Операция "Хидра": Задържаха над 1000 пратки с дрога, поръчвани са и от деца (СНИМКИ)

Задържани са 1050 пратки с наркотични вещества. В товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа, чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотици не е абсолютно забранено. Това съобщи пред журналисти Десислава Петрова - заместник градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура, информират от "Фокус".
Дрогата е била под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.
По думите ѝ има случаи, в които доставките са правени от деца.
Действията са част от Операция "Хидра", която е отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици чрез онлайн платформите. "В период от около 12-13 дни служители от отдел "Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция Митница София са открили в различни куриерски и спедиторски фирми тези 1 000 пратки", подчерта заместник-директорът на Агенция "Митници“ Стефан Бакалов.
Той предупреди, че всички пратки, които се поръчват чрез онлайн платформи се проверяват от митническите и полицейски органи. "Всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допусната на пазара", каза Бакалов.
На този етап няма задържани лица. Разследванията са под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този неистов ламтеж за пари
Коментиран от #8
17:03 28.05.2026
2 Както обикновено
Коментиран от #5
17:04 28.05.2026
3 авантгард
Полицията пази местните дилъри от външна конкуренция.
17:06 28.05.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:10 28.05.2026
5 Пешо
До коментар #2 от "Както обикновено":Бой и по едните и по другите... да вземем за пример най-развитата демократична държава , нашият голвм брат.... новият ни лидер...сащ
Те бомбят без съд и птисъда.. направо пускат бомбите дори и при заподозрения само..и то в международни води...да почват да ги трепят и тук...да не стигат до съд...
Коментиран от #7, #9
17:14 28.05.2026
6 жоро
17:18 28.05.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #5 от "Пешо":Това, че САЩ са международни терористи няма нищо общо с вътрешното им положение. Там е нещо нормално някой да каже, че са се друсали между другото. Това е по игралните и по научнопопулярните филми. Наркоманията и убийствата са бич за тях!
17:25 28.05.2026
8 Франц Кафка
До коментар #1 от "Този неистов ламтеж за пари":Алчността е един от най-сигурните признаци, че човекът е дълбоко нещастен.
17:25 28.05.2026
9 Да но
До коментар #5 от "Пешо":В САЩ марихуаната е легална.
17:32 28.05.2026
10 Тази прокурорка,
Коментиран от #12
17:43 28.05.2026
11 ИСТИНАТА
17:50 28.05.2026
12 Въпросче
До коментар #10 от "Тази прокурорка,":Що , при Гешев и Сарафов повече ли вървеше борбата с наркотиците ?
17:53 28.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 айде
Причината беше че голяма част се изселиха в Канада и САЩ.
Тук млад човек няма да остане след няколко години, всеки образован и интелигентен човек ще побегне към Европа
Коментиран от #15
18:10 28.05.2026
15 Ханс
До коментар #14 от "айде":Да се изселиш за да имаш свободата да се друсаш е висша ценност на всеки тревопасен дебил. Браво!
18:16 28.05.2026
16 Те И това Като не ти Дават !
Тук ?
18:24 28.05.2026