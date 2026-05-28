Операция "Хидра": Задържаха над 1000 пратки с дрога, поръчвани са и от деца (СНИМКИ)

28 Май, 2026 16:58 1 414 16

В товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа, чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотици не е абсолютно забранено

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържани са 1050 пратки с наркотични вещества. В товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа, чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотици не е абсолютно забранено. Това съобщи пред журналисти Десислава Петрова - заместник градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура, информират от "Фокус".

Дрогата е била под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

По думите ѝ има случаи, в които доставките са правени от деца.

Действията са част от Операция "Хидра", която е отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици чрез онлайн платформите. "В период от около 12-13 дни служители от отдел "Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция Митница София са открили в различни куриерски и спедиторски фирми тези 1 000 пратки", подчерта заместник-директорът на Агенция "Митници“ Стефан Бакалов.

Той предупреди, че всички пратки, които се поръчват чрез онлайн платформи се проверяват от митническите и полицейски органи. "Всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допусната на пазара", каза Бакалов.

На този етап няма задържани лица. Разследванията са под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура.

Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Този неистов ламтеж за пари

    8 3 Отговор
    От там идва всичкото зло на "демокрацията".

    Коментиран от #8

    17:03 28.05.2026

  • 2 Както обикновено

    3 11 Отговор
    Ние ще сме последни в Европа в легализирането на марихуаната. До тогава децата ни ще се тровят със синтетика.

    Коментиран от #5

    17:04 28.05.2026

  • 3 авантгард

    11 2 Отговор
    Аааа не може така, внос.
    Полицията пази местните дилъри от външна конкуренция.

    17:06 28.05.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 2 Отговор
    Тук на територията, наречена България, съвсем не е нужно да си поръчаш наркотик, за да те арестуват. Достатъчно е да изпиеш един Нурофен и да се качиш в колата.

    17:10 28.05.2026

  • 5 Пешо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Както обикновено":

    Бой и по едните и по другите... да вземем за пример най-развитата демократична държава , нашият голвм брат.... новият ни лидер...сащ
    Те бомбят без съд и птисъда.. направо пускат бомбите дори и при заподозрения само..и то в международни води...да почват да ги трепят и тук...да не стигат до съд...

    Коментиран от #7, #9

    17:14 28.05.2026

  • 6 жоро

    11 0 Отговор
    Нещо странно - изведнъж се активизираха. А сега ето какво се случва реално. Полицаите знаят кой какво къде продава и какво прави. Обаче само знаят. Дилърите се водят информатори и сътрудници и не се издват, задържат се дребни риби, не много свързани с тях. Това се води добра оперативна работа. и само когато тане нещо ккато това в Благоевград, се правят 2-3 шумни показни операции, акции, по правило без кой знае какви доказателства, за да са доволни шефовете в София и министъра. Задържаните лежат няколко месеца в арстите и излизат. Гражданите се радват, че нещо се прави, а реално се хвърля прах в очите.

    17:18 28.05.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    Това, че САЩ са международни терористи няма нищо общо с вътрешното им положение. Там е нещо нормално някой да каже, че са се друсали между другото. Това е по игралните и по научнопопулярните филми. Наркоманията и убийствата са бич за тях!

    17:25 28.05.2026

  • 8 Франц Кафка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този неистов ламтеж за пари":

    Алчността е един от най-сигурните признаци, че човекът е дълбоко нещастен.

    17:25 28.05.2026

  • 9 Да но

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    В САЩ марихуаната е легална.

    17:32 28.05.2026

  • 10 Тази прокурорка,

    0 2 Отговор
    Десислава,на нея разчитаме.Е гати прокуратурата,егати майтапа.

    Коментиран от #12

    17:43 28.05.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    7 1 Отговор
    За кой ли път се оказва , че злото не идва от Китай или Русия , а от евроатлантическите ни партньори .

    17:50 28.05.2026

  • 12 Въпросче

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тази прокурорка,":

    Що , при Гешев и Сарафов повече ли вървеше борбата с наркотиците ?

    17:53 28.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 айде

    0 2 Отговор
    Германия легализираха марихуаната преди 3 години.
    Причината беше че голяма част се изселиха в Канада и САЩ.

    Тук млад човек няма да остане след няколко години, всеки образован и интелигентен човек ще побегне към Европа

    Коментиран от #15

    18:10 28.05.2026

  • 15 Ханс

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "айде":

    Да се изселиш за да имаш свободата да се друсаш е висша ценност на всеки тревопасен дебил. Браво!

    18:16 28.05.2026

  • 16 Те И това Като не ти Дават !

    1 0 Отговор
    Какво Да търсиш ?

    Тук ?

    18:24 28.05.2026