мястото. Преди това да си вземе достатъчно количество вазелин!

    21:34 28.05.2026

  • 13 Този

    3 0 Отговор
    Този се мисли за мутра от 90те. Пълно психо.

    21:36 28.05.2026

  • 14 Ддд

    1 0 Отговор
    Демерджиев, започна да седи много под светлината, накрая може да изгори като пеперуда.
    Вчера каза че от ГДНП са му помагали на прокурорския син, сега казва че го правил баща му. Утре трета версия ли да очакваме от този смешник.

    21:38 28.05.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ами баща му да отива в съседната килия. Да са си заедно де.

    21:38 28.05.2026

  • 16 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Този баща трябваше отдавна да е извън системата и също осъден.

    21:40 28.05.2026

  • 17 мамник

    0 0 Отговор
    Ми баща му е,вие какво очаквате??? Ако гонехте и наказвахте така команчите цена немаше да има полицията!!!

    21:42 28.05.2026