Демерджиев за прокурорския син: Има немалко данни, че неговият баща му е помагал да се укрие

"След встъпването в мандата имаше две седмици до неговото задържане. Изключително интензивно се работеше от страна на ГДБОП. Бяха изключително близо до неговото залавяне и малко по-рано, при първата възможност за това, беше направено. Предстои да се довърши работата по хората, които са го подпомагали. Има немалко данни, че неговият баща го е подпомагал. Не мисля, че въпреки близката родствена връзка е допустимо действащ магистрат да извършва подобно нещо.“
Този коментар направи пред БНТ вътрешния министър Иван Демерджиев по повод залавянето на Васил Михайлов- станал известен като "прокурорския син".
5 да видим
Коментиран от #6
21:18 28.05.2026
6 Гост
До коментар #5 от "да видим":Точно след 3 месеца за добро поведение, ще бъде помилван...
21:19 28.05.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #8
21:19 28.05.2026
8 Грешиш
До коментар #7 от "Mими Кучева🐕🦺":Най-добрия български фалшификатор е предаден от собствените си родители.
Коментиран от #11
21:26 28.05.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "Грешиш":Да,забравих,че българинът е предател по сърце и душа!🤣🥳👍
21:28 28.05.2026
Вчера каза че от ГДНП са му помагали на прокурорския син, сега казва че го правил баща му. Утре трета версия ли да очакваме от този смешник.
21:38 28.05.2026
