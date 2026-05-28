Операция "Хидра": Задържаха над 1000 пратки с дрога, поръчвани са и от деца (СНИМКИ)

Задържани са 1050 пратки с наркотични вещества. В товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа, чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотици не е абсолютно забранено. Това съобщи пред журналисти Десислава Петрова - заместник градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура, информират от "Фокус".

Дрогата е била под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

По думите ѝ има случаи, в които доставките са правени от деца.

Действията са част от Операция "Хидра", която е отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици чрез онлайн платформите. "В период от около 12-13 дни служители от отдел "Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция Митница София са открили в различни куриерски и спедиторски фирми тези 1 000 пратки", подчерта заместник-директорът на Агенция "Митници“ Стефан Бакалов.

Той предупреди, че всички пратки, които се поръчват чрез онлайн платформи се проверяват от митническите и полицейски органи. "Всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допусната на пазара", каза Бакалов.

На този етап няма задържани лица. Разследванията са под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура.

Снимка: Агенция Митници

